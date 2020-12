Les sœurs du Connecticut sont devenues les patronnes de TikTok, Charli en tant que danseuse-chorégraphe, Dixie en tant que chanteuse et ensemble une force avec laquelle il faut compter. Charli – qui a acquis 1 million de nouveaux abonnés en une nuit – est devenu la personne la plus suivie sur l’application en novembre, dépassant les 100 millions après avoir rejoint TikTok en juillet 2019. Dixie s’est inscrite le 30 octobre 2019, et en tant que 2020 tire à sa fin, compte 47 millions.

« J’ai grandi assez vite, juste parce que tout le monde était comme, » Oh mon Dieu, elle a une sœur, elle a une sœur! « » Dixie dit The Face en janvier. « Et je suis légal. Tout le monde était comme, ‘Oh, elle a 18 ans. Nous pouvons la suivre.' »

Dixie, maintenant 19 ans, a fait ses débuts d’actrice cette année sur Brat TV Général Attaway, a sorti la chanson «Be Happy», et interviewe ses camarades stars de TikTok et plus sur son éponyme Talk-show YouTube

Pendant ce temps, Charli, 16 ans, qui a dansé dans une publicité du Super Bowl pour Sabra Hummus et a bu une boisson Dunkin ‘nommée d’après elle (The Charli: infusion froide avec trois pompes de caramel et de lait entier), a reconnu qu’être si public a conduit à un cours intensif pour apprendre à gérer la négativité parfois odieuse qu’elle rencontre en ligne.

« Il y aura des gens qui vont vous haïr quoi qu’il arrive, parce que c’est le genre de personnes qu’ils sont », a-t-elle expliqué, « mais il y a tellement plus de gens qui vous soutiendront juste parce que vous êtes vous … J’essaie d’utiliser les éléments suivants que j’ai créés pour moi-même pour parler de choses importantes. Et il y a plus de choses avec cela à venir, que je suis très heureux de partager avec tout le monde. Projets avec des organismes de bienfaisance, des organisations sur la façon d’aider négativité en ligne… «

Elle a rassemblé sa sagesse dans son premier livre, Essentiellement Charli: le guide ultime pour le garder réel, qui est sorti en décembre. Elle et Dixie organisent également un podcast, Podcasting juste 2 CHIX, sont les visages du Jean Lab de Hollister, et ont collaboré à la ligne de maquillage Morphe 2.