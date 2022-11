Tout ce qui a été annoncé par Jeremy Hunt dans la déclaration d’automne d’aujourd’hui

Le CHANCELIER Jeremy Hunt a révélé aujourd’hui sa déclaration d’automne – avec une série de changements qui vous affecteront, vous et vos finances.

L’annonce financière majeure d’aujourd’hui contenait davantage d’impôts et de réductions des dépenses dans le but d’équilibrer les livres et de combler l’énorme trou dans les livres du Trésor.

Jeremy Hunt a révélé une énorme série de nouveaux changements fiscaux aujourd’hui Crédit : Getty

Alors, qu’y avait-il dans l’actualité d’aujourd’hui et qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Bombe fiscale

D’autres seront amenés à payer des taux d’imposition plus élevés dans les années à venir en raison des changements apportés aujourd’hui par Jeremy Hunt.

92 000 travailleurs seront entraînés dans l’impôt sur le revenu pour la première fois, car le taux de base reste le même à 20 % pour les bas salaires.

Et 130 000 personnes seront entraînées dans le taux d’imposition plus élevé de 40 %.

Et le taux auquel les gens paient le taux supérieur supplémentaire de 45 pence sera réduit de 150 000 £ à 125 000 £, entraînant 250 000 personnes dans cette tranche supérieure.

Les seuils d’assurance nationale et d’impôt sur les successions resteront également les mêmes.

Et les chefs locaux seront autorisés à augmenter la taxe d’habitation jusqu’à 5 % sans organiser de référendum local également – 95 % d’entre eux s’attendant à ce qu’ils optent pour une hausse pour remplir les caisses locales.

Avantages sociaux et pensions

Pension triple verrouillage pour rester dans l’augmentation annuelle de la pension de l’État de 870 £ pour les personnes âgées.

Les avantages, y compris le crédit universel et le crédit de pension, augmenteront en fonction de l’inflation, ce qui profitera également aux personnes à faible revenu.

Le déploiement du nouveau système de crédit universel à un plus grand nombre de personnes sera à nouveau ralenti – mais il y aura plus d’argent pour mieux lutter contre la fraude.

Aide au coût de la vie et à l’énergie

Les factures d’énergie typiques seront plafonnées à 3 000 £ à partir d’avril, contre 2 500 £ auparavant.

Jusqu’à 1 350 £ de paiements au coût de la vie ont été révélés pour les moins bien payés.

900 £ seront distribués aux demandeurs de prestations, 300 £ aux retraités et 150 £ aux Britanniques handicapés.

Et le salaire minimum passera à 10,42 £ de l’heure pour les moins bien payés.

Conduite des changements

Les voitures électriques doivent payer des taxes routières à partir de 2025 dans le but de les mettre à égalité avec les voitures à essence et diesel plus anciennes.

White van man verra un coup supplémentaire car les frais d’utilisation d’un véhicule de votre entreprise augmenteront encore une fois en raison de l’inflation.

Mais il n’y a pas eu d’annonce sur les modifications des droits sur le carburant – qui sont plutôt attendues dans le budget de l’année prochaine.

Les conducteurs font face à une série de changements Crédit : Getty

Aide au logement

Les ministres ont également annoncé des dépenses supplémentaires de 6 milliards de livres sterling pour aider à isoler nos maisons des courants d’air.

Les pots de subventions et autres mesures vertes seront étendus, ainsi qu’un nouveau groupe de travail sur l’efficacité énergétique.

L’aide aux intérêts hypothécaires sera prolongée en abolissant le délai d’attente de neuf à trois mois.

Les loyers sociaux seront plafonnés à une hausse de 7 %.

Les dépenses du gouvernement

Plus d’argent pour les budgets du NHS et de l’éducation, mais tous les autres départements devront trouver des économies.

C’est parce que l’inflation élevée va ronger leur argent.

Les plans de dépenses déjà établis resteront les mêmes pour les deux prochaines années.

Cela signifie que les conservateurs devront faire face aux prochaines élections en menaçant d’énormes coupes pour équilibrer les comptes.

Les dépenses d’aide étrangère restent au taux inférieur de 0,5% – et non au 0,7% du manifeste conservateur.

Les entreprises paient plus

La taxe exceptionnelle sur les énormes bénéfices pétroliers et gaziers sera prolongée jusqu’en mars 2028 et prélèvera 35% à partir de janvier.

L’impôt sur les sociétés augmentera également pour les entreprises.

Mais ils réduiront le fardeau sur les tarifs des entreprises, en fournissant des liquidités supplémentaires pour soulager les entreprises de vente au détail, d’hôtellerie et de loisirs.

Une répression fiscale contre l’évasion et l’évasion fiscales visera à lever 1,7 milliard de livres sterling supplémentaires au cours des cinq prochaines années.