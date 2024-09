Tout ce qui a été annoncé lors de l’événement « Glowtime » d’Apple : modèles d’iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods 4 et plus

Lundi, l’événement « Glowtime » d’Apple a présenté quatre nouveaux modèles d’iPhone 16, l’Apple Watch Series 10, les écouteurs AirPods 4 et une liste étonnamment réservée de nouvelles fonctionnalités d’IA. La société a également mis en lumière le nouvel iOS 18, qui débarquera bientôt sur tous les iPhones qui peuvent actuellement exécuter iOS 17.

Parmi les nouvelles fonctionnalités des téléphones, montres et écouteurs Apple, la détection de l’apnée du sommeil pour les montres Apple récentes et les fonctionnalités de suppression du bruit sur les AirPods 4 haut de gamme semblent avoir le plus d’écho auprès des utilisateurs d’Apple, mais de nombreuses autres fonctionnalités ont été annoncées lundi. Lisez la suite pour découvrir toutes les grandes nouvelles de l’événement d’hier.

Bien que l’autonomie de la batterie soit la principale préoccupation des utilisateurs de la Watch et de l’iPhone, nous n’en avons pas beaucoup entendu parler. L’iPhone bénéficie néanmoins de nouvelles couleurs flashy, notamment du rose vif, du bleu vif et du vert pastel vif (outremer). Et l’un des grands succès de l’Apple Watch semble être le suivi de l’apnée du sommeil et les notifications.

Les grandes nouvelles fonctionnalités logicielles pilotées par la nouvelle technologie Apple Intelligence n’arriveront pas toutes en même temps, ni même au lancement du matériel.

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont disponibles dans de nouvelles couleurs vives

Les modèles iPhone 16 sont les premiers iPhones « construits de A à Z » pour Apple Intelligence, qui a fait l’objet d’un long résumé. (Malgré l’intérêt relativement faible des gens pour les fonctionnalités d’IA.) Et tout ce qui a été dit à propos de la batterie, c’est qu’elle est plus grosse et qu’il y a des optimisations.

Nouvelles couleurs : outremer, bleu sarcelle et rose. Il résiste à l’eau et à la poussière et est globalement plus durable. La luminosité de l’écran monte jusqu’à 2 000 nits et peut descendre jusqu’à 1 nit. Ils disposent désormais d’un bouton Action personnalisable ainsi que d’un bouton de contrôle de l’appareil photo dédié pour le contrôle tactile. Le contrôle de l’appareil photo vous permettra d’effectuer un clic pour obtenir des informations sur ce que l’appareil photo regarde, de type Google Lens, sous la marque Visual Intelligence – plus tard cette année.

L’appareil photo principal est désormais de 48 mégapixels, capable de produire une photo de 24 mégapixels après un regroupement de pixels et un téléobjectif 2x via le recadrage du capteur. Un nouvel appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et 13 mm est doté d’un autofocus et d’une meilleure sensibilité à la lumière, ainsi que d’une prise en charge de la macro. La nouvelle conception de l’appareil photo côte à côte vous permet désormais de prendre des photos et des vidéos spatiales.

À l’intérieur, il reçoit la puce A18, avec le moteur neuronal à 16 cœurs, deux cœurs P et quatre cœurs E dans le CPU, et un GPU à cinq cœurs, ainsi qu’une plus grande bande passante mémoire ; il utilise la technologie 3 nanomètres de deuxième génération pour tout intégrer. Apple affirme qu’il consomme moins d’énergie dans l’ensemble. Les fonctionnalités d’IA seront déployées le mois prochain en version bêta. Pour les jeux, il y a une nouvelle conception thermique et la prise en charge du ray tracing – plus un nouveau jeu mobile, Honor of Kings World, qui sortira l’année prochaine.

Ils commencent à 799 $ (799 £, 1 399 AU $) et 899 $ (899 £, 1 599 AU $), et sont disponible en précommande maintenant.

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max étendent la vidéo professionnelle

Avec 6,3 pouces pour le Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max, les nouveaux iPhone phares sont plus résistants que l’iPhone 16 en aluminium (ils sont en titane) avec une nouvelle texture. Il existe également de nouvelles couleurs : noir plus foncé, argent plus brillant, rose doré et argent. Il dissipe mieux la chaleur, dispose d’une batterie plus grande et d’une meilleure optimisation de la puissance.

S’appuyant sur les fonctionnalités disponibles sur les modèles d’entrée de gamme, ces derniers fonctionnent avec une nouvelle puce A18 Pro qui permet des fonctionnalités uniques à ces iPhones. En plus de la technologie de l’A18, il dispose de caches plus grands et du nouveau moteur d’affichage avancé pour un codage/décodage plus rapide et plus encore. Le contrôle de l’appareil photo pour ces modèles ajoute un obturateur à deux niveaux pour des fonctions telles que le verrouillage de l’exposition.

Ils disposent d’un nouvel appareil photo de 48 mégapixels avec une lecture de capteur plus rapide. Ils incluent également un téléobjectif 5x de 12 mégapixels avec mise au point sur pixel. Pour la vidéo, il y a maintenant le ralenti 4K 120 ips, un contrôle plus professionnel de l’étalonnage des couleurs et de l’édition HDR, une lecture d’aperçu à vitesse sélectionnable, un cadrage de grille de boutons de commande de l’appareil photo et plus encore.

Les nouveaux micros quadruples offrent une meilleure qualité de capture, ainsi qu’une capture audio spatiale ; Audio Mix sépare les voix de toutes les autres voix et vous permet de les superposer séparément.

Les coques MagSafe d’Apple prennent en charge la technologie Qi 2 et, bien sûr, le bouton de commande de l’appareil photo. Le chargement sans fil est plus rapide.

L’iPhone 16 Pro est disponible à partir de 999 $ (999 £, 1 799 AU$) et l’iPhone 16 Pro Max à partir de 1 199 $ (1 199 £, 2 149 AU$). Les précommandes commencent vendredi.

Apple Watch Series 10 et Watch Ultra 2 : une seule bénéficie d’un nouveau design

La Watch a été entièrement repensée, avec un écran plus grand et un profil plus fin (7 mm). Elle est plus grande que celle de l’Ultra, ce qui permet d’ajouter une ligne de texte supplémentaire. Un rapport hauteur/largeur plus large et des coins arrondis, ainsi qu’un écran OLED à angle plus large ; elle est plus lumineuse lorsqu’elle est vue hors angle et plus économe en énergie, mais peut toujours se mettre à jour une fois par seconde pour une seconde aiguille. Flux est le nouveau cadran de la montre, conçu pour un écran plus grand. Les nouvelles couleurs incluent le noir de jais, l’or rose et l’argent.

Le système de haut-parleurs est plus petit, plus résistant à l’eau et se charge plus rapidement (charge de la batterie à 80 % en 30 minutes).

Le titane rejoint la gamme, comme son nouveau mode neutre en carbone, remplaçant l’acier inoxydable, il est donc plus léger, en naturel, or et gris ardoise, avec un bracelet et un cadran assortis.

À l’intérieur, il y a une nouvelle puce S10 avec un chiplet neuronal à quatre cœurs pour accélérer toutes ses fonctionnalités pilotées par l’IA, comme l’amélioration du son et la détection des chutes, la traduction en temps réel et les fonctionnalités de santé. Ce dernier comprend apnée du sommeil Suivi ; un nouveau capteur qui surveille les troubles du sommeil et fournit des notifications. L’autorisation de la Food and Drug Administration américaine est en attente – « très bientôt ». Les notifications seront également disponibles sur les Series 9 et Ultra 2. Il existe également de nouvelles mises à jour liées à la plongée avec tuba, et de nouveaux bracelets arrivent de Nike et Hermes.

Il démarre à 399 $ (399 £, 649 AU$), ou 499 $ avec un téléphone portable, les précommandes commencent aujourd’hui et il sera expédié le 20 septembre.

L’Ultra bénéficie principalement des mises à jour fournies avec WatchOS, mais il existe également une nouvelle couleur : le noir satiné avec des bracelets assortis en titane résistant à la corrosion. La montre est plus durable et résistante aux rayures. Les précommandes commencent aujourd’hui et elle sera expédiée le 20 septembre.

Apple AirPods 4, Max et Pro 2 : un meilleur son et plus encore

Le design a été peaufiné et comprend une nouvelle architecture acoustique et un support audio spatial. Ils introduisent également la puce H2. Elle prend en charge les gestes de la tête. Le nouveau boîtier de charge dispose d’un port USB-C. Des micros améliorés, un son informatique et bien plus encore leur apportent également une suppression active du bruit, ainsi qu’une recharge sans fil pour le boîtier.

Ils démarrent à 129 $ (129 £, 219 AU$) pour le modèle de base et 179 $ (179 £, 299 AU$) pour les modèles avec suppression du bruit.

Les AirPods Max sont disponibles dans de nouvelles couleurs et bénéficient de la prise en charge USB-C, mais conservent le même prix de 549 $ (549 £, 899 AU$).

Les AirPods Pro 2 bénéficient de nouveaux embouts auriculaires et protection auditive, test et assistance Caractéristiques. Ce dernier est une fonction d’aide auditive de « qualité professionnelle ». L’aide auditive et le test auditif seront disponibles plus tard cette année. Les précommandes commencent aujourd’hui.