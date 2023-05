Tout ce qu’Elon Musk a dit sur les élections de 2024 jusqu’à présent

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Pendant des années, Elon Musk est resté assez silencieux sur ses convictions politiques. Il était un électeur indépendant inscrit en Californie et affirme avoir soutenu Hillary Clinton à la présidence en 2016.

Mais l’époque où M. Musk gardait le silence sur sa politique est révolue.

Depuis le début de Covid-19, M. Musk s’est de plus en plus exprimé sur sa politique de droite – pestant contre les restrictions de Covid et les politiques de travail à domicile, exhortant les gens à soutenir les républicains lors des élections de mi-mandat, étant accusé d’avoir tweeté des déclarations antisémites, et offrant une plate-forme à Tucker Carlson.

Mercredi, M. Musk ferait son incursion la plus directe dans l’élection présidentielle de 2024 à ce jour, alors qu’il devrait aider le gouverneur Ron DeSantis de Floride à lancer sa campagne. NBC News en premier signalé la collaboration.

M. Musk a déclaré que son apparition avec M. DeSantis sur Twitter Spaces n’était pas une approbation. Il s’agit cependant d’un autre exemple du propriétaire de Twitter fournissant une plate-forme conviviale à une figure d’extrême droite. La conversation entre M. Musk et M. DeSantis sera modérée par l’entrepreneur technologique David Sacks, qui a donné des dizaines de milliers de dollars au comité politique du gouverneur.

« Je vais interviewer Ron DeSantis, et il a toute une annonce à faire », a déclaré M. Musk. a dit lors d’un événement du Wall Street Journal mardi. « Et ce sera la première fois que quelque chose comme ça se produit sur les réseaux sociaux et avec des questions et réponses en temps réel, non scénarisées. »

M. Musk semble garder un œil attentif sur le domaine primaire républicain en développement. Lundi, M. Musk a retweeté une diffusion en direct du sénateur Tim Scott de Caroline du Sud annonçant sa candidature à la présidence de North Charleston.

Mais M. Musk a longtemps félicité M. DeSantis, qui a poussé pendant son mandat de gouverneur de Floride à interdire les soins affirmant le genre pour les mineurs, à interdire les discussions sur la race, le sexe et la sexualité dans les écoles publiques, à compromettre le système de tenure de l’État et à punir des entreprises comme Disney pour leurs positions sur les questions sociales.

« Trump aurait 82 ans à la fin de son mandat, ce qui est trop vieux pour être directeur général de quoi que ce soit, sans parler des États-Unis d’Amérique », a déclaré M. Musk. tweeté en juillet de l’année dernière. « Si DeSantis se présente contre Biden en 2024, alors DeSantis gagnera facilement – il n’a même pas besoin de faire campagne. »

M. Musk semble beaucoup moins optimiste sur M. Trump, même s’il a rétabli le compte Twitter de l’ancien président après avoir repris la plateforme. M. Trump a d’abord été banni de Twitter au lendemain des événements du 6 janvier.

« Je ne déteste pas cet homme, mais il est temps pour Trump de raccrocher son chapeau et de naviguer vers le coucher du soleil », a tweeté M. Musk l’année dernière. « Les Démocrates devraient également annuler l’attaque – ne faites pas en sorte que le seul moyen de survie de Trump soit de regagner la présidence. »

M. Musk a également tweeté que M. Trump était « trop ​​dramatique » et a demandé si les Américains « voulaient vraiment un taureau dans une situation de magasin de porcelaine tous les jours !? » Il a également suggéré, dans l’une de ses tentatives habituelles d’humour, que l’âge maximum pour le début d’un mandat présidentiel soit de 69 ans.

Le fait que M. DeSantis lance sa campagne sur Twitter témoigne de la montée en puissance de la plate-forme auprès des électeurs républicains sous la direction de M. Musk.

L’adhésion de M. Musk aux politiciens républicains et aux points de discussion de droite est venue alors que son achat de Twitter lui a donné un rôle démesuré dans l’élaboration de la conversation publique autour de la campagne.

Cela a également conduit à un déluge de discours de haine. Depuis la prise de contrôle de Twitter par M. Musk et le rétablissement d’un certain nombre de comptes précédemment interdits, le nombre de discours de haine ciblant les Noirs, les personnes LGBTQ+, les Juifs et d’autres groupes a augmenté.

« Elon Musk a envoyé le Bat Signal à tous les types de racistes, misogynes et homophobes que Twitter était ouvert aux affaires », a déclaré Imran Ahmed, directeur général du Center for Countering Digital Hate. Le New York Times l’année dernière. « Ils ont réagi en conséquence. »