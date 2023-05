Tout ce qu’elle a dit sur Carl Thomas Dean – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mark J. Terrill/AP/Shutterstock

Dolly Parton est une légende de la musique country.

Elle est mariée à Carl Thomas Dean depuis 1966.

Dolly est sur le point de co-animer les ACM Awards 2023 avec Garth Brooks.

Dolly Parton, 77 ans, est un incontournable de l’industrie de la musique depuis près de 60 ans après avoir obtenu sa grande percée dans les années 1960. Sa carrière a fait d’elle une icône country, avec de nombreux succès, dont des chansons comme « Jolene » et « 9 to 5 », et elle continue d’être une chanteuse extrêmement influente à ce jour. Depuis presque aussi longtemps qu’elle fait de la musique, elle est également mariée à un homme d’affaires maintenant à la retraite Carl Thomas Doyen, 79. Le couple est marié depuis 1966 et il semble que leur relation soit toujours solide.

En fait, la carrière de Dolly est florissante grâce au soutien de son mari de longue date – elle co-anime les ACM Awards avec Garth Brooks le 11 mai 2023. Elle présentera également le premier single de son prochain album rock. Découvrez-en plus sur le mari de Dolly, Carl Dean, et ce qu’ils ont dit sur leur relation !

Dolly et Carl ont-ils des enfants ?

Dolly et Carl n’ont pas d’enfants, mais avec près de 60 ans de mariage, cela leur a traversé l’esprit. Dolly a révélé qu’elle avait « rêvé » d’avoir des enfants, mais ce n’était pas « censé être » dans une interview de 2014 avec Le gardien. « Mon mari et moi, lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois, nous nous sommes demandé si nous avions des enfants, à quoi ressembleraient-ils ? Seraient-ils grands – parce qu’il est grand ? Ou seraient-ils des petits squats comme moi ? Si nous avions eu une fille, elle s’appellerait Carla », a-t-elle déclaré. « J’aurais été une mère formidable, je pense. J’aurais probablement abandonné tout le reste. Parce que je me serais senti coupable pour ça, si je les avais laissés [to work, to tour]. Tout aurait changé. Je n’aurais probablement pas été une star.

Cette volonté de travailler et de réussir dans une industrie difficile comme la musique country a été un facteur majeur expliquant pourquoi Dolly ne regrette pas vraiment de ne pas avoir d’enfants à elle. « Je crois que je sais ce que je suis censé faire, mais tu dois faire le sacrifice. Comme je n’avais pas d’enfants et que mon mari était assez indépendant, j’avais la liberté. Je pense qu’une grande partie de mon succès est le fait que j’étais libre de travailler et que je n’avais pas d’enfants, parce que je crois que Dieu n’a pas voulu que j’aie des enfants pour que les enfants de tout le monde soient les miens, alors je pourrait faire des choses, comme la bibliothèque de l’imagination », a déclaré Dolly Oprah Winfrey dans une interview de 2020, via Aujourd’hui.

Comment Dolly et Carl se sont-ils rencontrés ?

Dolly a révélé que Carl l’avait appelée alors qu’elle faisait la lessive dans une interview de 2014 avec Le gardien. « Je marchais dans la rue jusqu’à la laverie et il m’a arrêtée », a-t-elle déclaré. « Il a dit : ‘Hé, tu vas attraper un coup de soleil ici !’ Eh bien, il devait dire quelque chose.”

Pourquoi Carl est-il si privé ?

Alors que Dolly est immédiatement reconnaissable par presque tout le monde, Carl est resté à l’écart des projecteurs pendant une grande partie de la carrière de sa femme. Dolly a expliqué pourquoi son mari valorise sa vie privée dans une interview de 2020 avec HE. « Il est comme une personne calme et réservée et il s’est dit que s’il sortait là-dedans, il n’aurait jamais une minute de paix et il a raison à ce sujet », a-t-elle expliqué, notant qu’elle a toujours essayé de « le tenir à l’écart ». sous les feux de la rampe », comme il le souhaite. « Il a dit : ‘Je n’ai pas choisi ce monde, je t’ai choisi, et tu as choisi ce monde. Mais nous pouvons garder nos vies séparées et ensemble. Et nous faisons et nous avons. Nous sommes ensemble depuis 56 ans, mariés depuis 54. » Dolly a plaisanté en disant que le couple disait de manière ludique que son emploi du temps chargé explique en partie pourquoi leur relation a duré si longtemps.

Dolly dit que Carl la soutient

En plus de faire en sorte que leur vie ensemble fonctionne entre la personnalité plus grande que nature de Dolly et le besoin d’intimité de Carl, Dolly a déclaré que le couple s’entendait bien. En parlant de sa relation tumultueuse avec le regretté musicien Wagon porteur dans une interview de 2021 avec W, Dolly a révélé que sa relation avec Carl était très différente du partenariat qu’elle avait avec Porter. « Mon mari et moi ne nous disputons pas », a-t-elle déclaré. «Mais Porter et moi n’avons rien fait d’autre que nous battre. C’était une relation amour-haine. »

Dolly s’est également rendue sur son Instagram en novembre 2021 pour partager une photo du Carl rarement vu, et elle a célébré son aide. La photo était une photo plus ancienne du couple, et Carl portait un t-shirt avec le visage de sa femme dessus. « Trouvez-vous un partenaire qui vous soutiendra comme le fait mon Carl Dean ! » Dolly a sous-titré le message.

Pourquoi Dolly n’a-t-elle pas pris le nom de famille de Carl ?

Alors que de nombreux fans connaissent Dolly par son nom de jeune fille, elle a révélé qu’elle avait pris le nom de famille de son mari, mais qu’elle se produisait avec le sien. « Mon passeport est Dolly Parton Dean. Je signe beaucoup de mes contrats Dean. je n’ai pas changé de nom [publicly] parce que j’avais déjà un contrat d’enregistrement. Cela n’avait aucun sens. Il ne me l’a jamais demandé », a-t-elle déclaré. Le gardien en 2014. « À la maison, pour moi, je suis Dolly Dean. Mais je suis aussi Dolly Parton. Je suis Dolly Parton Dean. Je suis moi-même… Si j’avais choisi le nom de Dolly Dean… J’aurais été Double D. Encore une fois.

Dolly et Carl s’amusent toujours

Dolly a célébré l’anniversaire de son mari en juillet 2021 avec un cadeau très spécial pour lui, en recréant sa couverture de Playboy revue des années 1970. « Mon mari a toujours aimé la couverture originale de Playboy, alors j’essayais de penser à quelque chose à faire pour le rendre heureux », a-t-elle déclaré dans une vidéo à l’époque. « Il pense toujours que je suis une nana sexy après 57 ans, et je ne vais pas essayer de le dissuader de ça. »

En décembre 2022, elle a révélé le secret de leurs nombreuses années de bonheur conjugal. « Nous avons tous les deux un sens de l’humour déformé », a-t-elle déclaré ETCanada. « Et je pense que l’humour, honnêtement, est l’une des meilleures choses quand on est marié comme ça. Même si vous avez un problème, si vous avez un grand sens de l’humour, si vous dites quelque chose que vous ne pouvez pas retirer [you] ont généralement une façon folle de s’en sortir.

