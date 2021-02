Toujours avec l’ancienne première famille, Yara s’est assise avec Barack Obama au Sommet de la Fondation Obama 2019 à Chicago interviewer lui sur une variété de questions et comment les jeunes peuvent s’impliquer dans le changement. En fait, c’est l’événement au cours duquel le 44e président des États-Unis a mis en garde contre la honte en ligne et a réprimandé les gens pour avoir confondu une pile de médias sociaux avec de l’activisme.

«Par exemple, si je tweet ou que je hashtag sur le fait que tu n’as pas fait quelque chose de bien ou que tu utilisais le mauvais verbe. Ensuite, je peux m’asseoir et me sentir plutôt bien dans ma peau parce que, mec, tu vois à quel point j’étais réveillé? A dit Obama. « Vous savez, ce n’est pas de l’activisme. Cela n’apporte pas de changement. Si vous ne faites que jeter des pierres, vous n’irez probablement pas aussi loin. »

Naturellement, il a été, à son tour, appelé. Alors que les requins de Twitter tournaient, Yara est venu à sa défense et a souligné qu’ils parlaient de beaucoup plus que de la seule chose qui faisait la une des journaux.

« Étant donné que je faisais partie de la conversation de 75 minutes qui l’a précédée et qui l’a ensuite suivie, c’était vraiment un moment où j’ai l’impression que les gens ont choisi deux phrases de ce qui a été dit », at-elle Raconté Le Hollywood Reporter quelques jours plus tard. « Il y a quelque chose à dire sur l’importance de la responsabilité. Mais je pense que la culture de la responsabilité est différente de la culture de l’appel. »

Elle a poursuivi: « Il y a une chose à faire quelque chose comme force d’action et à se rendre compte que le fait de faire partie d’un mouvement de masse en ligne fait quelque chose, et puis il y a toujours une tendance que nous devons reconnaître pour critiquer les gens sans aucune solution. à l’esprit et être trop pointilleux sans indicateur de croissance de ce que nous attendons en retour. Et donc, je pense qu’il a abordé la nuance. Vraiment, ses commentaires portaient sur l’importance de l’action. L’action peut être différente pour tout le monde, mais reconnaissant vraiment, ‘Quand prenez-vous des mesures et quand vous contentez-vous d’identifier le problème?’ «