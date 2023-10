Tout ce que vous pouvez regarder au Jio MAMI Mumbai Film Festival 2023

Le Jio Mami Mumbai Film Festival a dévoilé lundi sa programmation pour l’édition de cette année.

Le Jio MAMI Mumbai Film Festival a annoncé sa programmation pour 2023, avec plus de 250 films répartis sur 10 jours du 27 octobre au 5 novembre. La programmation compte plus de 40 premières mondiales, 45 premières en Asie et plus de 70 premières en Asie du Sud, avec un record -nombre record de plus de 1000 soumissions pour le programme Asie du Sud. Le festival promet de mettre en lumière des films contemporains et de nouvelles voix cinématographiques d’Asie du Sud. La compétition principale du festival cette année est la compétition d’Asie du Sud. Il s’inscrit dans la nouvelle vision du festival de devenir une plaque tournante du cinéma et des talents de la diaspora sud-asiatique et sud-asiatique. Cette section compétitive vise à présenter des films sud-asiatiques contemporains révolutionnaires.

La conférence de presse, organisée au Centre culturel Nita Mukesh Ambani (NMACC) à Mumbai, a réuni les illustres membres du conseil d’administration du festival. Anupama Chopra, Farhan Akhtar, Rana Daggubati, Siddharth Roy Kapur, Vikramaditya Motwane, Zoya Akhtar, Rohan Sippy et Ajay Bijli ont dévoilé la programmation méticuleusement organisée du meilleur du cinéma mondial et sud-asiatique.

Le directeur artistique du Jio MAMI Mumbai Film Festival, Deepti DCunha, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir réussi à réaliser une curation aussi diversifiée dans notre section Asie du Sud au cours de la première année où nous avons élargi notre vision pour devenir un festival axé sur construire un écosystème pour les nouvelles voix cinématographiques d’Asie du Sud et de la diaspora sud-asiatique.





La section World Cinema du festival présentera plus de 90 titres provenant de plus de 35 pays. La sélection comprend certains des films les plus médiatisés du circuit des festivals de cette année ; comme Anatomy of a Fall de Justine Triet, lauréat de la Palme d’Or, Maestro de Bradley Cooper, oscarisé, Beyond Utopia de Madeleine Gavin qui a remporté le Prix du Public au Sundance Film Festival. Les titres supplémentaires incluent Les Filles du Feu de Pedro Costa, Monstre de Hirokazu Kore-eda, In Our Day de Hong Sang-soo, Strange Way of Life de Pedro Almodóvar, The Old Oak de Ken Loach, Fallen Leaves d’Aki Kaurismäki et La Chimera. par Alice Rohrwacher.

Anu Rangchar, responsable de la programmation internationale du Jio MAMI Mumbai Film Festival, a ajouté : « Nous avons sélectionné certains des titres internationaux les plus exigeants pour le public du festival. Outre les titres à la mode, plusieurs autres titres ont fini par devenir nominés aux Oscars dans leurs pays respectifs. Ces titres ont le potentiel inné de grandir avec le temps. »