Tout ce que vous pouvez faire [Video]

La messagerie RCS n’est pas la solution miracle pour les communications multiplateformes qu’elle devrait être, mais c’est un début, en particulier pour les régions à forte présence d’iPhone où la messagerie peut être une épreuve. Que pouvez-vous faire de plus que vous ne pouviez pas faire auparavant avec RCS entre Android et iPhone ? Eh bien, voici tout ce que vous devez savoir.

Il n’y aura pas de remède à la stigmatisation embarrassante autour de la « bulle verte ». Même ainsi, du moins dans un avenir pas si lointain, être un citoyen de seconde zone en matière de messagerie appartiendra, espérons-le, au passé. Apple peut conserver le ballonnement avec iMessage. Qui a besoin de jeux, d’applications inutiles et d’extras étranges que vous n’utiliserez jamais ? Des solutions basiques mais modernes pour une messagerie moderne suffisent.

Voici une bonne nouvelle concernant RCS sur iPhone : vous n’avez pas besoin d’avoir iMessage actif pour que RCS fonctionne comme prévu. Il est peu probable qu’une personne utilisant un iPhone n’utilise pas iMessage, mais c’est un souci de moins. Cependant, le RCS doit être pris en charge par le transporteur l’iPhone utilise avant qu’il ne fonctionne. Encore une chose : RCS est activé par défaut dans iOS 18, mais comme Android avec Google Messages, il peut être désactivé.

Pour vérifier sur Android, accédez à Google Messages > Icône de profil > Paramètres de message > Chats RCS > Activer les chats RCS. Votre numéro de téléphone portable affichera le statut « Connecté » pour indiquer que les choses fonctionnent comme prévu.

C’est un peu différent sur iPhone. Si votre opérateur prend en charge RCS, vous pouvez vérifier en vous rendant dans Paramètres > Applications > Messages > Messagerie RCS (sous la section Messagerie texte). Vous saurez que tout fonctionne puisque le champ de saisie de texte affichera « Message texte • RCS ».

Indicateurs de livraison

Les SMS sont ennuyeux car il n’y a tout simplement aucun moyen de savoir avec précision si le message que vous avez envoyé a atteint sa destination finale. Les indicateurs de livraison ou notifications avec RCS vous donnent une mise à jour en temps réel de l’état de vos messages sur iPhone et Android, y compris quand ils ont été envoyés, livrés et lus. Cela peut être utile pour garantir que vos messages parviennent à leurs destinataires prévus et pour résoudre tout problème de livraison. C’est également un moyen rapide de tester si votre connexion fonctionne comme elle le devrait.

Lorsque vous envoyez un message à l’aide de Google Messages, vous recevrez une seule coche ou une coche lorsque votre message sera envoyé. Une double coche ou une coche indique que votre message a été remis à la personne, au contact ou au groupe. Sur iOS, c’est un peu différent. Au lieu d’une coche, il s’agit d’une simple étiquette de texte « Livré » sous le message.

Accusés de lecture

Les accusés de lecture indiquent clairement si votre message a été remis puis lu. Cela peut être utile pour savoir si quelqu’un a vu votre message et l’ignore, ou s’il y a un problème technique qui l’empêche de le recevoir. Par exemple, si vous envoyez un message important et ne recevez pas de confirmation de lecture, vous souhaiterez peut-être effectuer un suivi si la personne qui l’a reçu n’a pas encore répondu.

Sur iOS, les accusés de lecture afficheront une étiquette de texte « Lire » et l’heure à laquelle le message a été ouvert et lu. Android utilise une double coche ou une coche colorée pour confirmer qu’un message a été ouvert et lu.

Les accusés de lecture peuvent également être considérés comme intrusifs et peuvent obliger certaines personnes à réagir rapidement. Si vous préférez ne pas être averti lorsque vos messages sont lus, vous pouvez désactiver les accusés de lecture dans vos paramètres, par défaut ceux-ci sont actifs sur Android et iOS.

Pour modifier sur Android, accédez à Paramètres > Messages > Avancé > Accusés de lecture. Basculez le commutateur pour activer ou désactiver. Sur iOS, vous pouvez accéder à Paramètres > Applications > Messages > Envoyer des accusés de lecture. Basculez le commutateur pour activer ou désactiver.

Indicateurs de frappe

Avec RCS activé, non seulement nous pouvons enfin voir quand les contacts de l’iPhone tapent un message ; ils peuvent également voir quand vous tapez un message sur votre téléphone Android. C’est une formidable voie à double sens qui continue de donner. Les indicateurs de frappe sont vieux jeu, mais les faire franchir les barrières est un autre gros avantage lorsque vous contactez vos amis, votre famille, vos collègues ou toute autre personne d’ailleurs.

Pour le moment, il n’existe aucun moyen de désactiver les indicateurs de frappe lors de l’utilisation de RCS. Ce n’est pas non plus parfait dans le sens iPhone vers Android. Parfois, vous ne verrez pas les indicateurs de saisie tant qu’un message n’a pas déjà été reçu, puis les indicateurs suivants seront visibles. Les indicateurs de saisie Android sont presque toujours visibles sur iOS.

Un autre changement majeur avec RCS sur Android et iPhone est la possibilité tant attendue d’envoyer des photos et des vidéos de plus haute résolution. Avant RCS, les photos et vidéos étaient envoyées via MMS. Cette ancienne technologie compresse le contenu pour s’adapter aux contraintes de taille du réseau.

Étant donné que RCS utilise le Wi-Fi et les données cellulaires, cela signifie que vous pouvez envoyer des images et des vidéos beaucoup plus volumineuses. Pour le moment, c’est 100 Mo. Cela devrait être plus que suffisant pour les grandes photos, mais moins impressionnant pour les fichiers vidéo 4K. Si vous envoyez des vidéos plus longues, elles seront compressées, mais elles seront bien meilleures qu’avant.

Il existe un moyen d’améliorer la qualité par défaut sur Android en allant dans Paramètres > Envoyer des photos plus rapidement > Désactivez cette option. Sur iPhone, accédez à Paramètres > Messages > Mode image de faible qualité > Désactivez cette option.

Tailles de fichiers plus grandes pour les documents et plus encore

L’un des gros avantages de RCS est que vous n’êtes pas limité à l’envoi de fichiers multimédias. Vous pouvez envoyer tous les types de contenu, y compris des documents, même des fichiers APK et des dossiers. Il existe certaines limites, par exemple, l’envoi d’un fichier de calendrier .ics est difficile à ouvrir sur iPhone, mais vous pouvez envoyer des fichiers .zip, des contacts et de nombreux autres types de fichiers qui seraient normalement difficiles à envoyer en raison des limites de taille de fichier via SMS et MMS.

Un petit avantage intéressant de la limite de fichiers plus grande lors de l’utilisation de RCS entre Android et iPhone est que vous pouvez envoyer un fichier .zip avec plus de photos et de vidéos en un instant plutôt que de l’envoyer individuellement. C’est un moyen très simple de partager beaucoup de choses à la fois. Si vous utilisez Google Messages ou Apple Messages sur le bureau, vous pouvez simplement glisser-déposer depuis votre PC et partager directement sur vos discussions.

Réactions aux messages

Parfois, le moyen le plus rapide de faire savoir à quelqu’un que son message a été compris est d’envoyer un emoji ou, mieux encore, un message de réaction. Cette fonction existe depuis un certain temps, avec des solutions de contournement impressionnantes de Google qui lui permettent de fonctionner. Avec RCS entre iPhone et Android, nous disposons désormais de réactions aux messages entièrement fonctionnelles.

Essentiellement, cela vous permet simplement d’utiliser des emoji ou, dans certains cas, des autocollants sur des messages, des images, des vidéos et des fichiers entrants spécifiques. Sur iPhone, cela ne fonctionne pas aussi bien qu’Android – c’est donc sur Apple. Cela dit, la personne recevra une notification lui indiquant avec quel emoji vous avez réagi. Nous ne disons pas que vous devriez « spammer » vos amis sur iPhone… mais vous pourriez…

Des discussions de groupe qui fonctionnent

Enfin, enfin, enfin, RCS apporte des discussions de groupe réalisables et moins problématiques sur Android et iPhone. Pendant des années, cela a été l’une des expériences les plus frustrantes pour tous ceux qui participaient à une discussion de groupe.

Comme toutes les fonctionnalités, celle-ci est limitée car elle dépend du fait que votre iPhone utilise des amis pour mettre à jour vers iOS 18 et que leur opérateur prend également en charge RCS. Votre discussion de groupe risque de ne pas passer instantanément à la nouvelle norme de communication.

Tant que tout le monde est mis à jour et que les choses fonctionnent comme prévu dans les discussions en tête-à-tête, vos discussions de groupe basculeront. Toutes les autres fonctions seront disponibles dès le départ, mais les utilisateurs d’Android apparaîtront toujours sous forme de bulles vertes.

SMS

Oui, ce n’est que parce que RCS est arrivé sur iPhone que vous ne perdrez pas la fonctionnalité SMS entre les appareils Android et les appareils Apple. Les forfaits SMS illimités sont assez courants de nos jours, mais si vous disposez d’un forfait limité, la messagerie RCS n’affectera pas la limite. Ainsi, vous pouvez toujours continuer à utiliser les MMS et les SMS si vous le souhaitez vraiment. Sachez simplement que vous manquerez l’ensemble des fonctionnalités mises à jour.

Bientôt disponible : RCS crypté

Lorsque vous envoyez un message à vos amis sur Android à l’aide de Google Messages, la communication est entièrement cryptée. Au moins pour le moment, il n’y a pas de cryptage pour la messagerie RCS Android vers iPhone. Google travaille à la mise en œuvre du cryptage de bout en bout, mais pour l’instant, il est limité à vos contacts Android uniquement utilisant Google Messages.

À son arrivée, votre messagerie sera plus sécurisée. À l’heure actuelle, le RCS entre Android et iPhone est à peu près aussi sécurisé que lors de l’utilisation du SMS extrêmement obsolète, qui n’offre aucun cryptage sous quelque forme que ce soit.

RCS pour Android et iPhone : éléments à prendre en compte…

RCS est une avancée indispensable dans la communication de base basée sur le chat pour les smartphones d’ici 2024. Sur Android, nous bénéficions depuis quelques années maintenant de la possibilité de nous envoyer des SMS avec moins de limites et une évolution constante des fonctionnalités. Google Messages commence à devenir un client de messagerie très robuste avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

L’une des meilleures choses à propos de la décision d’Apple d’intégrer RCS est que l’expérience « de base » entre iPhone et Android atteint un niveau indispensable. RCS est discrètement meilleur que n’importe quelle fonctionnalité d’IA annoncée par Apple dans le cadre de la suite Apple Intelligence.

L’inconvénient est que le stigmate de la bulle verte va probablement persister. Vous devrez également convaincre vos contacts de mettre à jour vers iOS 18 s’ils ne l’ont pas déjà fait, et il y a des gens assez mesquins pour garder RCS désactivé pour des raisons que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre.

Bien que certains MVNO utilisent des réseaux prenant en charge RCS, ils ne peuvent pas encore utiliser la fonction. Nous espérons que cela changera avec le temps, mais d’ici là, ils peuvent toujours obtenir un Android… n’est-ce pas ?