Tout ce que vous pouvez faire à partir de la barre d’adresse de Google Chrome (en plus d’exécuter des recherches)

Cela a tendance à n’est en réalité utilisé que par les développeurs, mais la barre d’adresse et le champ de recherche en haut de l’interface de Google Chrome portent un nom officiel : l’omnibox. Il reflète les capacités polyvalentes de ce petit champ de texte, car il est capable de faire bien plus que rechercher des adresses Web et exécuter des recherches sur Google.

Lorsque vous savez tout ce que l’Omnibox peut faire, vous pouvez gagner du temps en passant d’une application et d’un site à l’autre et faire avancer les choses plus rapidement. De plus, Google ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités à l’omnibox. Plus récemment, comme on peut s’y attendre, la société a ajouté un intégration avec Gemini AI.

Voici quelques-uns de nos favoris : supprimez simplement les guillemets autour des exemples de texte ci-dessous pour obtenir le code que vous devez saisir dans l’omnibox.

Discutez avec les Gémeaux

Nous venons de mentionner la mise à jour la plus récente de l’omnibox Chrome, nous pouvons donc tout aussi bien commencer ici : tapez « @gemini » dans la barre d’adresse, puis un espace, puis votre invite pour le chatbot. Frapper Entreret la requête sera exécutée dans Google Gemini. Chrome utilisera n’importe quelle version de Gemini incluse avec votre compte Google (donc Gemini Advanced, si vous êtes un utilisateur payant).

Effectuer des conversions

Quel que soit le type de conversion dont vous avez besoin, la toute-puissante omnibox peut s’en charger pour vous : Transformez les kilomètres en miles, ou les dollars en euros, ou les jours en mois. Tout ce que vous avez à faire est de saisir la conversion souhaitée d’une manière logique. Chrome est assez efficace pour déterminer ce que vous essayez de faire. Par exemple, vous pouvez taper « 34 £ en dollars américains » et il saura que vous recherchez une conversion. Vous devriez immédiatement voir le résultat apparaître en dessous : vous n’avez pas besoin d’appuyer sur Entrée.

Exécuter des calculs de base

Dans le même ordre d’idées, vous pouvez également exécuter des calculs simples à partir de l’omnibox Chrome, sans avoir besoin d’appuyer sur Entrée. Tout ce qui ressemble à « 24*8 » ou « 352+91 » affichera instantanément un résultat en dessous, tout comme « 24*8-352+91 » et vous pouvez utiliser des parenthèses si vous avez besoin de calculer d’abord une partie de la somme. Si vous appuyez sur Entrer Ensuite, la calculatrice Chrome complète s’ouvre.

Vérifiez la météo

Vous voulez connaître la météo, n’importe où ? Chrome vous le dira.Avec l’aimable autorisation de David Nield

Chrome peut rendre compte des conditions météorologiques en direct depuis l’omnibox. Tapez simplement « météo » (pas besoin d’appuyer sur Entrée) pour voir une mini description des conditions actuelles, où que vous soyez. Notez que cela ne donne le résultat le plus précis que si Chrome a accès à votre position actuelle. Ajoutez une ville ou un code postal à la fin pour voir les conditions à cet endroit, et appuyez sur Entrer après votre requête pour une prévision plus détaillée.

Recherchez vos favoris

Vous pouvez effectuer une recherche dans vos favoris Chrome directement depuis l’omnibox, sans avoir à ouvrir le gestionnaire de favoris intégré au navigateur. Vous devez d’abord saisir le nom de l’un de vos dossiers de favoris, afin que Chrome sache ce que vous essayez de faire, et vous pouvez ensuite écrire n’importe quel mot ou expression pour voir les résultats instantanés pour les pages enregistrées dans ce dossier de favoris.

Prendre des notes dans Chrome

Si vous avez besoin de réfléchir rapidement à Chrome et que vous ne souhaitez pas lancer un programme séparé, le code » data:text/html » suivi de Entrer vous donnera un onglet vide dans lequel vous pourrez taper. Ce n’est pas l’éditeur de texte le plus avancé (il n’y a pas de formatage ni d’enregistrement automatique), mais il fonctionne bien comme solution rapide pour prendre des notes.

Obtenez des définitions rapides

Si vous n’êtes pas sûr de la signification d’un mot particulier, Chrome peut vous le dire et vous n’avez pas besoin de quitter la page sur laquelle vous vous trouvez actuellement pour connaître la définition. Tapez « définir », puis un espace, puis le mot dont vous voulez la signification, et une définition de base apparaît en dessous. Pour revenir à l’URL de la page que vous consultiez, appuyez sur Échap pour supprimer la définition.

L’omnibox Chrome peut définir n’importe quel mot pour vous.Avec l’aimable autorisation de David Nield

Créer de nouveaux documents

Vous pouvez créer rapidement de nouveaux documents, feuilles de calcul ou présentations dans la suite bureautique en ligne de Google en tapant « docs.new », « sheet.new » ou « slides.new » dans l’omnibox. Quand vous appuyez Entrerle nouveau fichier est créé dans Google Drive pour le compte Google actuel. Pour créer un nouveau fichier dans une nouvelle fenêtre (en laissant celui actuel seul), utilisez Maj+Entrée après votre commande.

Il existe toute une série de choses que de nouveaux raccourcis peuvent lancer, et Google continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Démarrer de nouveaux e-mails

Il existe une astuce similaire pour créer de nouveaux e-mails dans le client de messagerie par défaut de votre ordinateur : tapez « mailto : » et appuyez sur Entrer pour ouvrir un e-mail vide. Vous pouvez également préremplir le champ À : avec l’adresse de destination en la tapant après les deux points, si vous la connaissez. Pour définir le client de messagerie par défaut sous Windows, choisissez Applications > Applications par défaut à partir des paramètres ; sur macOS, choisissez Mail > Paramètres > Général depuis Apple Mail.

Exécutez des recherches Google instantanées

Dans de nombreuses recherches Google, vous obtenez la réponse au-dessus de la liste des liens sur la page de résultats. Ces recherches « instantanées » fonctionnent également dans Chrome. Renseignez-vous sur des faits (comme la hauteur de la Tour Eiffel ou la masse de Jupiter), l’âge des célébrités, les jours jusqu’à une certaine date, les cours actuels des actions d’une entreprise, la taille des pays, les auteurs de livres, etc.