Les magasins, pubs et restaurants seront autorisés à rouvrir le lundi 12 avril alors que la vie commence enfin à revenir à la normale après les mois de fermeture.

L’assouplissement des restrictions strictes de Covid verra également les salons de coiffure et d’ongles, les gymnases, les zoos et les parcs à thème ouvrir enfin leurs portes à des millions de clients impatients.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Les pubs seront enfin autorisés à rouvrir le lundi 12 avril pour le service extérieur uniquement Crédit: EPA

Les mesures de verrouillage ont été assouplies pour la première fois le 8 mars, lorsque les écoles ont rouvert leurs portes en Angleterre, puis le 29 mars, lorsque des millions de personnes ont vu la règle du six revenir.

Puis, le lundi de Pâques, le Premier ministre Boris Johnson a confirmé que les dates de la feuille de route qu’il avait initialement fixées resteraient inchangées.

Voici ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire à partir du 12 avril …

Pubs et restaurants

Les pubs et les restaurants sont autorisés à ouvrir et à accueillir les clients avec un service extérieur uniquement.

Tous les visiteurs devront s’enregistrer sur l’application Test-and-trace du NHS et les groupes sont limités à six personnes ou deux ménages.

Il n’y aura pas de stand au bar, car les clients doivent commander, manger et boire assis à l’extérieur.

Les buveurs ont été exhortés à emporter de l’argent liquide avec eux, car un signal haut débit et mobile médiocre signifie que les machines à cartes peuvent ne pas fonctionner dans certains jardins de pub.

Les pubs et les restaurants sont autorisés à ouvrir et à répondre aux clients avec un service extérieur uniquement Crédit: EPA

Il n’y a pas de règles en place exigeant que les pubs servent un repas avec de l’alcool, et il n’y aura pas de couvre-feu.

Wetherspoons a déjà confirmé que plus de 390 de ses pubs rouvriront à 9h le 12 avril.

Les Boozers seront généralement ouverts jusqu’à 21 heures du dimanche au jeudi et jusqu’à 22 heures du vendredi au samedi.

De nombreux patrons de l’hôtellerie disent que les réservations sont déjà à des niveaux sans précédent alors que les parieurs affluent pour leur première chance de manger et de boire depuis l’imposition du verrouillage.

Boutiques non essentielles

Tous les magasins non essentiels peuvent rouvrir, mais les gens sont invités à faire leurs achats seuls ou chez eux.

Cela comprend les grands magasins, les librairies, les magasins de technologie, les magasins de vêtements, les bookmakers, les magasins d’articles pour la maison, les maisons de vente aux enchères et les salles d’exposition de voitures.

Les masques faciaux seront obligatoires pour toute personne non exemptée et les règles de distanciation sociale resteront en vigueur.

Les magasins non essentiels ouvriront également leurs portes une fois de plus Crédit: Alamy

Les magasins seront autorisés à rester ouverts jusqu’à 22 heures pour garantir le respect des règles de distanciation sociale et pour que les acheteurs puissent retourner dans la rue en toute confiance.

De nouvelles directives publiées par le gouvernement signifient également que les acheteurs pourront utiliser à nouveau les cabines d’essayage après plus d’un an.

Il est conseillé aux magasins de contrôler l’entrée dans les vestiaires, autorisant une seule personne à la fois et laissant un intervalle de «plusieurs minutes» entre les clients.

Coiffeurs et salons de manucure

Les coiffeurs et les salons de manucure – réputés services de soins personnels – seront également autorisés à rouvrir.

Mais on leur a dit d’éviter les longs traitements afin de réduire le temps passé dans le fauteuil par le client.

Certains proposeront même des traitements à partir de minuit le 12 avril alors que les restrictions de verrouillage seront enfin levées.

Des massages, des vaporisateurs, des coupes de cheveux et une foule d’autres services commenceront dès que l’horloge sonnera 12.

Les barbiers et les stylistes auront leur travail coupé dès leur réouverture – avec des rapports sur les salons complets à travers le pays.

Les Britanniques pourront se faire couper les cheveux lorsque les barbiers et les salons rouvriront Crédits: Getty

Beaucoup rapportent que tous les rendez-vous immédiats ont été remplis complètement pendant deux semaines.

Mais lorsque les coiffeurs rouvriront, il est probable que toutes les stations du salon ne seront pas utilisées, les coiffeurs travaillant à chaque autre station pour maintenir une distance de deux mètres.

Les clients et les membres du personnel devront porter des masques lors de leurs rendez-vous pour empêcher Covid de se propager.

Voyage et séjours

À partir du 12 avril, les séjours seront autorisés – sous une forme restreinte.

Les hébergements indépendants seront ouverts, mais uniquement pour un ménage, ce qui signifie que vous ne pouvez pas partir en vacances avec des amis ou en famille.

Des excursions d’une journée seront également autorisées, qui comprendront des attractions telles que des zoos et des parcs à thème.

Après que le Premier ministre a annoncé la feuille de route le 22 février, Awaze – dont les marques incluent cottages.com – a vendu des milliers de pauses à un rythme record pouvant aller jusqu’à une par seconde.

Les voyages à destination et en provenance du pays de Galles depuis le reste du Royaume-Uni seront également autorisés.

Pour les Écossais, la directive «rester local» s’applique toujours, le gouvernement espère lever toutes les restrictions sur les voyages en Écosse continentale le 26 avril.

Gymnases

Les gymnases pourront ouvrir, mais les utilisateurs ne peuvent pas y assister avec des personnes en dehors de leur propre foyer.

Les cours d’exercices seront également interdits pour réduire les contacts entre les gens pendant qu’ils s’entraînent.

On pense que les gymnases présentent un risque plus élevé que les autres sites intérieurs, car ceux qui font de l’exercice expulsent plus de gouttelettes et d’aérosols lorsqu’ils respirent.

Les gymnases pourront également se remettre en action Crédits: Getty

Mais de nombreux gymnases sont bien ventilés et disposent de mesures de sécurité Covid telles que des régimes de nettoyage réguliers.

Les saunas et les hammams des gymnases resteront fermés, mais les piscines intérieures et autres salles d’exercice intérieures rouvriront.

Un nouvel assouplissement des règles interviendra lors de la troisième étape de la feuille de route le 17 mai, lorsque les gens seront à nouveau autorisés à se mélanger à l’intérieur.

Les saunas et hammams rouvriront également à l’étape 3.

Zoos, parcs à thème et bibliothèques

Afin de stimuler les parents sous pression, de nombreux divertissements en plein air, notamment des zoos, des parcs à thème et des cinémas drive-in, reviendront également.

Il existe 141 zoos et aquariums au Royaume-Uni, qui attirent des centaines de milliers de visiteurs chaque année.

Le zoo de Chester et le zoo de Londres ont tous deux signalé des difficultés financières pendant le verrouillage, le premier révélant que l’attraction pourrait mettre fin à l’année 24 millions de livres sterling de dette en raison de la pandémie.

Les cinémas drive-in seront également de retour le 12 avril Crédit: AFP

En mai 2020, le gouvernement a révélé qu’il promettrait 14 millions de livres sterling pour aider les zoos à survivre.

Les bâtiments publics tels que les bibliothèques et les centres communautaires rouvriront également au public avec une distanciation sociale et des limites de capacité en place.

Cérémonies

Les mariages et les cérémonies de partenariat civil sont autorisés, ainsi que les réceptions.

La limite du nombre maximum de participants passera de six à 15 seulement.

Au cours des prochains mois, il y aura un assouplissement progressif du nombre d’invités autorisés à assister à une cérémonie, mais tous les événements doivent respecter les règles de distanciation sociale.

Les funérailles se poursuivront avec le nombre actuel d’invités limité à 30.

Qu’est ce que je ne peux pas faire?

Malgré la réouverture des pubs et des restaurants, les gens ne seront pas autorisés à manger ou à boire à l’intérieur avant le 17 mai – si les choses se passent comme prévu.

Assister à de grands événements et à des stades sportifs est également toujours un non, non – bien que cela pourrait également changer bientôt.

Les hôtels et les vacances en groupe ne commenceront qu’à la mi-mai et, même dans ce cas, cela ne peut être que pour deux ménages, sans limite de personnes, ou la règle de six pour plus de deux ménages.

Les voyages à l’étranger – à la fois d’Angleterre et du Pays de Galles – ne sont encore autorisés qu’avec une excuse raisonnable, par exemple pour le travail ou pour des motifs de compassion.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les gens pouvaient «commencer à penser» à réserver des vacances à l’étranger pour plus tard dans l’année.

Les cinémas, boîtes de nuit et salles de bingo resteront également fermés jusqu’au milieu du mois prochain.