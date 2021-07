Tout ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire à partir d’AUJOURD’HUI 19 juillet Journée de la liberté alors que les boîtes de nuit ouvrent en trombe à minuit

AUJOURD’HUI verra l’Angleterre entrer dans la dernière étape de la feuille de route de Boris Johnson vers la liberté, alors que les boîtes de nuit peuvent enfin rouvrir en beauté.

À partir du lundi 19 juillet, la distanciation sociale, le travail à domicile et les masques obligatoires sont supprimés – tandis que les vacances reprennent, bien qu’avec des conditions strictes et une très grande exception.

Presque toutes les restrictions prendront fin au Royaume-Uni lundi

Pendant ce temps, les boîtes de nuit ont ouvert leurs portes à minuit, à partir de 00h01 le 19 juillet – pour la première fois depuis mars 2020.

Le Premier ministre a annoncé lundi dernier que le grand jour pourrait se dérouler comme prévu, malgré la flambée des infections à Covid au Royaume-Uni.

Mais dimanche, Johnson a supplié le public de mettre fin « prudemment » au verrouillage au milieu de la « variante Delta extrêmement contagieuse ».

Il a déclaré: « Nous devons le faire avec prudence. Nous devons nous rappeler que ce virus est malheureusement toujours là.

« Les cas se multiplient, on voit l’extrême contagiosité de la variante Delta.

« Mais nous avons cette immense satisfaction que le programme de vaccination ait très gravement affaibli le lien entre infection et hospitalisation, et entre infection et maladie grave et décès.

« Alors, s’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez prudent et passez demain à l’étape suivante avec toute la prudence et le respect nécessaires pour les autres.

« Et surtout, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, quand on vous demande d’obtenir ce deuxième jab, obtenez le jab, s’il vous plaît, avancez et faites-le. »

Le Premier ministre ne s’adressera pas à la nation aujourd’hui le jour du déverrouillage – car les experts ont averti que les mesures de verrouillage pourraient revenir dès septembre.

Voici tout ce que vous pouvez faire lundi.

SIX GRANDES LIBERTES RETOURNENT AJOURNÉE

MASQUES DÉSACTIVÉS (LA PLUPART)

Les Britanniques ne recevront plus d’amende s’ils ne portent pas de couvre-visage.

Mais c’est beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît au premier abord.

Les dernières directives, publiées mercredi, indiquent que le gouvernement « s’attend et recommande » que des masques soient portés par les travailleurs et les clients dans les espaces clos surpeuplés tels que les transports publics.

Et le maire de Londres a maintenant annoncé que les navetteurs seraient interdits de prendre les métros, les trains ou les bus sans masque.

Sadiq Khan a déclaré: « Je ne suis pas prêt à rester les bras croisés et à mettre les Londoniens et le rétablissement de notre ville en danger. »

En dehors de la capitale, les navetteurs seront largement encouragés à porter un masque dans un bus ou un train.

Les habitants du Yorkshire de l’Ouest et du Sud devront continuer à porter des masques faciaux dans les gares routières, tandis que les passagers utilisant le métro dans le Nord-Est devront également porter un couvre-visage.

Les voyageurs utilisant Metrolink à Manchester ou le Heathrow Express doivent se couvrir, tandis que la même chose est exigée des passagers Eurostar.

Uber insiste également sur le fait que les passagers sont couverts.

Pendant ce temps, ceux qui ont la chance – ou le courage – de se rendre à l’étranger sont également susceptibles de devoir porter des masques, BA, easyJet et Ryanair insistant tous sur les couvertures.

Mais d’autres entreprises ont confirmé qu’elles ne rendraient pas les masques obligatoires, notamment Avanti West Coast, TransPennine Express et Southeastern.

Les grandes compagnies de bus et d’autocars, dont National Express et Megabus, ont également emboîté le pas et n’insisteront pas pour un masque.

Cependant, les supermarchés souhaitent que leurs clients continuent à porter des masques.

Sainsbury’s, Tesco, Asda, Lidl, Morrisons et Waitrose disent qu’ils encourageront les acheteurs et le personnel à se couvrir le visage.

Enfin, le personnel, les patients et les visiteurs de tous les établissements du NHS – y compris les hôpitaux et les cabinets de médecins généralistes – doivent continuer à garder leurs masques et à garder leurs distances sociales également.

DISTANCE SOCIALE SUPPRIMÉE

La règle de distanciation sociale d’un mètre et plus sera supprimée le 19 juillet dans un énorme coup de pouce pour l’industrie hôtelière.

Il n’y aura aucune limite sur le nombre de personnes pouvant se rencontrer socialement, ni sur l’endroit où elles peuvent se rencontrer. Cela s’applique aux mariages, funérailles et autres événements de la vie.

Les parieurs seront enfin autorisés à se mêler et à se lever à nouveau, tandis que les commandes au bar seront également autorisées.

Certains clubs ont rouvert à minuit dimanche alors que la grande soirée britannique fait un retour rugissant.

Il s’agit d’un énorme coup de pouce à l’industrie hôtelière, qui a eu du mal à réaliser des bénéfices avec une capacité limitée autorisée à l’intérieur en raison des réglementations en matière de distanciation sociale.

Dans une allocution aux Britanniques plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre a déclaré: « Si nous n’allons pas de l’avant maintenant, lorsque le coupe-feu d’été approche, les vacances scolaires, tous les avantages que cela devrait nous donner dans la lutte contre le virus, la question est, quand allons-nous aller de l’avant ? »

PLUS DE QR CODES

Les parieurs n’auront plus besoin de s’enregistrer sur les sites en scannant un code QR à l’aide de l’application Test and Trace.

Il n’y aura plus d’exigence légale de certification Covid pour aucun paramètre – bien que les entreprises soient autorisées à continuer à utiliser l’application si elles le souhaitent.

Cela est venu après des plaintes de patrons de l’hôtellerie selon lesquelles l’application entraîne une pénurie de personnel, car un nombre croissant d’employés sont « pingés » et invités à s’auto-isoler.

Un demi-million de personnes en Angleterre ont été forcées de s’auto-isoler au cours de la seule première semaine de juillet alors que les voisins affirmaient qu’on leur disait de rester à la maison inutilement alors qu’ils étaient « pincés » à travers les murs.

Patrick Langmaid du camp de vacances Mother Ivey’s Bay à Padstow, en Cornouailles, a déclaré à Good Morning Britain qu’il n’était qu’à « six pings » de la fermeture avec 900 réservations – après avoir demandé aux invités de nettoyer les toilettes.

En attendant, les parieurs pourront à nouveau commander au bar après des mois de service à table.

RETOUR AU BUREAU

Les Britanniques retourneront au bureau à partir du 19 juillet après des mois de travail à distance.

Les directives précédentes indiquaient que les employés qui pouvaient travailler à domicile devaient le faire – malgré l’ouverture de pans entiers de l’économie.

Mais les règles ont changé à partir du 19 juillet pour permettre aux entreprises de dire aux employés comment et où ils devraient travailler.

Cette décision est un coup de pouce pour les centres-villes, de nombreuses entreprises voyant leurs revenus chuter en raison du manque de navetteurs.

RÈGLE DES SIX À LA FERMETURE

La règle des six sera finalement abandonnée, ce qui donnera un énorme coup de pouce à l’industrie hôtelière.

Les groupes de plus de 30 personnes sont également autorisés à se réunir car les limites des grands rassemblements sont assouplies.

Et cela signifie que les boîtes de nuit, les clubs de strip-tease, les bars à chicha et les salles de concert peuvent enfin rouvrir après avoir été contraints de fermer leurs portes en mars de l’année dernière.

La Night Time Industries Association (NTIA) a salué les « étapes très importantes » de la levée des restrictions « qui ont décimé l’économie nocturne au cours des seize derniers mois ».

LES FESTIVALS DE RETOUR

Les événements de masse, y compris les festivals, sont autorisés à partir du 19 juillet, a confirmé le Premier ministre.

Les festivals et les concerts ont été annulés au cours des 18 derniers mois en raison des restrictions de distanciation sociale.

Cependant, on pense que des passeports vaccinaux peuvent être requis.

Tous les festivals de Points East, Parklife et Reading et Leeds sont parmi ceux qui se dérouleront cet été.

LES BRITS À DOUBLE JABBED PEUVENT SAUTER LA QUARANTAINE

Attachez votre ceinture si vous espérez partir cet été – il y a beaucoup à savoir.

Les vacances d’été ont été plongées dans le chaos alors que les pays se déplacent autour du système de «feux de circulation» de voyage du Royaume-Uni.

Et la situation est devenue encore plus compliquée après que les voyageurs revenant de France se soient fait dire qu’ils devront se conformer à la quarantaine – même s’ils sont complètement vaccinés.

Les autorités ont récemment annoncé que les Britanniques à double piqûre pourront ignorer la quarantaine lorsqu’ils reviendront des pays de la liste orange.

En théorie, cela signifie que les pays figurant sur la liste orange actuelle – comme l’Espagne, le Portugal et la Grèce – rouvriront enfin aux amateurs de soleil désespérés pour une pause plage.

Mais c’est devenu plus trouble ces derniers jours.

Le grand point d’interrogation plane sur les voyages en France. Le pays ne figure pas sur la liste rouge – mais même les touristes anglais et gallois avec les deux vaccins ont été informés qu’ils devront toujours être mis en quarantaine à partir de lundi.

Cela est dû aux inquiétudes suscitées par les cas « persistants » de la variante bêta, identifiés pour la première fois en Afrique du Sud.

La mutation peut être plus résistante aux vaccins.

Pendant ce temps, Ibiza, Minorque et Majorque sont passées du vert à la liste orange, le changement entrant en vigueur lundi.

Cela n’aura pas d’importance pour les Britanniques entièrement vaccinés, qui n’auront toujours pas à se mettre en quarantaine à leur retour chez eux.

Mais beaucoup de ceux qui font des pauses dans les îles de la fête sont jeunes – et la mise à jour oblige les vacanciers à courir pour des tests et des vols dans le but de rentrer chez eux à l’heure.

Avec les îles Baléares, les îles Vierges britanniques passent du vert à l’ambre lundi.

La Bulgarie et Hong Kong rejoignent la liste verte. La Croatie et Taïwan rejoignent la liste de surveillance verte, ce qui signifie qu’ils risquent de passer à l’orange.

Cuba, l’Indonésie, le Myanmar et la Sierra Leone passent à la liste rouge la plus stricte.

Ces changements s’appliquent aux personnes voyageant dans toutes les régions du Royaume-Uni.

L’Écosse et le Pays de Galles continuent de déconseiller les voyages non essentiels à l’étranger. L’Irlande du Nord conseille aux gens « d’éviter de voyager autant que possible ».

PLUS DE BULLES SCOLAIRES

Des bulles scolaires très détestées éclateront en août, ce qui signifie que les enfants pourront se mélanger librement avec leurs copains à leur retour en classe en septembre.

Selon les règles actuelles, les élèves doivent s’auto-isoler pendant 10 jours si un autre élève dans leur bulle est positif pour le virus Covid-19.

Dans certains cas, cela signifie que des groupes d’âge entiers ont été renvoyés chez eux à la suite d’une épidémie dans une école.

Cela a fait craindre que de nombreux élèves manquent inutilement l’école, près de 50 députés appelant à la suppression de la règle.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a annoncé que les bulles seraient remplacées par des tests ciblés et la recherche des contacts à partir du 16 août.

Les heures de début et de fin décalées dans les écoles seront également supprimées.

AUTO-ISOLATION FERMÉE POUR LES BRITS À DOUBLE JABBED

Ailleurs, les Britanniques à double piqûre n’auront pas à s’isoler après un contact avec une personne infectée à partir d’août.

La quarantaine obligatoire de 10 jours pour les personnes en contact étroit avec un cas sera abolie, mais pas encore.

Cela signifie que toute personne alertée par Test and Trace ou l’application NHS doit – par la loi – s’isoler à la maison pendant un mois à venir, même si son test est négatif.

À partir du mois prochain, le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que ceux dont le test était positif devront toujours s’isoler pendant 10 jours – même s’ils sont piqués.

Et les contacts étroits seront toujours invités à passer un test PCR de référence pour « avoir la certitude » qu’ils ne sont pas infectés.

Expliquant les règles à la Chambre des communes, M. Javid a déclaré que toute personne qui recevra sa deuxième dose à l’aube du 16 août devra encore attendre deux semaines pour que la protection supplémentaire puisse entrer en vigueur.

Il a également confirmé que les moins de 18 ans – qui ne sont pas éligibles aux vaccins – pourront également éviter la quarantaine s’ils entrent en contact avec un cas de Covid.

Il a déclaré: « Au lieu de cela, ils recevront des conseils pour savoir s’ils doivent se faire tester, en fonction de leur âge et n’auront besoin de s’isoler que s’ils sont positifs. »

Il y a beaucoup de colère à propos de la soi-disant « pingdémie » des contacts Covid.

Un demi-million de personnes en Angleterre ont été forcées de s’isoler au cours de la seule première semaine de juillet – au milieu des affirmations selon lesquelles les voisins se font dire de rester à la maison inutilement car ils sont « pincés » à travers les murs.

L’application de test et de traçage du NHS est blâmée, certains affirmant qu’elle est tout simplement trop sensible.

Au total, 530 126 alertes ont été envoyées au cours de la semaine la plus récente, soit une augmentation de 46% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre est plus de 10 fois supérieur à celui de la semaine précédant le 2 juin. Au cours de la dernière semaine d’avril, seuls 39 875 contacts étroits ont été identifiés.

Un travailleur sur cinq de l’hôtellerie et de la vente au détail s’auto-isole, tandis que les hôpitaux du NHS ont du mal à éliminer 25% de leur personnel.

Les voyages dans des pays de la liste orange comme l’Espagne reviendront pour les Britanniques à double piqûre Crédit : Reuters

Des millions de personnes retourneront au bureau alors que la distanciation sociale est supprimée Crédit : LNP

Cela survient au fur et à mesure que le programme de vaccination se poursuit, et beaucoup sont maintenant à double piqûre Crédit : LNP