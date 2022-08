Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur les hémorroïdes

J’ai été surpris d’apprendre du Dr Cima que les lotions et les gels contre les hémorroïdes en vente libre n’aident souvent pas autant que les gens s’y attendent. Ils pourraient brièvement soulager les symptômes, a-t-il dit, mais ils ne résolvent pas le problème sous-jacent.

Si vos symptômes d’hémorroïdes ne s’atténuent pas, une procédure en cabinet pourrait vous aider, a déclaré le Dr Narang. Un traitement populaire est la ligature élastique, dans laquelle un médecin utilise un outil pour placer un élastique autour de la base de l’hémorroïde, ce qui arrête le flux sanguin vers le tissu enflammé et le fait mourir et tomber en un à quatre jours. C’est rapide, relativement indolore et nécessite très peu de temps d’arrêt pour le patient, a déclaré le Dr Mathur – certaines personnes peuvent retourner au travail immédiatement après la procédure. Mais vous devrez peut-être revenir pour plusieurs traitements. Un autre traitement de bureau moins courant est la photocoagulation infrarouge, dans laquelle un médecin utilise la lumière infrarouge pour couper l’apport sanguin au tissu gênant, le faisant rétrécir.

Les hémorroïdes graves peuvent être traitées par chirurgie.

Les hémorroïdes internes de grade 3 et 4 – le grade 3 signifie que l’hémorroïde dépasse de l’anus mais peut être repoussée manuellement, et le grade 4 est lorsqu’il est constamment à l’extérieur de l’anus – nécessite parfois une intervention chirurgicale.

Une poignée d’options chirurgicales sont disponibles. L’une est une hémorroïdectomie excisionnelle, qui est l’ablation chirurgicale de l’hémorroïde, a expliqué le Dr Narang. Une autre option est l’anopexie agrafée (également appelée hémorroïdopexie agrafée), dans laquelle un médecin enlève une partie de l’hémorroïde, puis l’agrafe à nouveau, la réduisant à une taille normale, a déclaré le Dr Cima. Certains médecins utilisent à la place la ligature des artères hémorroïdaires guidée par Doppler, qui est un bon choix pour les hémorroïdes qui saignent beaucoup, a déclaré le Dr Narang. Dans cette procédure, un médecin attache les artères principales alimentant l’hémorroïde, ce qui la fait dépérir et tomber.

Bien que les procédures chirurgicales fonctionnent souvent, elles ne sont pas sans inconvénients potentiels, a déclaré le Dr Mathur. Ils peuvent avoir des récupérations douloureuses et plus longues que les procédures de bureau et peuvent provoquer une incontinence fécale. De plus, même après une intervention chirurgicale, les hémorroïdes peuvent réapparaître – certaines interventions chirurgicales, telles que la ligature des artères, sont associées à un risque de récidive allant jusqu’à 30 %, a déclaré le Dr Narang. C’est en partie parce que ces traitements éliminent ou tuent une partie du tissu hémorroïdaire du corps, mais laissent derrière eux le reste, qui peut alors devenir engorgé et enflammé, a déclaré le Dr Cima. Si les gens ne traitent pas les facteurs liés au mode de vie qui causent les hémorroïdes, ils sont plus susceptibles de voir leurs hémorroïdes revenir.

J’ai beaucoup appris sur les hémorroïdes cette semaine, et même si je n’aimais pas les images qui me venaient à l’esprit (surtout en mangeant mon déjeuner), je suis reconnaissante d’en savoir plus sur la façon de les prévenir et de les traiter. Comme le Dr Zaghiyan me l’a dit lorsque nous avons parlé, les hémorroïdes ne sont “pas une conversation de cocktail” – mais je suis heureux que notre discussion soit entrée dans le Times.