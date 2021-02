Les smartphones Realme X7 et Realme X7 Pro seront lancés en Inde le 4 février, a annoncé la société aujourd’hui. Le développement intervient quelques jours après la mise en ligne du microsite d’une nouvelle série Realme X sur Flipkart, suggérant que les smartphones seraient vendus au détail via la plate-forme de commerce électronique. Notamment, Realme avait annoncé pour la première fois l’arrivée de la série Realme X7 en Inde en novembre 2020 – près de deux mois après ses débuts en Chine. Les smartphones X7 et X7 Pro sont livrés avec quatre caméras arrière et la prise en charge de la 5G.

Au cours des dernières semaines, Realme avait également taquiné le lancement d’une nouvelle série de smartphones, même si les détails n’étaient pas clairs. Cependant, il est maintenant confirmé que la société de technologie chinoise lancera enfin la série Realme X7 en Inde le mois prochain. Certains anciens rapports ont également suggéré le lancement d’une nouvelle variante, Realme X7 Lite, bien que Realme n’ait partagé aucun détail à ce sujet.

On s’attend à ce que les variantes indiennes de Realme X7 et X7 Pro soient les mêmes que les modèles chinois. Pour rappel, le Realme X7 vanille dispose d’un écran AMOLED Full HD + de 6,4 pouces (1080 x 2400 pixels) tandis que le Realme X7 Pro arbore un écran Full HD + AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux téléphones prennent en charge les cartes double SIM et exécutent Android 10 prêt à l’emploi. Sous le capot, le Realme X7 contient le SoC octa-core Dimensity 800U, et la variante Pro est livré avec le SoC octa-core Dimensity 1000+.

Les caméras des deux téléphones ont plus ou moins les mêmes configurations, bien que la variante Pro comporte quelques mises à niveau mineures. Leur configuration de caméra arrière quadruple comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels avec une ouverture f / 1,8, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,3, un appareil photo macro de 2 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 et un 2 mégapixels appareil photo avec ouverture f / 2.4. Il y a une caméra frontale de 32 mégapixels logée à l’intérieur de la découpe de perforation dans le coin supérieur gauche, pour les selfies et les appels vidéo. Les autres fonctionnalités du Realme X7 et du Realme X7 Pro incluent la 5G sur les deux cartes SIM, la 4G LTE, le Wi-Fi double bande, Bluetooth v5.1, le GPS, etc.

Le Realme X7 contient une batterie de 4300 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 65 W. Alors que le Realme X7 Pro dispose d’une batterie relativement plus grande de 4500 mAh avec le même support de charge rapide. Les deux smartphones comprennent également un port USB Type-C pour le chargement. Le prix du Realme X7 en Chine commence à 1799 CNY (environ 20300 Rs) pour la variante 6 Go + 128 Go et le modèle Pro a un prix de 2199 CNY (environ 24800 Rs) pour la variante de base 6 Go + 128 Go.