Tout ce que vous devez savoir sur Zelda : Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est le premier jeu de la franchise Nintendo de longue date à mettre en scène le personnage principal. Dans cette aventure pleine de magie, vous incarnerez Zelda elle-même, plutôt que le protagoniste de la série, Link. Et en tant que tel, le jeu se joue également différemment, Zelda étant capable d’invoquer des ennemis vaincus et des objets pour l’aider dans l’exploration et le combat. Si vous souhaitez vous plonger dans cette nouvelle version d’une gamme de jeux bien établie, voici tous les détails sur The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Quelle est la durée de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, comme la plupart des jeux de la série, détermine le temps que vous passerez dans le jeu en fonction de la rapidité avec laquelle vous résolvez les énigmes et de la quantité de contenu annexe que vous souhaitez terminer, bien sûr. Cependant, une partie de l’histoire principale uniquement, avec un minimum de détours facultatifs, devrait prendre en moyenne environ 15 heures.

La capacité de Zelda à invoquer les échos des ennemis et les objets pour vous aider dans les combats et résoudre les énigmes est très amusante, mais tous ne sont pas nécessaires pour terminer l’histoire principale, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de choses supplémentaires à trouver et à faire. Si votre objectif est de tout découvrir, cela nécessitera de plonger dans des donjons facultatifs disséminés sur la carte, de vaincre des boss que vous n’auriez peut-être jamais affrontés autrement et d’accomplir une grande variété de quêtes secondaires.

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

De nombreux échos (invocations) obtenus dans ces emplacements optionnels peuvent considérablement améliorer votre capacité à vous déplacer sur la carte ou à résoudre plus facilement des énigmes. Par conséquent, vous pouvez (et devriez) faire tout votre possible pour collecter toutes les combinaisons possibles si vous voulez tirer le meilleur parti du jeu. Récupérer tous les échos et terminer toutes les quêtes secondaires du jeu peut prendre jusqu’à 25 à 30 heures.

Pouvez-vous utiliser une épée dans The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ?

Bien que la principale méthode de combat de Zelda consiste à invoquer des ennemis pour combattre à sa place, vous serez peut-être surpris d’apprendre que vous pouvez également invoquer une épée ! Cela vous permet d’accéder à la forme de combat à l’épée, vous permettant de fonctionner de manière similaire à Link en combat lorsque vous découpez et découpez vos ennemis. Cependant, cette forme utilise de l’énergie qui peut s’épuiser assez rapidement et vous obligera à collecter des orbes pour la reconstituer, vous devrez donc la réserver aux scénarios où elle compte vraiment.

Est-ce que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom propose un voyage rapide ?

Tous les échos intéressants que vous trouvez en explorant peuvent vous permettre de vous déplacer plus rapidement et plus facilement sur la carte, mais même ainsi, les voyages longue distance peuvent prendre un certain temps. Voici quelques bonnes nouvelles : le jeu propose des voyages rapidesVous pouvez utiliser des points de cheminement sur la carte pour vous déplacer rapidement vers des emplacements déjà visités, réduisant ainsi considérablement votre temps de trajet.

Est-ce que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a des modes de difficulté ?

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Oui ! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom propose deux modes de difficulté : Normal et Héros. Le premier offre l’expérience standard que la plupart des joueurs sont susceptibles de vouloir jouer. Cependant, le second propose de nombreux changements qui rendent les choses plus difficiles, comme le fait que Zelda subit des dégâts accrus de la part des ennemis et qu’aucun cœur ne soit lâché dans le monde extérieur pour une régénération rapide de la santé.

Il est important de noter que vous pouvez modifier la difficulté dans le menu à tout moment, donc si vous commencez en mode Héros et que vous le trouvez trop difficile, vous pouvez toujours baisser d’un cran les choses pour vous faciliter un peu la tâche.

Est-ce que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom propose un mode coopératif ?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est un jeu solo, il n’offre donc aucun type de jeu coopératif sur canapé ou en ligne. Les joueurs incarnent exclusivement Zelda tout au long du jeu, et Dieu merci, Tingle ne semble pas être là. Cependant, grâce à la possibilité d’invoquer des ennemis pour vous aider au combat, vous pouvez parfois avoir l’impression d’avoir des amis pour vous aider, car c’est en quelque sorte le cas ! Mais pas des amis humains.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est-il un bon jeu ?

Heureusement, la réponse est oui ! Bien que les critiques soient plus critiques que l’adulation pure et simple de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, au moment de la rédaction de cet article, Le Metascore est un 86 très sainet La propre critique de Kotaku a beaucoup de bonnes choses à dire sur un jeu charmant.

