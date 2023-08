Tout ce que vous devez savoir sur Ulez

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sadiq Khan va de l’avant avec l’expansion de l’Ulez (zone à très faibles émissions) de Londres mardi, après l’échec d’une action en justice contre cette ville le mois dernier.

Mais quelle est cette politique, quelle est la pensée qui la sous-tend et pourquoi a-t-elle provoqué une telle querelle politique ?

Qu’est-ce qu’Ulez ?

Ulez existe déjà, et ce depuis 2019. Dans le cadre de ce programme, les voitures et camionnettes qui ne répondent pas à certaines normes d’émissions (Euro 4 pour l’essence et Euro 6 pour le diesel) doivent payer des frais de 12,50 £ pour entrer dans la zone d’Ulez. TfL affirme que cela signifie qu’environ 10 pour cent des véhicules doivent payer.

En 2019, lors de son lancement, Ulez ne couvrait que la même zone que la zone de péage urbain du centre de Londres. En 2021, la zone du projet a été étendue au « centre de Londres », à l’intérieur des routes circulaires nord et sud. Cela signifie qu’il s’étend actuellement à peu près à Dulwich au sud et à Finchley au nord.

La prochaine étape, qui aura lieu mardi, consistera à l’étendre à l’ensemble du Grand Londres. C’est le sujet de la ligne actuelle.

A quoi ça sert ?

Selon une étude de l’Imperial College de Londres, environ 4 000 Londoniens meurent prématurément chaque année des effets de l’air toxique, les particules fines et le dioxyde d’azote (NO2) étant les principaux responsables. De vastes pans de la capitale enfreignent régulièrement les limites légales de l’Organisation mondiale de la santé en matière de pollution atmosphérique.

L’objectif d’Ulez est de réduire cette pollution. Elle le fait de deux manières : premièrement, elle décourage les passagers des voitures les plus polluantes d’effectuer autant de déplacements dans la capitale, en les payant cher. Deuxièmement, il encourage les propriétaires de voitures polluantes à les remplacer par des voitures moins polluantes.

Les revenus de cette taxe sont également réinvestis dans les couloirs de bus et dans l’amélioration des déplacements à pied et à vélo, dans le but d’offrir aux gens des alternatives pour se déplacer.

Cette carte montre la zone de péage urbain, l’Ulez actuelle et la zone élargie (TFL)

Est-ce que ça marche?

Il existe de bonnes preuves que la politique a jusqu’à présent eu un impact positif. Au cours des 10 premiers mois du centre de Londres Ulez, les émissions d’oxydes d’azote (NOx) du transport routier ont diminué de 35 pour cent dans la zone et les émissions de CO2 de 6 pour cent.

Une étude d’Imperial publiée en février de cette année a révélé que l’expansion du projet vers les cercles nord et sud avait également eu un effet. Il a révélé que les niveaux de NO2 étaient 46 pour cent inférieurs dans le centre de Londres et 21 pour cent dans le centre de Londres qu’ils ne l’auraient été sans Ulez.

Cet objectif a été atteint grâce à la réduction de 74 000 véhicules éligibles circulant dans la zone, soit une réduction de 60 % depuis l’expansion d’octobre 2021.

Donc quel est le problème?

Les critiques d’Ulez estiment que c’est injuste. Ils disent qu’avec le coût de la vie qui augmente, ce n’est pas le moment de prolonger un supplément.

De plus, disent-ils, étant donné que les voitures les plus polluantes ont tendance à être plus anciennes, la charge pèse sur les conducteurs à faible revenu qui sont moins susceptibles d’avoir remplacé leur voiture récemment.

Et ils disent que le projet du Grand Londres est différent du projet du centre de Londres parce que les transports publics ne sont pas aussi bons qu’ils le sont dans le centre de Londres ou dans le centre – ce qui signifie que les gens ont moins d’options vers lesquelles se tourner.

Est-ce juste? Il est certainement vrai que les personnes aux revenus plus élevés seront moins gênées par une charge de 12,50 £ que celles aux revenus plus faibles. Il y a peut-être aussi quelque chose dans l’idée selon laquelle les conducteurs à faible revenu possèdent des voitures plus anciennes.

Mais il y a plus de contexte dont il faut être conscient. Les défenseurs du projet soulignent que même si les conducteurs à faible revenu possèdent des voitures plus anciennes, les personnes à faible revenu à Londres sont en fait nettement moins susceptibles de posséder une voiture à Londres.

TfL a également alloué 160 millions de livres sterling de son budget à un programme de mise à la casse pour aider à remplacer les véhicules polluants. Cela rapporte 2 000 £ à tout Londonien souhaitant mettre à la casse une voiture non conforme et peut même s’accompagner d’autres avantages comme des laissez-passer de bus gratuits. Il n’est pas nécessaire de dépenser cet argent pour une nouvelle voiture.

Le projet d’expansion a déclenché des protestations dans la capitale (Fil PA)

Ulez est-il impopulaire ?

Dans l’ensemble, malgré la couverture médiatique que la campagne contre Ulez a réussi à générer, cette politique est en réalité plutôt populaire à Londres.

La plupart des sondages ont abouti à des résultats similaires : le dernier, réalisé par Redfield et Wilton, a révélé que 47 pour cent des Londoniens étaient favorables à une expansion dans l’ensemble du Grand Londres, et 32 ​​pour cent s’y opposaient.

En analysant les données, on constate certaines variations : si l’on considère uniquement les personnes vivant dans les arrondissements périphériques de la ville – où le programme est étendu – les gens sont répartis à parts égales, avec 39 pour cent de réponses dans chaque sens. Mais cette politique est loin d’être universellement impopulaire.

Une mise en garde qui pourrait expliquer la fougueuse campagne anti-anti est que beaucoup pourraient être situés en dehors de Londres. Si l’on regarde les endroits où vivent les signataires des pétitions anti-Ulez, un grand nombre d’entre eux vivent dans leurs comtés d’origine.

Cela est logique : ces personnes sont concernées par le programme si elles souhaitent se rendre à Londres en voiture. Heureusement pour Sadiq Khan, ils n’ont pas de vote aux élections à Londres – ce qui peut expliquer pourquoi il est confiant quant à la poursuite de cette politique.

Est-ce juste? Les gens auront des réponses différentes. D’un côté, les habitants de l’extérieur de la capitale sont touchés par une politique dans laquelle ils n’ont pas leur mot à dire. De l’autre, les habitants de Londres n’ont jamais été consultés pour savoir s’ils voulaient respirer une aide empoisonnée causée en partie par des personnes qui n’y vivent pas. .

Il convient également de noter que cette image de l’opinion publique est un instantané. Il y a de bonnes raisons de penser que quelques semaines avant la mise en œuvre d’un projet sont les plus impopulaires que nous ayons jamais rencontrées : donnez-lui quelques mois et les gens auront de nouvelles voitures ou de nouveaux modes de déplacement pour l’éviter. Étant donné que c’est déjà très populaire, c’est une bonne nouvelle pour Sadiq Khan.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le maire ne veut pas tarder : pourquoi prendre le coup juste avant une élection, alors que vous pourriez le mettre en œuvre maintenant et en faire moins un problème dans un an ?

Les conservateurs ont déclaré que l’administration de Sadiq Khan tentait de « faire taire » les difficultés académiques d’Ulez. (Fil PA)

Pourquoi Keir Starmer a-t-il attaqué Ulez ?

Tout cela étant dit, pourquoi Sadiq Khan subit-il les tirs amis des dirigeants travaillistes à propos d’Ulez ?

Tout cela remonte à l’échec du parti travailliste à remporter l’élection partielle d’Uxbridge. Keir Starmer et ses alliés ont imputé le résultat à Ulez : Starmer a déclaré que le maire devrait « réfléchir » au projet et a refusé de l’approuver, tandis que le candidat perdant a déclaré qu’il s’agissait d’une « mauvaise politique ».

Pourquoi cette rupture ? La principale chose à retenir est que Sadiq Khan et Keir Starmer ciblent des électorats différents. La préoccupation de Khan est de savoir ce que les Londoniens pensent de lui, car il est maire de Londres.

Mais pour Starmer, Londres n’a franchement pas d’importance. Si les sondages sont exacts, les Londoniens voteront de toute façon pour les travaillistes lors des élections générales, et il ne lui reste que quelques sièges marginaux dans la capitale lors d’une très bonne soirée.

Uxbridge n’est pas comme le reste de Londres. Il s’agit d’un siège conservateur riche et où 80 pour cent des ménages ont accès à une voiture. Dans l’ensemble de Londres, ce chiffre est plutôt de l’ordre de la moitié, avec des niveaux de conduite automobile nettement inférieurs dans les quartiers intérieurs.

Mais même si le résultat n’est pas représentatif de la capitale, l’équipe Starmer estime qu’il ressemble à d’autres circonscriptions qu’elle souhaite conquérir à travers la Grande-Bretagne.

Néanmoins, s’en prendre à la politique phare du plus haut élu du parti travailliste est certainement une approche inhabituelle. Il se peut que l’approche de Starmer porte ses fruits et neutralise une ligne d’attaque conservatrice lors des élections. D’un autre côté, cela pourrait donner l’impression qu’il ne représente rien et dit aux gens ce qu’ils veulent entendre.

Cinq conseils dirigés par les conservateurs ont lancé un recours devant la Haute Cour contre le plan de M. Khan (Fil PA)

Existe-t-il d’autres programmes comme Ulez ?

Ulez est le projet de qualité de l’air le plus ambitieux du Royaume-Uni, mais il n’est pas tout à fait unique.

La Clean Air Zone (CAZ) de Birmingham a des règles similaires à celles d’Ulez et est en vigueur depuis 2021. Elle couvre toutes les routes du périphérique de la ville, avec une taxe de 8 £ pour les véhicules polluants.

Bristol a également introduit un programme de 9 £ en 2022 couvrant une partie du centre-ville, tandis qu’Oxford dispose d’un petit programme couvrant seulement neuf rues. Il existe également une série de programmes plus faibles qui couvrent uniquement les véhicules utilitaires, comme ceux de Bradford, Portsmouth et Bath.

Une grande ville absente de cette liste est Manchester, qui devait mettre en œuvre une CAZ à partir de mai 2022. Le maire Andy Burnham a abandonné le projet sous la pression politique et la politique est actuellement en cours de révision. Il a été suggéré que le projet pourrait revenir sous une forme moindre, en excluant peut-être les voitures particulières.

Ulez est déjà le plus grand de ces projets, mais lorsqu’il couvre l’ensemble du Grand Londres, ce qui le distinguera vraiment est sa taille.

Regarder vers l’avant

Compte tenu du bruit suscité par Ulez, cela pourrait ressembler à un changement majeur et permanent : mais il pourrait en réalité être assez temporaire. À mesure que les voitures seront remplacées, moins de gens devront payer et le projet pourrait finir par s’auto-ronger. Les propres projections de TfL montrent qu’Ulz augmente ses revenus au cours de la première année, mais que ces liquidités diminuent rapidement à mesure que les gens remplacent leurs véhicules pour se conformer.

Le maire pourrait donc se retrouver dans une grande bataille politique sur quelque chose qui ne durera pas très longtemps. À long terme, TfL souhaite remplacer Ulez et le péage urbain par un « système de tarification routière intelligent » plus complet pour réduire le trafic – même si nous ne savons pas encore à quoi cela ressemblerait.

Si cela ne se produit pas, une autre façon de moderniser Ulez pour l’avenir pourrait être d’augmenter les normes d’émissions auxquelles les voitures doivent se conformer.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : le programme élargi entrera en vigueur mardi.