Tout ce que vous devez savoir sur Twitter Super Follows

Depuis des années, les gens se demandent pourquoi Twitter est gratuit et il semble que le site offre enfin aux utilisateurs un moyen de gagner de l’argent en tweetant via une nouvelle fonctionnalité appelée « Super Follows ».

Révélé lors d’une présentation destinée aux investisseurs et analystes le 25 février, Super Follows est un moyen pour les créateurs de placer leurs tweets (et autres contenus) derrière un mur de paiement pour leurs abonnés. Mais comment fonctionneront-ils, combien Twitter facturera-t-il aux utilisateurs et quand ces fonctionnalités seront-elles déployées? Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir.