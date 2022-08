Tout ce que vous devez savoir sur “The Rings of Power” avant de regarder

As-tu déjà eu un milliard de dollars traîner, un amour de toute une vie pour Le Seigneur des Anneaux et un désir de faire une série télévisée dans ce monde ? Car c’est ce que fait Amazon avec sa nouvelle série The Rings of Power. C’est une entreprise massive avec des enjeux apparemment impossibles à une époque où la télévision fantastique est la plus populaire.

Et bien qu’Amazon n’ait épargné aucune dépense pour faire la publicité de cette série jusqu’à présent, il y a une tonne de questions auxquelles il faut répondre sur ce qu’est cette émission et si c’est quelque chose que vous voulez vous asseoir et regarder quand elle sortira sur Prime Video le 2 septembre.

Voici ce que vous devez savoir.

Les Anneaux de pouvoir est-il une préquelle ?

À bien des égards, oui. Les anneaux de pouvoir se déroulent avant les événements du Seigneur des anneaux, donc par souci de simplicité, cette série est une préquelle des films.

Les Anneaux de Pouvoir se déroulent des milliers d’années avant Le Seigneur des Anneaux. C’est une période de la Terre du Milieu appelée le Second Age, car le temps dans ce monde est divisé en événements ayant un impact mondial. Le Troisième Âge, où Sauron est un grand œil brillant et cherche sa bague, est très loin des événements de cette série. Sauron est très en forme de personne dans cette série.

De plus, là où les films ont été adaptés des trois livres écrits par JRR Tolkien, la série télévisée n’est pas aussi bien sourcée. Amazon n’a pas été en mesure d’obtenir les droits cinématographiques du Silmarillion, la collection d’histoires de Tolkien datant d’avant Le Seigneur des anneaux. Au lieu de cela, cette série sera . Tolkien a laissé une tonne de notes sur l’histoire de la Terre du Milieu dans sa trilogie très populaire, y compris une histoire abrégée de nombreux événements du Silmarillion.

Si vous ne savez pas exactement ce que cela signifie pour cette série, vous n’êtes pas seul. Même dans Le Silmarillion, il n’y a pas le même genre de détails riches concernant les événements du Second Age que vous obtenez dans Le Seigneur des Anneaux. Cela signifie que l’équipe de rédaction d’Amazon a beaucoup d’espace à remplir avec des choses que Tolkien n’a pas explicitement décrites. Cela a rendu certains fans de Tolkien nerveux à l’idée que la série respecte le matériel source.

Dois-je regarder ou lire quoi que ce soit avant de commencer ?

Vous n’avez pas besoin d’avoir vu Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit pour apprécier Les Anneaux de Pouvoir. De même, si vous avez vu ces films, mais que cela fait un moment, tout va bien. Il n’est pas nécessaire d’avoir récemment consommé les éditions étendues de chaque film, et il en va de même pour tous les livres.

Cela ne fera certainement pas de mal si vous les avez vus récemment, ou si vous avez lu Le Silmarillion à un moment donné. Et ne vous inquiétez pas si vous êtes déjà perdu à propos de quelque chose dans un épisode. Nous publierons des récapitulatifs et des explications dès que possible, et nous avons un guide terminologique pour le spectacle aussi.

De quoi s’agit-il?

Ben Rothstein/Premier vidéo



Si vous avez regardé ou lu Le Seigneur des anneaux, vous savez qu’il se concentre sur l’anneau de contrôle de Sauron. Cet anneau d’or a été créé pour manipuler les chefs des races de Nains, d’Elfes et d’Hommes qui recevaient de puissants anneaux magiques en cadeau. L’anneau de Sauron, souvent appelé l’anneau unique, a corrompu un effort pour rassembler les habitants de la Terre du Milieu après une grande guerre contre l’ancien patron de Sauron, Morgoth.

Les anneaux de pouvoir, comme leur nom l’indique, sont l’histoire qui a conduit à la création de l’anneau de Sauron. C’est l’histoire et la politique de la Terre du Milieu après une guerre brutale et les efforts pour grandir et prospérer après. Nous allons voir des royaumes nains à leur plus glorieux au lieu des ruines que nous voyons dans le Seigneur des Anneaux. Nous suivrons une Galadriel plus jeune, impulsive et aguerrie bien avant qu’elle ne devienne l’être puissant et éthéré que nous rencontrons dans les films. Nous allons voir comment les grands rois des hommes sont passés d’un grand et puissant empire à des restes brisés et dispersés hantés par les Ringwraiths qu’ils ont créés par leur propre cupidité et leur méchanceté.

Au lieu d’une seule quête, comme Le Seigneur des anneaux, vous pouvez vous attendre à voir de nombreux chemins magnifiques et sinueux menant le public à ce qui sera finalement une conclusion assez sombre.

Des personnages familiers apparaîtront-ils ?

Il existe deux personnages populaires du Seigneur des anneaux avec des rôles beaucoup plus importants dans Les anneaux de pouvoir – Galadriel et Elrond. Dans Le Seigneur des Anneaux, nous voyons ces deux-là comme des dirigeants de leurs propres royaumes, largement incapables de quitter ces royaumes parce que leur pouvoir maintient ces lieux en vie et protégés. Dans The Rings of Power, chacun de ces personnages est plus jeune et avec beaucoup moins de statut. Galadriel est une jeune commandante guerrière en quête de vengeance de la mort de son frère, tandis qu’Elrond cherche à obtenir un statut par des moyens politiques.

Les autres personnages que vous avez vus auparavant ne sont même pas encore sur le point de naître, ou ils ne sont pas encore arrivés en Terre du Milieu. C’est si loin dans le passé que les Hobbits tels que nous les connaissons n’existent pas et que leurs ancêtres n’ont pas encore trouvé la Comté. Les Hobbits proviennent de trois types différents de halfelins, dont l’un est Harfoots. Ces Harfoots sont nomades et se déplacent beaucoup pour rester en sécurité. Nous allons apprendre à connaître au moins une tribu pendant Rings of Power, mais on ne sait pas grand-chose d’autre.

Si vous vous interrogez sur Gandalf, il ne se présentera probablement pas. Gandalf et les quatre autres sorciers de la Terre du Milieu ne sont envoyés combattre Sauron qu’au troisième âge. Il est possible que les scénaristes truquent un peu la chronologie et nous montrent un sorcier avant la fin de la série, mais il est extrêmement peu probable que nous en voyions un comme personnage majeur.

Amazon ruine-t-il Le Seigneur des Anneaux en inventant des trucs ?

Amazone



Non, ce sont des mots absurdes de personnes sur Twitter qui aiment être en colère contre des choses. Je vais laisser JRR Tolkien lui-même répondre à cela, avec une citation d’une lettre qu’il a écrite en 1951.

Je dessinerais quelques-uns des grands contes en entier, et laisserais beaucoup d’autres seulement placés dans le schéma et esquissés. Les cycles doivent être liés à un ensemble majestueux, tout en laissant place à d’autres esprits et mains, maniant peinture, musique et théâtre.

Étant donné qu’Amazon n’a pas accès à une histoire concrète, battement pour battement, qui vous raconte ce que chaque personnage faisait au Second Age, il y a beaucoup d’espace à remplir. Ce que vous allez voir dans The Rings of Power est exactement ce que Tolkien décrit ci-dessus, de nouveaux esprits racontant un nouvel ensemble d’histoires dans les rythmes plus larges créés par le grand conteur pour l’univers. Il y a certaines lignes qu’Amazon ne devrait pas franchir, en particulier lorsqu’il s’agit de réécrire purement et simplement un point d’histoire que Tolkien a établi, mais en dehors de ces points d’intrigue plus larges, il y a beaucoup de place pour que d’autres histoires soient racontées avec respect.

Dans les aperçus de la série, nous en avons déjà vu des morceaux. Tolkien ne mentionne jamais qu’une seule naine dans toute sa narration, et c’est plus ou moins fait pour développer davantage un personnage masculin de premier plan. Nous savons que les femmes naines existent et qu’elles ont dû faire des choses dans leurs salles de montagne, donc avoir un personnage comme Disa à suivre dans Rings of Power est un excellent moyen, assez peu coûteux, d’étendre respectueusement l’univers de Tolkien. La même chose peut être dite des Harfoots, ancêtres nomades des Hobbits que nous connaissons et aimons tous. Tolkien a créé Harfoots, mais ils n’ont jamais fait partie d’une histoire plus vaste qu’il a racontée. C’est une excellente occasion de s’amuser avec un groupe que la plupart des gens savent déjà aimer.

Rien n’est ruiné, du moins d’après ce que nous savons jusqu’à présent.

Combien y a-t-il d’épisodes ?

Cette première saison comptera huit épisodes, mais Amazon a déjà annoncé qu’elle ferait au moins cinq saisons. À moins que la première ou les deux premières saisons ne soient catastrophiquement mauvaises en termes d’audience, vous pouvez vous attendre à ce que cette émission soit un sujet de conversation dans un avenir prévisible.