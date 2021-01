Disney Plus change très bientôt ici au Royaume-Uni. Cela est dû à l’ajout de Star, une toute nouvelle section sur la plate-forme de streaming qui apportera un contenu plus mature du service de streaming américain Hulu à la bibliothèque.

Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur Star, y compris un aperçu de ce que c’est, lors de son lancement, de l’évolution du coût de votre abonnement Disney +, des émissions et des films qui seront sur Star et plus encore.

Quand Star sera-t-il disponible au Royaume-Uni?

Star sera ajoutée à la bibliothèque Disney + le 23 février 2021.

Qu’est-ce que Star sur Disney +?

Pour faire simple, Star est l’équivalent international de Hulu. Il accueillera des contenus plus matures de Disney Properties tels que ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studios et 20th Television. Cependant, contrairement à Hulu, ce sera une section sur le site Web de Disney Plus, plutôt qu’un service de streaming autonome.

Il siégera en tant que « marque » sur la plate-forme, aux côtés de Disney, Pixar, Marvel, Star War et National Geographic.

Disney avait initialement discuté de l’expansion de Hulu en dehors des États-Unis comme son propre service. Cependant, le PDG Bob Chapek a annoncé en mai 2020 que ces plans avaient changé car Hulu n’avait aucune notoriété de la marque en dehors des États-Unis (via whatsondisneyplus.com).

Passer sous la marque Star avait beaucoup plus de sens car elle était déjà présente sur d’autres marchés internationaux en Asie, où elle était connue sous le nom de Star Network (composé de Star India, Hotstar et Fox Star Studios). Disney a acquis la marque en 2019 dans le cadre de l’acquisition de Fox pour 71 milliards de dollars.

Maintenant que Star est sur Disney +, vous pourrez vous connecter à des programmes populaires tels que Lost et Atlanta, et à des films tels que la franchise Die-Hard. De plus, une liste de spectacles et de films originaux est prévue pour la marque.







Le fait d’avoir Star augmentera-t-il le coût de Disney Plus?

Bref oui. Les abonnements Disney Plus changeront à partir du 23 février 2021 pour tous les nouveaux abonnés. Heureusement, les titulaires de comptes existants ne verront pas leurs prix augmenter avant le 23 août 2021.

Les prix mensuels passeront de 5,99 £ par mois à 7,99 £ par mois, et les abonnements annuels passeront de 59,99 £ à 79,90 £.

Si vous n’êtes pas encore abonné à Disney Plus et que vous souhaitez éviter la première hausse de prix, assurez-vous de vous inscrire avant le 23 février 2021 sur le site Web de Disney +.

Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez réduire les coûts en passant à un forfait annuel avant le 23 août 2021.

Malheureusement, si vous êtes simplement satisfait du contenu familial Disney +, il n’y a aucun moyen de refuser d’avoir Star pour maintenir vos prix les mêmes.

Comment télécharger Star?

Vous n’aurez pas à vous soucier du téléchargement manuel de Star vers Disney Plus, car le service sera ajouté automatiquement le 23 février, à condition que vous soyez connecté à Internet.

Quels pays obtiendront Star sur Disney +?

Les pays confirmés pour ajouter la nouvelle section Star à Disney Plus le 23 février sont le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et d’autres pays sélectionnés d’Europe occidentale.

Disney + sera également lancé pour la première fois (avec Star dans la bibliothèque) à Singapour, en Europe de l’Est, en Corée du Sud, au Japon et à Hong Kong tout au long de 2021.

Quels films et films populaires seront sur Star?

Selon le site Web de Disney, la marque se lancera avec environ 450 émissions et films. Disney déclare que d’ici la fin de l’année, ce chiffre passera à environ 1000 titres.







Voici quelques-unes des plus grandes séries disponibles à diffuser lors de la sortie de Star:

24

Perdu

Femmes au foyer désespérées

Comment j’ai rencontré votre mère

Évasion de la prison

Les X-Files

Atlanta

Noirâtre

En ce qui concerne les films, voici quelques-uns des plus grands titres que nous ayons vus dans les communiqués de presse officiels et les présentations de Disney:

La franchise de films Die Hard

Guerre pour la planète des singes

La franchise de films Kingsman

Le diable s’habille en Prada

Alien: Covenant

JoJo Lapin

Deadpool 2

Terminator: destin sombre

La forme de l’eau

Nous imaginons que certains contenus peuvent varier selon les régions en fonction des droits de streaming et des contrats de chaque pays. Si un certain film ou une série ne figure pas dans votre version de Disney Plus, vous pouvez toujours vous connecter à la version d’un autre pays en utilisant un VPN.

Pour en savoir plus, lisez notre article sur la façon de regarder Disney Plus US au Royaume-Uni – la même méthode peut être appliquée à n’importe quel autre pays.

Quels originaux seront sur Star?

La plupart des programmes originaux sur Star seront des émissions et des films qui ont déjà été diffusés exclusivement sur ABC / Hulu, mais nulle part ailleurs en dehors des États-Unis.

Star sortira 35 titres originaux d’ici la fin de cette année, et deux originaux sont disponibles dès le lancement. Ceux-ci sont:

Grand ciel – Big Sky est une série à suspense de sept épisodes suivant le duo de détective privé Cassie Dewell (Kylie Bunbury) et Cody Hoyt (Ryan Phillippe) qui doit travailler avec la femme et ex-flic de Cody, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) pour résoudre un enlèvement cas qui s’avère être quelque chose de beaucoup plus sinistre.

– Big Sky est une série à suspense de sept épisodes suivant le duo de détective privé Cassie Dewell (Kylie Bunbury) et Cody Hoyt (Ryan Phillippe) qui doit travailler avec la femme et ex-flic de Cody, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) pour résoudre un enlèvement cas qui s’avère être quelque chose de beaucoup plus sinistre. Amour, Victor – Il s’agit d’une série de dix épisodes faisant suite à la comédie romantique 2018 Love, Simon. Victor (Michael Cimino) est un nouvel élève de la Creekwood High School qui résiste à sa vie personnelle et à son orientation sexuelle.







Puis-je désactiver le contenu Star sur Disney +?

Oui – vous pourrez basculer la programmation Star sur la bibliothèque Disney Plus à l’aide du contrôle parental, qui fixera des limites sur les profils sur les comptes et ajoutera des codes PIN pour accéder au contenu réservé aux adultes. Ces fonctionnalités seront déployées le même jour que le lancement de Star, le 23 février 2020.