L’Inde a une nouvelle Miss Transqueen – et elle se dirige vers la scène mondiale, déterminée à parler au nom de la communauté transgenre marginalisée du pays.

La créatrice de mode Shaine Soni a été couronnée Miss Transqueen India, le concours de beauté du pays pour les femmes transgenres, samedi. Elle représentera l’Inde à la Miss International Queen de l’année prochaine, le plus grand concours au monde pour les femmes transgenres.

Miss Transqueen India a été créée pour la première fois en 2017 et implique tous les atouts d’un concours de beauté traditionnel – séances de photos, tournées de talents, costumes élaborés, juges et des centaines de spectateurs.

Cette année, les organisateurs n’ont pas pu organiser la compétition en raison de la pandémie, qui a provoqué un verrouillage national de fin mars à mai. Mais Reena Rai, présidente et fondatrice de Miss Transqueen India, n’était pas prête à abandonner; elle était déterminée à envoyer un candidat pour représenter l’Inde au concours international de 2021.

« Mon concours n’est pas seulement une question de beauté, il s’agit d’autonomisation et d’inclusion », a déclaré Rai à CNN lors d’une interview téléphonique. « Si j’envoie quelqu’un sans organiser de concours, je dois m’assurer qu’il s’agit d’un candidat très fort, le meilleur des meilleurs, quelqu’un qui connaît la valeur de (devenir Miss) Transqueen India. »

Soni semblait être le choix évident; en tant que créatrice de mode et styliste dont le travail est connu sur le circuit des concours, elle a déjà aidé à entraîner les candidats et à choisir leurs tenues. Pendant des années, elle est restée relativement silencieuse sur sa propre identité transgenre tout en luttant pour l’acceptation de sa famille et de ses amis – mais Rai l’a encouragée à avancer pour le titre.

« Elle a toujours été une épine dorsale très solide pour Transqueen India », a déclaré Rai. « Je lui ai dit que parce que vous étiez avec nous et à quel point c’est important, et parce que vous avez du mal à sortir publiquement, c’est peut-être la meilleure plateforme pour le faire parce que c’est quelque chose que beaucoup de gens vont puiser. et inspiration de. «

De l’enfant intimidé à la reine du concours

Alors que Soni est née biologiquement de sexe masculin, elle s’est identifiée comme une fille dès son plus jeune âge – et a été confuse et consternée lorsque les gens autour d’elle ont commencé à insister sur le fait qu’elle était un garçon et lui ont dit d’agir et de se comporter comme tel.

En grandissant, elle a été confrontée à une pression croissante de la part de parents et d’amis qui la décourageraient de se faire pousser les cheveux longs, de porter des vêtements «girly» ou d’avoir des manières «efféminées», a-t-elle déclaré au téléphone. « Avec tant de pression et d’intimidation autour de moi, je sentais désespérément que j’étais différent et qu’il y avait un problème en moi. »

Elle a trouvé un certain soulagement quand, adolescente, elle a commencé à faire des recherches et est tombée sur des informations sur l’identité de genre et la chirurgie de confirmation du genre. Elle a fini par quitter la maison à 17 ans, a poursuivi une éducation dans la mode et a fait la transition avec l’hormonothérapie quelques années plus tard – un processus qu’elle a décrit comme «difficile».

«Beaucoup de mes amis m’ont abandonné, ils ne pouvaient pas comprendre», dit-elle. « Mais j’étais très déterminé, alors je suis allé de l’avant et j’ai tout fait par moi-même. »

Soni n’est jamais sortie officiellement avec sa famille, mais ils sont restés en contact après sa transition – avec un gros «éléphant dans la pièce que nous ne signalons pas».

Elle est diplômée du National Institute of Fashion Technology, a créé sa propre marque, remporté une émission de télé-réalité et lancé une carrière de styliste – c’est ainsi qu’elle a rencontré Rai.

« Quand Reena m’a approché pour Miss Transqueen India pour la première saison en 2017, j’étais toujours là pour la soutenir, mais je n’étais pas à l’aise à ce moment-là à cause de la pression familiale », a déclaré Soni. Elle a aidé à diriger l’émission depuis les coulisses – et, en même temps, s’est impliquée dans la défense des LGBTQ. Au cours des dernières années, elle et d’autres militants du pays ont fait campagne pour une plus grande représentation LGBTQ et des informations précises dans les programmes scolaires et les manuels.

Pendant tout ce temps, il y a eu de plus en plus de discussions sur les problèmes LGBTQ, et en particulier sur la visibilité des transgenres dans le monde entier. Cette année seulement, Soni a vu deux stars de haut niveau devenir transgenres: l’acteur Elliot Page, star de « Juno » et « The Umbrella Academy », et la maquilleuse Nikkie de Jager, mieux connue sous le nom de NikkiTutorials.

Maintenant, dit Soni, elle est prête à monter publiquement sur scène en tant que Miss Transqueen India.

« Je suis dans un endroit où je peux accepter ce titre parce que j’ai traversé tellement de choses et je sais combien il est difficile d’être là où je suis aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Si quelqu’un lit sur moi et trouve du réconfort, je pense que mon objectif est absolument atteint. »

Violence et peur dans la communauté LGBTQ en Inde

Les attitudes de l’Inde à l’égard des questions LGBTQ sont encore très conservatrices et la communauté transgenre est l’une des plus marginalisées du pays. La stigmatisation sociale est si forte que beaucoup de ceux qui sortent sont ostracisés par la société, reniés par les membres de leur famille ou bloqués l’accès à l’éducation et à l’emploi.

Il y a eu des progrès; La Cour suprême indienne a rendu une décision historique en 2014, donnant aux gens le droit de s’identifier comme n’étant ni homme ni femme. Le tribunal a donné des instructions à divers ministères, y compris l’ajout du «troisième genre» ou du «transgenre» comme option dans tous les documents gouvernementaux.

Mais la violence physique et sexuelle contre les personnes transgenres reste extrêmement élevée. Selon une enquête menée en 2014-2015 auprès de près de 5 000 personnes transgenres par l’Organisation nationale de lutte contre le sida, un cinquième a déclaré avoir subi des violences sexuelles au cours des 12 derniers mois.

Les victimes d’agression transgenre ont signalé que certains policiers ne les prenaient pas au sérieux ou n’avaient pas ignoré leurs cas. Même si une affaire est portée devant les tribunaux, la peine pour viol ou agression sexuelle est souvent plus légère lorsque la victime est transgenre, par rapport à une femme cisgenre.

Les stéréotypes néfastes dans le divertissement et les médias perpétuent davantage la méfiance et la stigmatisation du public. Cette année encore, les critiques ont critiqué un film dépeignant un protagoniste possédé par un fantôme transgenre vengeur, affirmant qu’il renforçait les stéréotypes discriminatoires des personnes trans comme prédatrices ou associées à un mal surnaturel. Ce n’est que le dernier d’une longue histoire de films de Bollywood qui se moquent et calomnient les trans.

C’est l’environnement que Rai s’est efforcé de changer lorsqu’elle a lancé Miss Transqueen India en 2017. Elle s’identifie comme cisgenre, mais s’est familiarisée avec la communauté LGBTQ après avoir rencontré des personnes transgenres.

« Les gens se moquent d’eux pour avoir porté du rouge à lèvres ou mis des talons aiguilles … Je voulais créer une plate-forme où les gens les applaudiraient pour porter du rouge à lèvres et mettre des talons aiguilles. » elle a dit. «Je voulais créer une prise de conscience que tout ce dont ils ont besoin est une plate-forme, et qu’ils peuvent faire n’importe quoi comme nous tous, s’ils en ont la chance.

Elle a fait face à un contrecoup presque immédiatement. Le concours ne pouvait attirer aucun sponsor ou créateur, et elle a rappelé que certains créateurs lui avaient dit qu’ils ne fourniraient pas de vêtements parce que « une fois qu’une femme transgenre le porte, les filles normales ne le portent pas ». D’autres ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle était impliquée dans le plaidoyer si elle n’était pas elle-même transgenre. C’était si difficile que Rai a déclaré qu’elle avait fait faillite et avait hypothéqué sa maison tout en organisant le concours au cours de sa première année.

Mais, avec Soni et d’autres supporters à ses côtés, le spectacle a continué – et maintenant, c’est sa quatrième année consécutive. L’année dernière, ils ont même invité des étudiants des universités et des lycées à assister au concours, dans l’espoir d’enseigner aux jeunes générations la communauté LGBTQ.

Cette année n’aura peut-être pas le concours de reconstitution historique glamour et les événements de plusieurs jours des années précédentes, mais Rai et Soni se tournent vers l’avenir et leur vision d’une Inde plus tolérante. Ils espèrent que le concours et leur travail de plaidoyer peuvent aider à ouvrir la voie et influencer la façon dont le monde voit les personnes LGBTQ en Inde.

« Il ne s’agit pas seulement de moi – cela me donne l’opportunité d’entendre les histoires de ceux qui ne se sentent pas entendus depuis des années et qui ne peuvent pas exprimer ce qu’ils ressentent », a déclaré Soni. « Je peux être une voix pour eux. »