Tout ce que vous devez savoir sur Sania Mirza-Shoaib Malik a animé l’émission The Mirza Malik

Le mariage de Sania Mirza et Shoaib Malik a fait l’objet de nombreuses discussions en ligne, avec de nombreuses rumeurs selon lesquelles le célèbre couple aurait choisi de divorcer. Cependant, l’histoire a pris une nouvelle tournure alors que Sania et Shoaib sont tous prêts à travailler ensemble pour animer une nouvelle émission de télévision.

Selon de nombreuses sources, le couple a divorcé, mais aucun d’eux n’a parlé de la situation tendue en raison de problèmes juridiques.

Le couple animerait une émission intitulée “The Mirza Malik show”.

Pour les non-initiés, Shoaib a annoncé le spectacle et a partagé son premier regard en mars. Il avait mentionné que « The Mirza Malik Show » sortira sur Urduflix, c’est-à-dire la première plateforme OTT en ourdou au Pakistan.





Selon thebridge.in, l’émission de discussion, dirigée par les superstars sportives mondiales, comportera des épisodes d’une heure qui présenteront un contenu hilarant, léger et encourageant et n’impliqueront rien de controversé concernant une connexion Inde-Pakistan qui mettra invités dans une position désagréable. Le Shoaib & Sania Show, selon Mirza, aura un contenu similaire à The Kapil Sharma Show, l’une des comédies les plus populaires de l’Inde, mais il conviendra également aux familles et ne sera pas seulement de l’humour pur.

Selon des informations, la proximité de Shoaib Malik et du mannequin pakistanais Ayesha Omar lors d’une récente séance photo a contribué à une certaine tension dans le mariage de Shoaib et Sania Malik et plus tard, Sania a découvert que Malik la trompait.

Bien qu’il ait été rapporté que Sania et Shoaib vivent séparément, ils coparentaliseront leur fils Izhaan Mirza Malik.

Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Shoaib et Sania se sont mariés à Hyderabad en avril 2010 et ont accueilli un fils qu’ils ont appelé Izhaan en 2018.