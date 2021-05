Tout ce que vous devez savoir sur Roland-Garros 2021

Après avoir été retardé d’une semaine en raison de la pandémie, le deuxième grand chelem de l’année -Open de France débute la semaine prochaine. Roland Garros fera ses débuts avec un look rénové après une rénovation de six ans pour moderniser les stades et les terrains. Depuis 2006, Roland-Garros est le seul grand tournoi de tennis à se jouer sur terre battue. Prévu pour la fin mai de chaque année, le Internationaux de France commencera le 30 mai, dimanche, cette année.

Le tirage unique de Roland-Garros est un field de 128 joueurs, avec 108 entrées directes, 16 qualifiés et 8 wildcards. La cérémonie du tirage au sort a eu lieu le 27 mai. En revanche, le tirage au sort du double qui regroupe 64 équipes, avec 57 entrées directes et 7 wildcards, sera diffusé le 30 mai. Pendant ce temps, le tirage au sort du double mixte aura lieu le mercredi 4.

Cette année, tous les regards seront tournés vers l’Espagnol Rafael Nadal défendant sa couronne, tandis que le numéro un mondial Novak Djokovic lui lance un défi de taille. Nadal vise son 14e titre à Roland-Garros et un record du 21e Grand Chelem dans ce tournoi. Un autre joueur intéressant cette année sera Roger Federer, qui fera son retour en Grand Chelem après avoir raté le tournoi de l’année dernière en raison d’une blessure. Inutile de dire qu’il sera également intéressant de voir si le champion de terre battue perd son titre contre Djokovic ou Federer, car tous les trois sont placés dans le même tirage.

Chez les femmes, Iga Swiatek – qui est devenue la première championne de Pologne en simple du Grand Chelem l’automne dernier après avoir battu Sofia Kenin – défendra le titre contre Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Aryna Sabalenka et Serena Williams.

Contrairement aux saisons précédentes, Roland-Garros a lancé pour la première fois des sessions nocturnes après avoir introduit des lumières et un toit sur le court Philippe Chatrier. Il espère également accueillir près de 5000 spectateurs pour sa dernière séance le 9 juin.

L’Open de France offre un prix total de 34 millions d’euros (29,4 millions de livres sterling). Le gagnant recevra un total de 1,6 million d’euros (1,38 million de livres sterling) avec 2 000 points (ATP et WTA), tandis que les deuxièmes recevront une somme de 750 000 € (648 000 £).

