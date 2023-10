Tout ce que vous devez savoir sur NameDrop pour Apple Watch

Le Apple Watch série 9 et le Apple Watch Ultra2 sont arrivés sur les étagères il y a quelques semaines, et avec eux ils ont apporté toutes sortes de fonctionnalités intéressantes. Et les nouvelles mises à niveau semblaient avoir un thème cette année.

Pendant que je regardais L’événement Wonderlust 2023 d’Apple en ligne, j’ai remarqué que les mises à jour logicielles et matérielles que la société a apportées à l’Apple Watch. Apple semble défendre la connectivité, avec des fonctionnalités conçues pour vous permettre de mieux vous connecter avec votre santé, de mieux vous connecter avec vos autres appareils Apple et encore mieux de vous connecter avec les gens autour de vous. NameDrop est conçu pour ces derniers et vous permet de partager des informations de contact presque instantanément.

Voici ce que nous savons de NameDrop pour l’Apple Watch. Pour en savoir plus, voici comment passer à iOS 17 et comment télécharger iOS 17.

Qu’est-ce que NameDrop ?

NameDrop est une nouvelle façon pour les utilisateurs d’Apple Watch de partager des informations de contact, avec un mouvement simple et subtil du poignet. NameDrop fonctionne un peu comme AirDrop pour partager rapidement un fichier ou envoyer une photo. Il est révolu le temps où il fallait taper des numéros de téléphone ou remettre votre téléphone pour que quelqu’un puisse mettre son numéro dans vos contacts.

Lors de son événement, Apple a montré deux personnes plaçant leurs montres Apple l’une près de l’autre pour échanger leurs coordonnées. Apple affirme que cela est rendu possible par la toute nouvelle puce S9.

Comment puis-je obtenir NameDrop ?

Bien que la fonctionnalité ait été annoncée dans le cadre de MontreOS 10les petits caractères de la répartition par Apple des deux MontreOS 10 et iOS 17 révèle que NameDrop arrivera officiellement sur Apple Watches « plus tard cette année ».

Le mercredi 27 septembre, Apple a publié la version bêta du développeur Watch OS 10.1, qui a donné à ceux qui ont téléchargé la mise à jour une chance d’utiliser enfin NameDrop sur l’Apple Watch. Si vous n’avez pas encore mis à jour votre montre vers Watch OS 10 et que vous souhaitez utiliser NameDrop sur votre montre mais que vous ne souhaitez pas exécuter de logiciel bêta, vous devrez attendre qu’il soit largement disponible.

Puis-je utiliser NameDrop si je n’ai pas d’Apple Watch ?

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone et que vous souhaitez participer à toute l’action NameDrop, vous avez de la chance. L’iOS 17 d’Apple, qui est enfin arrivé, est doté des fonctionnalités NameDrop. Ainsi, si vous êtes un utilisateur d’iPhone exécutant iOS 17, vous pourrez utiliser NomDrop pour échanger immédiatement des contacts avec un autre utilisateur d’iPhone exécutant iOS 17, ainsi qu’avec des utilisateurs d’Apple Watch exécutant Watch OS 10.1.

NameDrop fonctionne également sur iPhone. Apple/Capture d’écran par CNET

Comment fonctionne NameDrop ?

Pomme appelle NameDrop une « nouvelle expérience AirDrop » où « un utilisateur peut tenir son iPhone près d’un autre pour partager ses informations de contact uniquement avec son destinataire prévu ». Apple a également déclaré que les utilisateurs pourront choisir quelles informations seront partagées via NameDrop.

Selon MacRumeursil vous suffit de naviguer vers le Contacts application, sélectionnez votre contact puis Partager. Après cela, votre montre devrait vous demander de la placer à proximité d’une autre Apple Watch ou d’un iPhone pour partager vos informations de contact.

Apple a également déclaré que les utilisateurs de montres pourront utiliser NameDrop en appuyant sur la complication du cadran de la montre My Card, puis en mettant leur Apple Watch face à face avec l’Apple Watch ou l’iPhone de quelqu’un d’autre. Il est important de noter que NameDrop ne peut se produire qu’entre deux appareils s’ils exécutent Watch OS 10.1 ou iOS 17.

Pour en savoir plus, voici tout sur l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Et voici comment désactiver NameDrop sur votre iPhone.