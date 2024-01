Tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de Circle pour rechercher sur le Galaxy S24

De loin, l’annonce qui a fait le plus de bruit lors de l’événement Unpacked de Samsung en janvier était Circle to Search – le nouvel outil basé sur l’IA qui vous permet de rechercher sur Google n’importe quoi sur l’écran de votre téléphone, depuis n’importe où sur votre appareil Android.

Le concept est simple : appuyez et maintenez le bouton d’accueil sur l’écran pour activer Circle to Search, puis faites exactement cela : utilisez votre doigt pour dessiner autour du texte ou griffonner sur un objet à l’écran pour le rechercher sur Google. Il s’agit d’un outil de recherche visuelle qui vous permet d’obtenir rapidement plus d’informations sur une paire de bottes que vous voyez sur Instagram ou sur un point de repère inconnu dans une vidéo YouTube.

Et vous n’aurez jamais besoin de quitter l’application que vous utilisez pour le faire. L’époque où il fallait prendre une capture d’écran et utiliser un outil de recherche d’images inversée pour en savoir plus est révolue depuis longtemps.

Désormais, vous pouvez simplement appuyer ou dessiner et obtenir des dizaines de résultats pour tout ce qui se trouve sur votre écran.

Si vous êtes curieux de connaître le nouvel outil de découverte basé sur l’IA sur le dernier téléphone phare de Samsung, voici tout ce que vous devez savoir sur Circle to Search de Google. Pour en savoir plus, découvrez les meilleures nouvelles fonctionnalités d’IA du Galaxy S24 et l’examen du Galaxy S24 par Patrick Holland.

Quels appareils Android prennent actuellement en charge Circle to Search ?

Pour l’instant, vous devrez mettre la main sur n’importe quel téléphone de la série Galaxy S24, comme le Galaxy S24 Ultra, si vous souhaitez utiliser Circle to Search. Le Galaxy S24 est disponible à l’achat à partir du 31 janvier.

Circle to Search est également lancé sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. L’outil de découverte basé sur l’IA sera également disponible sur les appareils phares de Google à partir du 31 janvier.

Le Pixel 8 aura également Circle to Search. Lexy Savvides/CNET

Comment utiliser Circle pour rechercher

Maintenant, si vous disposez du bon appareil, il est temps d’utiliser Circle to Search.

Depuis n’importe où sur votre Galaxy S24 ou Pixel 8, appuyer et maintenir le bouton home dans la barre de navigation et choisissez le nouveau Encercler pour rechercher option qui apparaît la toute première fois que vous l’affichez. Après avoir utilisé l’outil une fois, il deviendra l’outil de recherche par défaut, déclenché chaque fois que vous appuyez et maintenez le bouton d’accueil, au lieu de Google Assistant.

Vous pouvez faire le tour, dessiner ou appuyer sur n’importe quel objet sur votre écran. Nelson Aguilar/CNET

Une fois activé, utilisez votre doigt pour encercler, griffonner ou appuyer n’importe où sur votre écran pour effectuer une recherche sur Google. Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous pouvez rechercher, c’est à peu près n’importe quoi sur votre écran : une célébrité sur Instagram, une lampe en arrière-plan d’un TikTok ou un t-shirt vintage sur eBay. Les options sont vraiment illimitées.

Circle to Search fera ensuite apparaître un panneau en bas de l’écran que vous pouvez faire glisser vers le haut pour afficher plus d’informations sur l’objet que vous avez encerclé, comme vous le feriez dans la recherche Google.

Dans l’exemple ci-dessous, j’ai tapoté le pantalon de LeBron James sur une publication Instagram que j’ai vue. Google a ensuite identifié le pantalon… Pantalon cigarette en damier de coton sur mesure Louis Vuitton, d’une valeur de 1 890 $. Dans le panneau Circle to Search, la première option est un lien direct vers le site Web de Louis Vuitton pour les acheter, tandis que les autres options affichent d’autres options pour acheter le pantalon ou un pantalon d’apparence similaire à différents prix.

Si vous n’êtes pas satisfait des résultats, essayez de resélectionner l’objet ou le texte sur votre écran. Nelson Aguilar/CNET

Circle to Search vous permet de saisir une invite pour obtenir des résultats plus personnalisés, ou un résumé de l’IA, pour l’objet que vous recherchez. Si vous encerclez une assiette de bolognaise, par exemple, vous pouvez demander à Circle to Search de vous proposer une recette alternative végétalienne.

Parce que je veux voir si les pantalons sont disponibles ailleurs pour moins d’argent, j’ai tapé “Find on Grailed”, qui est un marché en ligne de vêtements de luxe d’occasion qui propose généralement des options plus abordables. Les résultats ont été modifiés pour afficher uniquement les listes Grailed pour les pantalons Louis Vuitton.

Aucune capture d’écran n’est enregistrée de ce que vous recherchez à l’aide de Circle to Search, mais si vous appuyez sur l’icône à trois points en haut à droite de Circle to Search, vous pouvez afficher votre historique dans vos paramètres Google.

Lorsque vous avez fini d’utiliser Circle to Search, appuyez simplement sur le bouton Précédent pour quitter les résultats de la recherche.

