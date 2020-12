Les infections des voies urinaires sont des infections très courantes qui peuvent toucher n’importe qui, y compris les hommes, les enfants et les personnes âgées, même si elles sont surtout observées chez les femmes. Il a été rapporté qu’une femme sur cinq a souffert d’une infection urinaire au moins une fois dans sa vie.

Les infections urinaires surviennent lorsque les bactéries de la peau ou du rectum pénètrent dans l’urètre et affectent les organes des voies urinaires. Les infections peuvent être observées dans la vessie et même les reins. La pyélonéphrite est une infection rénale causée par une infection urinaire.

Symptômes d’infection des voies urinaires

Différents symptômes d’infection urinaire sont observés lorsque l’infection atteint différents organes.

Les symptômes d’une infection de la vessie sont:

Augmentation de la fréquence des mictions

Sentiment constant d’avoir besoin de faire pipi malgré une vessie vide

Brûlure ou douleur en urinant

Crampes dans le bas de l’abdomen

Sang dans l’urine

Les symptômes d’une infection rénale sont:

Fièvre de haut grade

Frissons et tremblements

Douleur dans le bas du dos et sur le côté du dos

Nausée et vomissements

Les symptômes d’une infection urétrale sont:

Brûlure et douleur en urinant

Décharge avec miction

Qui est le plus enclin à avoir une infection urinaire?

La raison pour laquelle les femmes sont plus sujettes aux infections urinaires que les autres est que le tube qui transporte l’urine hors du corps, appelé médicalement urètre, est plus court et plus proche de l’anus chez les femmes. Étant donné que l’anus est le réservoir de la bactérie E. coli, il y a plus de chances que cette bactérie se déplace vers l’urètre, la vessie ou les reins d’une femme que d’un homme.

Les personnes âgées courent également un risque plus élevé de développer des infections urinaires car elles sont incapables de vider complètement leur vessie.

Conditions médicales courantes pouvant entraîner une infection des voies urinaires

Une infection urinaire survient généralement lorsque la bactérie de l’anus pénètre dans les voies urinaires. Les conditions suivantes peuvent conduire à des infections urinaires:

Lorsque les calculs rénaux bloquent les voies urinaires

Lorsqu’une hypertrophie de la prostate chez les hommes les empêche de vider complètement leur vessie

Lorsque les enfants souffrent de constipation

Quand quelqu’un a une maladie systémique comme le diabète

Quand quelqu’un a un système immunitaire affaibli en raison d’un cancer ou du VIH

Prévention des infections des voies urinaires

Il existe certaines choses à faire et à ne pas faire qui peuvent vous aider à prévenir les infections des voies urinaires:

Buvez beaucoup d’eau, au moins deux litres par jour, pour rester hydraté.

Ne retenez pas votre urine car cela peut augmenter le risque de contracter une infection urinaire.

Ne vous précipitez pas lorsque vous urinez car cela vous empêche de vider complètement votre vessie, augmentant ainsi votre risque de contracter l’infection.

Ne douchez pas, ne vaporisez pas et ne mettez pas de poudre dans votre région génitale.

Maintenez une bonne hygiène de votre région génitale.

Essayez d’éviter d’utiliser les toilettes publiques si possible.

Vous pouvez consommer du jus de canneberge ou des comprimés car ils aident à maintenir la santé urinaire.

Consommez des probiotiques (suppléments ou naturellement disponibles), car ils aident à prévenir les infections urinaires.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Infection urinaire.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.