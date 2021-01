Joe Biden et Kamala Harris arrivent pour prononcer une allocution en août à Wilmington, Delaware. | Drew Angerer / Getty Images

Le programme, l’heure de début, comment regarder, à quoi s’attendre et retransmettre en direct pour l’investiture du 46e président des États-Unis.

Joe Biden a vu 13 présidents inaugurés au cours de sa vie, mais sa propre prestation de serment sera très différente.

À midi le 20 janvier, alors que Biden prête serment, il ne sera pas acclamé par des milliers de sympathisants, ne défilera pas ou ne sera pas accompagné par le président sortant. Son investiture sera une affaire en sourdine, reflétant la gravité des menaces à la sécurité suite à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole et à la pandémie qui sévit dans le pays.

Biden prêtera toujours serment au Capitole, accompagné de membres de l’armée socialement éloignés, et son comité inaugural a prévu un certain nombre d’événements virtuels. Ces événements, qui commencent à 10 h HE, seront diffusés en direct sur les chaînes officielles de l’équipe Biden, diffusés sur plusieurs réseaux câblés et disponibles sur diverses autres plates-formes comme Twitch et Facebook. Vox diffusera également l’événement ici:

Pourtant, les responsables découragent les gens de se rendre à Washington pour la cérémonie. Selon CNN, les problèmes de sécurité croissants ont forcé Biden lui-même à modifier ses plans: il ne prendra plus le train de Wilmington, DE, à Washington, DC, un voyage qu’il a pris pendant des années alors qu’il servait au Sénat.

Le maire de DC Muriel Bowser, le gouverneur du Maryland Larry Hogan et le gouverneur de Virginie Ralph Northam ont conjointement exhorté les Américains à ne pas venir à DC pour l’inauguration: «En raison des circonstances uniques entourant la 59e inauguration présidentielle, y compris l’insurrection violente de la semaine dernière ainsi que la pandémie COVID-19 en cours et mortelle, nous prenons la décision extraordinaire d’encourager les Américains à ne pas venir à Washington, DC et à y participer virtuellement.

Le président Donald Trump a clairement indiqué qu’il romprait avec 152 ans de tradition en refusant d’assister à l’investiture de son successeur. En règle générale, un président sortant invite le président élu à la Maison Blanche avant la cérémonie d’inauguration, mais cela ne se produira pas non plus. Au lieu de cela, selon NPR, Trump aura une cérémonie de départ le matin de l’inauguration à Joint Base Andrews, après quoi il s’attendait à se rendre directement à son domicile de Mar-a-Lago en Floride. Cependant, le vice-président Mike Pence prévoit d’assister Inauguration de Biden.

Dans une démonstration d’unité – le thème inaugural est «America United» – les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton accompagneront Biden et le vice-président élu Kamala Harris pour déposer une gerbe sur la Tombe du Soldat inconnu à Le cimetière national d’Arlington peu après que Biden et Harris aient prêté serment. Le seul autre ancien président encore en vie qui ne sera pas présent est Jimmy Carter, maintenant âgé de 96 ans, qui sautera l’événement pour la première fois depuis sa propre investiture en 1977.

Si vous souhaitez participer de chez vous, voici à quoi vous attendre pour le reste de la semaine.

Comment regarder la cérémonie et les événements inauguraux

Il existe plusieurs façons de regarder l’inauguration et ses événements associés. En plus de la diffusion en direct de Vox, vous pouvez également regarder sur les chaînes officielles de l’équipe Biden ainsi que sur l’une de leurs chaînes de médias sociaux: YouTube, Facebook, Twitteret Twitch.

Si vous regardez sur votre télévision, ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC et PBS le diffuseront en direct. Il y a plus de détails sur les options de visionnage accessibles que le comité a rassemblées ici.

Programme

Voici un aperçu des événements du mardi 19 janvier.

Mémorial national de Covid-19, vers 17 h 30 HE

Le comité inaugural organise une cérémonie au cours de laquelle les municipalités du pays illumineront des bâtiments et sonneront les cloches des églises en l’honneur des 400000 vies américaines perdues à Covid-19. À Washington, DC, l’événement mettra en vedette l’éclairage autour de la piscine réfléchissante du Lincoln Memorial.

Bals inauguraux, vers 19 h 23 HE

Au lieu des traditionnels bals inauguraux en personne mercredi soir, l’équipe de Biden a organisé mardi des bals virtuels mettant en lumière le multiculturalisme américain, notamment un bal inaugural de l’AAPI, un événement inaugural latino et We Are One, un événement axé sur les communautés noires et la diaspora africaine. Tous ces événements mettent en vedette des personnalités bien connues des communautés respectives, notamment l’ancienne olympienne Michelle Kwan, Kumail Nanjiani, Edward James Olmos, Emilio Estefan, Tobe Nwigwe et divers dirigeants politiques.

Voici un aperçu des événements du mercredi 20 janvier.

Les adieux contre-programmés du président Donald Trump, vers 8 h HE

Trump ignorera non seulement l’inauguration de Biden, mais il organisera son propre événement à Joint Andrews Base dans le Maryland. Les détails sont toujours en suspens mais invitations sont sortis en donnant à chaque invité un plus cinq – potentiellement une indication de l’inquiétude de Trump au sujet de sa propre taille de foule. CNN a rapporté que Pence ne devrait pas se joindre à Trump lors de cet envoi pour des raisons logistiques, mais la relation s’est détériorée depuis que le président a publiquement accusé Pence de refuser de contester les votes électoraux de Biden – un pouvoir que Pence affirmait ne pas avoir.

Service virtuel de prière inaugurale présidentielle, vers 10 h HE

La journée publique du président élu Biden commencera par un service de prière inaugural présidentiel virtuel à la cathédrale nationale de Washington. Il inclura le culte des chefs interconfessionnels ainsi que des artistes et d’autres voix: l’évêque William J. Barber II prononcera l’homélie, et Josh Groban, Patti LaBelle et les sœurs Clarke se produiront. Biden sera rejoint par des dirigeants du Congrès: le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy.

Cérémonies inaugurales, la couverture commence à 10 h 30 HE

L’inauguration mettra en vedette Lady Gaga interprétant l’hymne national, Jennifer Lopez avec une performance traditionnelle et une lecture de poésie d’Amanda Gorman, qui est récemment entrée dans l’histoire en tant que première poète nationale de la jeunesse. L’invocation sera dirigée par Leo J. O’Donovan, un prêtre catholique jésuite américain et la bénédiction par le révérend Dr. Silvester Beaman, le pasteur de l’église épiscopale Bethel African Methodists à Wilmington, Delaware – ces deux chefs religieux sont des amis de longue date. de la famille Biden.

Biden prêtera serment auprès du juge en chef John Roberts et Harris prendra le sien de la première femme de couleur à siéger à la Cour suprême, la juge Sonia Sotomayor.

Événements post-inauguraux, vers 14 h HE

Après l’inauguration, les Bidens, la famille Harris, ainsi que les Obama, les Bush et les Clinton déposeront des couronnes au cimetière national d’Arlington. Ensuite, le traditionnel «Pass in Review» reflétant le transfert du pouvoir à un nouveau commandant en chef aura lieu sur la façade est du bâtiment du Capitole. Biden sera ensuite escorté à la Maison Blanche aux côtés de chaque branche de l’armée.

À ce stade, il y aurait généralement une parade présidentielle; au lieu de cela, le comité inaugural a prévu un défilé virtuel à travers l’Amérique sur le modèle de l’appel virtuel du Comité national démocrate l’été dernier. Il sera animé par l’acteur Tony Goldwyn et mettra en vedette Jon Stewart, New Radicals et Earth Wind & Fire, entre autres.

Spécial « Célébration de l’Amérique » aux heures de grande écoute, 20 h 30 HE

Les activités inaugurales se termineront par une spéciale «Célébration de l’Amérique» organisée par l’acteur Tom Hanks, Biden et Harris prononceront des remarques aux côtés des apparitions de Kareem Abdul-Jabbar, du chef José Andrés, Ant Clemons, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Lin Manuel-Miranda, Bruce Springsteen, Justin Timberlake et Kerry Washington, entre autres.

Le programme mettra également en vedette des Américains ordinaires tels qu’un chauffeur UPS, un enfant qui a ouvert un garde-manger de nourriture et de fournitures essentielles dans sa communauté, un enseignant de maternelle et le premier Américain à recevoir un vaccin Covid-19 en dehors d’un essai clinique.



Patrick Semansky / Getty Images Le bâtiment du Capitole le 18 janvier, avant une répétition générale pour l’inauguration.

À quoi s’attendre lors des événements

Biden a indiqué très clairement tout au long de sa campagne et de sa transition qu’il espérait se concentrer sur les thèmes jumeaux de l’unité américaine et «Build Back Better», son slogan de campagne.

Il a récemment publié un plan de secours de 1,9 billion de dollars qui, selon Emily Stewart, de Vox, est «un gros problème … plus du double de la loi américaine de redressement et de réinvestissement de 800 milliards de dollars adoptée par les démocrates en 2009 à la suite de la grande récession. Biden a signalé son désir de profiter des taux d’intérêt historiquement bas pour revitaliser l’économie en dépensant beaucoup au début de son mandat. Encourager le Congrès à agir rapidement sur sa proposition pourrait jouer un rôle important dans ses remarques, d’autant plus que la procédure de destitution de Trump menace d’éclipser ses priorités.

«Franchement, je pense que le président élu Biden a fait exactement ce qu’il devait faire, à savoir la présidentielle», a déclaré la représentante Karen Bass (D-CA) à Vox. «Je pense que l’un des moyens les plus importants d’unir notre pays en ce moment est de lutter contre la pandémie qui est en train de monter alors que nous nous concentrons tous sur l’insurrection de la semaine dernière.

Biden a certainement fait de Covid-19 et de son péage un point central de ses activités inaugurales. Mardi, il a organisé un «Mémorial national du Covid-19» pour «se souvenir et honorer les vies perdues à Covid-19 dans les villes et villages du pays» mardi.

On se demande toujours combien de législateurs assisteront à l’inauguration (soit pour des raisons politiques, des inquiétudes concernant la transmission de Covid-19 ou la menace d’une autre attaque), mais plusieurs législateurs avec lesquels Vox s’est entretenu ont déclaré qu’ils seraient présents. La présence de jusqu’à 25 000 soldats de la Garde nationale apaisera probablement les craintes d’au moins la troisième considération.

« C’est quelque chose pour lequel j’ai certainement l’intention d’être ici et de reconnaître le transfert pacifique du pouvoir », a déclaré le représentant Tom Cole (R-OK) à Vox. Les sens. Ted Cruz, Roger Marshall, Josh Hawley, Tommy Tuberville, qui se sont tous opposés à la légitimité de certains votes du collège électoral de Biden au Capitole la semaine dernière, seront tous présents selon le rapport de Fox. Les dirigeants du GOP de la Chambre et du Sénat ont également confirmé qu’ils seront présents.

Les démocrates ont dû sérieusement intensifier leurs efforts d’hébergement virtuel au cours de la dernière année – ils ont abandonné beaucoup de campagnes en face à face pour des raisons de sécurité (au succès incertain) et ont organisé une convention virtuelle (avec un succès beaucoup plus certain).

«Nous modélisons notre inauguration après notre convention nationale», a déclaré le whip de la majorité à la Chambre Jim Clyburn (D-SC) à Vox. «Nous avons embauché les mêmes personnes pour mettre cela ensemble pour mettre en place celui-ci. C’était très efficace j’ai pensé. L’appel virtuel a fonctionné à merveille et les gens ont adoré. »