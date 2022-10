Tout ce que vous devez savoir sur l’événement Showpiece

Les NBA Abu Dhabi Games 2022 comprendront deux matchs de pré-saison passionnants cette semaine. La NBA sera aux Emirats Arabes Unis pour la première fois. Les Émiratis auront l’occasion de voir certains des meilleurs basketteurs du monde, dont Giannis Antetokounmpo et Trae Young en direct. Les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks s’affronteront deux fois lors des rencontres de pré-saison jeudi et samedi. Les deux matches se joueront dans la nouvelle Etihad Arena sur l’île de Yas à Abu Dhabi.

La NBA capitalise sur son attrait mondial en organisant des matchs dans divers pays. Outre les Émirats arabes unis, le Japon a accueilli deux matchs de pré-saison plus tôt cette semaine entre les Golden State Warriors et les Washington Wizards.

L’accueil des matchs de la NBA aux Émirats arabes unis approfondit la mondialisation du basket-ball de la NBA. Adam Silver élargit la ligue et renforce sa notoriété mondiale. Les activités mondiales de la ligue ont été lancées par feu David Stern. Son idée a rendu la NBA populaire dans de nombreux pays européens et asiatiques. Silver tente de reprendre là où Stern s’est arrêté.

Les deux équipes viseront à remporter des victoires et à montrer leurs prouesses de balle lorsqu’elles se rencontreront aux Jeux.

Avant les matchs de pré-saison, voici tout ce que vous devez savoir sur les NBA Abu Dhabi Games 2022 :

Quelles sont les équipes présentes aux NBA Abu Dhabi Games 2022 ?

Les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks disputeront deux matchs de pré-saison dans le cadre des NBA Abu Dhabi Games 2022.

Quand auront lieu les matchs des NBA Abu Dhabi Games 2022 ?

Les matchs des Milwaukee Bucks et des Atlanta Hawks qui feront partie des NBA Abu Dhabi Games 2022 se joueront le jeudi 6 octobre et le samedi 8 octobre.

Où se joueront les matchs des NBA Abu Dhabi Games 2022 ?

Les matchs des Milwaukee Bucks et des Atlanta Hawks qui feront partie des NBA Abu Dhabi Games 2022 se joueront à l’Etihad Arena sur l’île de Yas à Abu Dhabi.

Où les matchs des NBA Abu Dhabi Games 2022 seront-ils diffusés ?

Les matchs des Milwaukee Bucks et des Atlanta Hawks qui feront partie des NBA Abu Dhabi Games 2022 ne seront pas diffusés en Inde.

Où seront diffusés les matchs des NBA Abu Dhabi Games 2022 ?

Les matchs des Milwaukee Bucks et des Atlanta Hawks qui feront partie des NBA Abu Dhabi Games 2022 seront diffusés en direct sur le NBA League Pass.

