Tout ce que vous devez savoir sur l’événement Mega Wrestling

WWE Clash At The Castle 2022: tout ce que vous devez savoir sur le méga événement de lutte

L’excitation et les attentes sont à leur comble alors que l’univers de la WWE est fin prêt pour l’événement en direct premium de la promotion, le Clash at the Castle. L’événement captivant à la carte marquera le retour de l’agitation de la lutte au Royaume-Uni après 30 ans. Prévu pour le 3 septembre, au Principality Stadium au Pays de Galles, ce sera le premier événement majeur de la WWE sans l’ancien PDG Vince McMahon. Avec Triple H chargé de diriger la création de la WWE, il sera intéressant de voir comment le premier spectacle se déroulera samedi soir.

Événement principal : Roman Reigns contre Drew McIntyre

Drew McIntyre affrontera Roman Reigns dans son pays d’origine pour le championnat universel incontesté de la WWE lors de l’événement principal de la nuit. McIntyre aura hâte de détrôner la superstar de la WWE Reigns, qui n’a pas été vaincue de manière décisive depuis près de trois ans.

Les grands titres en ligne

Le match du WWE SmackDown Women’s Championship entre la championne en titre Liv Morgan et Shaya Baszler se déroulera à WWE Clash at the Castle. Un autre combat de championnat devrait avoir lieu sur le PPV très attendu, alors que Gunther défend le championnat intercontinental de la WWE contre Sheamus.

Carte de match WWE Clash at the Castle 2022

Dans l’état actuel des choses, six matchs ont été annoncés pour la nuit et d’autres matchs devraient être ajoutés après l’épisode de Friday Night SmackDown.

Événement principal – Match pour le titre universel de la WWE – Roman Reigns contre Drew McIntyre

Match pour le titre féminin de SmackDown – Liv Morgan contre Shayna Baszler

Match pour le titre intercontinental – Gunther contre Sheamus

Edge et Rey Mysterio contre Le Jour du Jugement

Asuka, Bianca Belair et Alexa Bliss contre IYO SKY, Bayley et Dakota Kai

Devinette contre Seth Rollins

Quand aura lieu WWE Clash at the Castle 2022 ?

Le WWE Clash at the Castle 2022 aura lieu le samedi 3 septembre.

Où aura lieu le WWE Clash at the Castle 2022 ?

Le WWE Clash at the Castle 2022 se tiendra au Principality Stadium au Pays de Galles, au Royaume-Uni.

À quelle heure commencera le WWE Clash at the Castle 2022 ?

Le WWE Clash at the Castle 2022 débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront WWE Clash au Château 2022 ?

WWE Clash at the Castle 2022 sera diffusé sur le réseau Sony Sports en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de WWE Clash at the Castle 2022 ?

WWE Clash at the Castle 2022 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

