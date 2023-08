Tout ce que vous devez savoir sur l’Espagne avant d’affronter les Lionnes en finale de la Coupe du monde | Nouvelles du monde

Pour la première fois dans l’histoire du football féminin, l’Angleterre se qualifie pour la finale de la Coupe du monde.

Après battant les coorganisateurs de l’Australie 3-1 mercredi, ils affronteront l’Espagne en finale aujourd’hui.

La Roja a été la première équipe à assurer sa place dans les deux derniers – mais à quel point représentent-elles une menace pour les Lionnes ?

Ici, Sky News examine tout ce que vous devez savoir.

Route vers la finale

L’Espagne était clairement la favorite pour remporter son groupe – après avoir été tirée au sort avec le Costa Rica, la Zambie et le Japon.

Ils ont commencé leur campagne dans le Groupe C avec de solides victoires 3-0 et 5-0 contre le Costa Rica et la Zambie respectivement.

Mais leur série de victoires consécutives s’est effondrée lors de leur dernier match, qu’ils ont perdu 4-0 contre le Japon.

L’Espagnole Olga Carmona (à droite) lors du match du groupe C de l’Espagne contre le Japon





Cela les a vus chuter à la deuxième place – mais leur a tout de même permis de se qualifier et de se racheter au deuxième tour. Ce match contre la Suisse était beaucoup plus prometteur avec des buts d’Aitana Bonmati, Jenni Hermoso et Alba Redondo et une victoire 5-1.

Vient ensuite une victoire 2-1 contre les Pays-Bas, qui ont dû aller en prolongation après avoir égalisé à quelques minutes de la fin. L’Espagne est passée à travers lorsque l’arrière gauche Olga Carmona a intensifié avec un tir de la barre pour reprendre la tête.

La demi-finale de La Roja contre la Suède a suivi un schéma similaire – mais a laissé les supporters sur le bord de leur siège jusqu’aux 15 dernières minutes lorsque les trois buts se sont succédé rapidement.

L’étoile montante Salma Paralluelo a été la première à frapper au fond des filets – avant l’égalisation de la Suédoise Blomqvist. Encore une fois, Carmona a sauvé la mise pour mettre l’Espagne devant 2-1, marquant sur un corner.

Mutinerie avant la Coupe du monde

La plus grande faiblesse de l’Espagne est antérieure au tournoi – mais pourrait encore aider l’Angleterre à remporter sa première victoire en Coupe du monde.

Fin 2022, 15 joueurs espagnols se sont déclarés indisponibles pour la sélection car l’entraîneur Jorge Vilda et son équipe en coulisses étaient devenus insouciants de leur bien-être émotionnel et physique.

L’entraîneur espagnol Jorge Vilda lors de leur demi-finale contre la Suède





La fédération espagnole (RFEF) a décidé de soutenir Vilda, qui a pris la relève en 2015 après que son prédécesseur Ignacio Quereda n’ait pas réussi à faire passer l’Espagne en phase de groupes de la Coupe du monde au Canada.

Finalement, trois joueuses – Aitana Bonmati, Ona Batlle et Mariona Caldentey – sont revenues et ont été choisies pour l’équipe de Coupe du monde de Vilda.

Mais lorsque l’Espagne a subi sa défaite inattendue et humiliante contre le Japon en phase de groupes, les fans se sont demandé si la gueule de bois de la sortie de masse était à blâmer.

À surveiller

Dans des circonstances normales, la star espagnole Alexia Putellas constituerait généralement la plus grande menace.

La capitaine de Barcelone, âgée de 29 ans, a remporté deux Ballons d’Or consécutifs et pas moins de sept titres de champion, sept Copas de la Reine et deux trophées de l’UEFA Champions League pour son club.

Alexia Putellas





Mais après s’être déchiré un ligament avant l’Euro de l’an dernier, des questions subsistent quant à sa force en finale.

Jusqu’à présent, elle n’a pu débuter que deux matchs de la Coupe du monde de l’Espagne.

Au lieu de cela, l’équipe s’est appuyée sur sa coéquipière barcelonaise Bonmati – qui a marqué trois des 17 buts espagnols.

Salma Paralluelo, 19 ans, est une autre joueuse clé – ayant marqué en deux matchs ce tournoi.

Salma Paralluelo





Jusqu’à présent, Vilda ne l’a jouée que comme remplaçante en seconde période, mais si Putellas ne se sent pas assez fort ce jour-là, il pourrait la faire entrer dans la formation de départ.

La gardienne espagnole Cata Coll est relativement inexpérimentée mais est bien épaulée par les défenseurs Carmona et Battle.

Enregistrer jusqu’à présent

Ce n’est que la troisième fois que l’Espagne se qualifie pour la Coupe du monde.

Mais depuis leur première apparition en 2015, ils ont fait des progrès rapides.

La plupart de leurs succès ont toujours été aux Euros, après avoir atteint les quarts de finale l’année dernière. En revanche, jusqu’à cette année, ils n’avaient remporté qu’un seul match de Coupe du monde.

L’équipe nationale est actuellement classée sixième au monde, derrière ses rivales anglaises en quatrième position.

Au niveau des clubs, leur principal championnat national – la Liga F – est désormais entièrement professionnel et avec les victoires en Coupe du monde l’an dernier pour les équipes des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, l’investissement et la confiance dans le jeu féminin y sont forts.

La dernière fois qu’ils ont affronté l’Angleterre – en quart de finale de l’Euro 2022 – ils ont perdu 2-1.

Ils ont rencontré les Lionnes 16 fois depuis leur premier face à face en 1993 – et n’ont remporté que trois matchs, contre sept pour l’Angleterre. Ils ont fait match nul à six reprises.