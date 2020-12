La conjonctivite, également appelée œil rose, fait référence à l’inflammation ou à l’infection de la conjonctive (partie blanche du globe oculaire). Lorsque les minuscules vaisseaux sanguins présents dans l’œil deviennent enflammés, ils deviennent plus visibles et la partie blanche semble être rose ou rouge. Récemment, l’œil rose a été associé à COVID-19[feminine et si vous pensez avoir été exposé à cette infection, vous devez contacter immédiatement un professionnel de la santé.

Les symptômes de la conjonctivite peuvent être observés dans un ou les deux yeux. Ils comprennent des rougeurs, des démangeaisons, des douleurs et une sensation de gravier dans les yeux, des paupières gonflées et une sensibilité à la lumière. Un écoulement épais ou aqueux peut former une croûte pendant la nuit et vous empêcher d’ouvrir l’œil.

Types de conjonctivite

L’œil rose survient principalement en raison d’une infection (bactérienne ou virale) ou d’une réaction allergique. L’œil rose n’affecte pas votre vision mais la conjonctivite infectieuse est très contagieuse et nécessite donc un traitement pour l’empêcher de se propager.

La conjonctivite virale est le type de conjonctivite le plus courant et le plus contagieux. Il se propage souvent dans les écoles et autres lieux bondés. Il provoque généralement des yeux rouges et brûlants avec un écoulement aqueux.

La conjonctivite bactérienne est également très contagieuse. En plus des yeux rouges et douloureux et des écoulements de pus collants, il peut être associé à d’autres symptômes (rhume, infection respiratoire ou mal de gorge). Une exposition bactérienne peut se produire à partir d’une lentille de contact sale.

La conjonctivite allergique est un type d’œil rose qui survient en raison d’une réaction allergique à quelque chose. Ce n’est pas contagieux mais cela peut rendre vos yeux très irritants, rouges et larmoyants.Les paupières peuvent également devenir gonflées et vous pouvez ressentir une sensation de brûlure. Les irritants qui provoquent une allergie oculaire rose sont le pollen, la fumée, les émanations de voiture, le chlore de piscine ou d’autres substances chimiques.

Traitement de la conjonctivite

Le traitement de l’œil rose dépend de la cause derrière celui-ci. Les yeux roses causés par des allergènes ou des produits chimiques se résorbent d’eux-mêmes en quelques jours. La conjonctivite virale n’a pas non plus de traitement et la guérison prend environ sept à dix jours. Cependant, si vous ressentez une douleur oculaire sévère, une sensation de corps étranger dans l’œil, une vision floue ou une sensibilité à la lumière, vous devez consulter un ophtalmologiste.

Voici quelques moyens pour vous de gérer l’infection à la maison:

1. Utilisez une compresse chaude sur l’œil affecté pour aider à soulager les symptômes.

2. Utilisez des gouttes oculaires imitant les larmes. Ils sont facilement disponibles dans les pharmacies locales sans ordonnance et peuvent soulager les symptômes de la conjonctivite.

3. Utilisez des gouttes ophtalmiques antiallergiques en vente libre et une compresse fraîche sur l’œil pour soulager les symptômes de l’œil rose allergique.

4. Évitez de porter des lentilles de contact jusqu’à ce que l’œil rose soit complètement résolu et remplacez vos produits cosmétiques pour les yeux après l’infection.

5. Pour éviter de propager l’infection, lavez-vous souvent les mains et évitez de partager tout ce qui touche vos yeux comme des serviettes ou des gouttes pour les yeux.

Prévenir la conjonctivite

Adoptez une bonne hygiène: évitez de vous toucher les yeux avec des mains sales. Lavez-vous les mains soigneusement et fréquemment. Essuyez toujours votre visage avec une serviette propre ou des lingettes fraîches. Lavez et changez fréquemment vos taies d’oreiller.

Possédez vos produits: ne partagez pas vos produits cosmétiques, en particulier votre eye-liner, votre mascara ou tout autre produit de maquillage, avec d’autres personnes.

Nettoyez vos lentilles de contact: si vous contractez fréquemment l’infection, changez vos lentilles de contact. Consultez votre ophtalmologiste pour savoir pourquoi cela pourrait se produire. Évitez les lentilles de contact mal ajustées ou décoratives, car elles peuvent augmenter le risque d’yeux roses.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.