Quelques jours après que des rapports d’abus sexuels sur des enfants et de vidéos de viol aient fait surface contre Pornhub, il semble que la multitude d’allégations contre le site Web pornographique populaire soit loin d’être terminée. Pas moins de 40 femmes poursuivent l’entreprise canadienne pour avoir prétendument tiré des bénéfices d’une opération de trafic sexuel dont elles ont été victimes.

Selon les rapports, la société mère de Pornhub, MindGeek, a été giflée d’un procès de 40 millions de dollars par 40 femmes qui cousent Pornhub pour sont victimes d’opérations de trafic sexuel menées par l’une des sociétés de contenu partenaires de Pornhub, « Girls Do Porn ».

Pornhub a été accusé d’avoir ignoré plusieurs appels en faveur de la suppression de contenu des victimes du racket du trafic sexuel dirigé par « Girls Do Porn », qui a été fermé en 2019 après que le FBI a ouvert une enquête à la suite d’accusations de méthodes malhonnêtes, abusives ou coercitives pour obtenir du contenu auprès des victimes.

Les victimes allèguent que Pornhub a fait des affaires pendant des années avec « Girls Do Porn » bien qu’elle soit bien consciente de leurs transactions illégales. La plainte déposée par la Cour par les 40 plaignants allègue que Pornhub aurait ignoré les plaintes et les plaidoyers de recours et d’action contre sa société partenaire ‘Girls Do Porn’ qui a été accusée d’avoir utilisé « la fraude, la coercition et l’intimidation » pour obtenir du contenu auprès des victimes. .

Le procès intervient quelques jours après que les géants des cartes de crédit Visa et Mastercard ont décidé d’interdire Pornhub de la liste des plateformes sur lesquelles il permet à ses utilisateurs d’effectuer des transactions, ce qui signifie que les utilisateurs de Visa et Mastercard ne seraient pas autorisés à effectuer des paiements en utilisant les cartes pour payer l’abonnement au compte.

Le procès

Dans la plainte, les 40 victimes ont allégué que la société mère de Pornhub, MindGeek, était au courant des transactions illégales de « Girls Do Porn » dès 2009 quand elles ont commencé et « certainement à l’automne 2016 », plusieurs victimes ont fait état d’allégations d’utilisation de moyens malhonnêtes ou d’avoir été trompées. filmer des vidéos porno sous de faux prétextes puis les diffuser sur Pornhub.

Et pourtant, pendant des années, le conglomérat de pornographie qui fournit du contenu pour adultes payant dans plusieurs pays internationaux n’a rien fait à ce sujet et a continué à héberger les vidéos du créateur de contenu même après que plusieurs victimes aient fait état d’allégations d’abus contre l’entreprise en 2016. Plusieurs des plaignants ont attesté à la façon dont PornHub a ignoré leurs appels désespérés même après que les femmes ont commencé à parler aux médias de leurs allégations en 2019. Le procès allègue que malgré les «preuves croissantes» de trafic sexuel contre son partenaire commercial, MindGeek a refusé d’enquêter sur les plaintes ou d’aider les victimes .

Le mensonge

Les plaignants allèguent qu’on leur a spécifiquement dit que les vidéos ne seraient pas publiées sur Internet, c’est-à-dire Pornhub, sans leur consentement. Et c’est exactement là qu’ils se sont retrouvés. Malgré des communications écrites répétées et des tentatives par e-mail pour demander, voire demander à Pornhub de supprimer les vidéos, les femmes ont allégué que la plateforme continuait d’héberger les vidéos.

Beaucoup de plaignants affirment qu’on leur a dit que la vidéo était destinée à un DVD destiné à être vendu dans des pays étrangers et non à être téléchargée sur Internet. Lorsque la vidéo est arrivée sur Internet via Pornhub, qui permettait jusqu’à récemment de télécharger des vidéos de manière anonyme depuis sa plate-forme. Toutes les victimes affirment que l’incident leur a causé de graves tensions mentales, physiques et financières et les a rendues vulnérables aux abus et au harcèlement de la part de leur famille, amis et collègues.

Les dégâts

De nombreuses victimes qui se sont plaintes ont été informées que leurs vidéos seraient supprimées de la plateforme. Plusieurs de ces vidéos, dont une mettant en vedette l’un des plaignants – qui a également été amené à filmer la vidéo sous prétexte qu’il s’agissait d’un DVD pour les marchés étrangers. La vidéo continue d’apparaître sur le site bien que Pornhub prétende supprimer le contenu de « Girls Do Porn » du site Web après avoir été inculpé par le ministère américain de la Justice. Les femmes enragées réclament maintenant 1 million de dollars chacune de dommages et intérêts à Pornhub.

Le timing

Le procès de 40 millions de dollars intervient alors que MindGeek subit des pertes en raison de la censure de Visa et Mastercard, rendant ses utilisateurs incapables de payer pour leurs comptes Pornhub. Les géants des cartes de crédit ont commencé à enquêter sur leur relation commerciale avec Pornhub après qu’un éminent journaliste du New York Times ainsi qu’un rapport de la BBC aient mis en lumière la façon dont le site Web pornographique s’en tirait avec des violations des normes contre les viols mineurs et les rapports sexuels non consensuels. Pornhub a souvent été accusé de fermer les yeux sur le contenu obtenu illégalement et de tirer profit des vidéos.

Alors que le FBI a commencé à enquêter sur « Girls Do Porn » en août de l’année dernière, Pornhub a continué d’héberger le contenu de la page jusqu’en octobre. Au moment où ils ont annoncé la rupture des liens avec « Girls do Porn », il n’y avait aucune entreprise à licencier car les forces de l’ordre américaines les avaient déjà fermées.