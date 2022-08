Tout ce que vous devez savoir sur les vaccins contre la variole du singe

Bavarian Nordic a été engagé pour développer un vaccin antivariolique plus sûr pour les États-Unis au début des années 2000, au milieu des craintes que la variole puisse être utilisée comme arme de bioterrorisme contre le pays, explique Sørensen. Depuis lors, la société a produit et stocké des Jynneos pour le pays.

Sørensen nie qu’il y ait eu jusqu’à présent un goulot d’étranglement dans l’approvisionnement en vaccin. La société a répondu à toutes les demandes qu’elle a reçues depuis le début de l’épidémie, a-t-il déclaré le 28 juillet, ce qui comprend les demandes de tous les pays touchés.

« Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucune demande dépassant notre capacité actuelle », déclare Sørensen. “Nous avons entendu de plusieurs sources qu’il y a une limitation, mais nous pensons que c’est vraiment un fantôme.”

La capacité à délivrer ces doses a, dans une large mesure, été due à la chance, dit Sørensen. «Lorsque l’épidémie est arrivée, nous avions … vraiment par coïncidence, l’équivalent de 2 millions de doses en vrac de notre propre vaccin [in addition to that owned by the US], et cela a été immédiatement converti en flacons », dit-il. “Et c’est ce que nous avons commencé à vendre.”

Il reste “très peu” de ces doses maintenant, mais la société a “augmenté la production”, ajoute-t-il.

Les vaccins stockés seront-ils partagés ?

Avec un peu de chance. En plus du vaccin en vrac stocké par Bavarian Nordic, le US Strategic National Stockpile, un magasin d’urgence de médicaments et de fournitures médicales, comprend des millions de doses d’ACAM2000 et des milliers de doses de Jynneos.

On pense que davantage de pays ont des stocks de vaccin antivariolique. “Je ne pense pas que l’on sache vraiment quels pays ont des stocks et combien de vaccins ils ont, mais il n’y a pas que les États-Unis”, déclare Heymann.

L’OMS a appelé les pays qui ont le vaccin à partager les doses avec ceux qui n’en ont pas. Certains scientifiques ont souligné que les vaccins contre la variole du singe n’ont pas été mis à la disposition des pays africains où le virus est endémique.

“Je pense que nous devons tous nous préoccuper de l’accès équitable aux vaccins”, déclare Heymann. Mais il souligne le fait que ces vaccins ont été développés pour des stocks au départ. “Ils ont été vendus à des pays pour constituer des stocks au cas où la variole serait utilisée comme arme bioterroriste”, dit-il.

Sans la volonté de créer des stocks de vaccins, nous n’aurions pas Jynneos. “C’est un vrai Catch-22, n’est-ce pas”, dit Hermann. « C’est une question compliquée. Nous avons besoin [incentives and financial support to make] ces vaccins, mais en même temps nous avons besoin qu’ils soient partagés aussi largement que possible.