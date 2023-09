Tout ce que vous devez savoir sur les utérus artificiels

La technologie serait probablement utilisée d’abord sur les nourrissons nés à 22 ou 23 semaines qui n’ont pas beaucoup d’autres options. « Vous ne voulez pas administrer cet appareil à un nourrisson qui, autrement, s’en sortirait bien avec une thérapie conventionnelle », explique Mychaliska. À 22 semaines de gestation, les bébés sont minuscules et pèsent souvent moins d’un livre. Et leurs poumons sont encore en développement. Lorsque les chercheurs ont examiné les bébés nés entre 2013 et 2018, la survie parmi ceux qui ont été réanimés à 22 semaines était de 30 %. Ce nombre est passé à près de 56 % à 23 semaines. Et les bébés nés à ce stade qui survivent courent un risque accru de problèmes de développement neurologique, de paralysie cérébrale, de problèmes de mobilité, de déficiences auditives et d’autres handicaps.

Sélectionner les bons participants sera délicat. Certains experts affirment que l’âge gestationnel ne devrait pas être le seul critère. Un facteur qui complique la situation est que le pronostic varie considérablement d’un centre à l’autre et s’améliore à mesure que les hôpitaux apprennent la meilleure façon de traiter ces prématurés. Au Stead Family Children’s Hospital de l’Université de l’Iowa, par exemple, les taux de survie sont bien supérieurs à la moyenne : 64 % pour les bébés nés à 22 semaines. Ils ont même réussi à maintenir en vie une poignée de nourrissons nés à 21 semaines. « Ces bébés ne sont pas un cas désespéré. Ils peuvent tout à fait survivre. Ils peuvent vraiment prospérer si vous les gérez de manière appropriée », explique Brady Thomas, néonatologiste à Stead. « Allez-vous vraiment avoir un impact encore plus important en ajoutant cette technologie, et quels risques pourraient exister pour ces patients au moment où vous commencez à l’essayer ? »

Le pronostic varie également considérablement d’un bébé à l’autre en fonction de divers facteurs. « Les filles réussissent mieux que les garçons. Les plus gros réussissent mieux que les plus petits », explique Mark Mercurio, néonatologiste et bioéthicien pédiatrique à la Yale School of Medicine. Alors « dans quelle mesure le pronostic du traitement actuel doit-il être mauvais pour justifier l’utilisation d’un utérus artificiel ? » C’est une question à laquelle Mercurio aimerait voir une réponse.

Quels sont les risques ?

Les hémorragies cérébrales sont une préoccupation omniprésente chez les plus petits bébés. « Cela est dû à un certain nombre de facteurs : une combinaison de leur immaturité cérébrale et en partie associée au traitement que nous proposons », explique Mychaliska. Les bébés dans un utérus artificiel devraient prendre un anticoagulant pour empêcher la formation de caillots à l’endroit où les tubes pénètrent dans le corps. « Je pense que cela expose un bébé prématuré à un risque très élevé d’hémorragie cérébrale », dit-il.

Et il ne s’agit pas seulement du bébé. Pour être éligibles au programme EXTEND, les nourrissons doivent être accouchés par césarienne, ce qui expose la personne enceinte à un risque plus élevé d’infection et de saignement. L’accouchement par césarienne peut également avoir un impact sur les grossesses futures.

Donc, si cela fonctionne, les bébés pourraient-ils grandir entièrement en dehors de l’utérus ?

Pas de sitôt. Peut-être jamais. Dans un article publié en 2022, Flake et ses collègues ont qualifié ce scénario de « chimère techniquement et développementalement naïve, mais sensationnellement spéculative ». Le problème est double. Premièrement, le développement fœtal est un processus soigneusement chorégraphié qui repose sur la communication chimique entre le corps de la mère enceinte et le fœtus. Même si les chercheurs comprenaient tous les facteurs qui contribuent au développement du fœtus (et ce n’est pas le cas), rien ne garantit qu’ils pourront recréer ces conditions.

Le deuxième problème est la taille. Les systèmes d’utérus artificiel en cours de développement exigent que les médecins insèrent un petit tube dans le cordon ombilical du nourrisson pour lui délivrer du sang oxygéné. Plus le cordon ombilical est petit, plus cela devient difficile.

Quelles sont les préoccupations éthiques ?

À court terme, des inquiétudes subsistent quant à la manière de garantir que les chercheurs obtiennent le consentement éclairé des parents qui pourraient désespérément vouloir sauver leur bébé. « C’est un problème qui revient avec de nombreuses thérapies de la dernière chance », explique Vardit Ravitsky, bioéthicien et président du Hastings Center, un institut de recherche en bioéthique.