tout ce que vous devez savoir sur les tests de covid et les règles relatives aux masques faciaux

Tous les écoliers d’Angleterre retourneront en classe à partir du 8 mars, a confirmé le Premier ministre. Mais le retour des étudiants dans les écoles secondaires et les collèges pourrait être échelonné en raison de la logistique des tests de masse.

Boris Johnson a confirmé l’assouplissement des restrictions de verrouillage dans le cadre d’une feuille de route progressive pour la réouverture qui verra les restrictions de Covid-19 assouplies en quatre étapes réparties sur au moins quatre mois.

M. Johnson a déclaré aux députés le 22 février: « Toutes les preuves montrent que les salles de classe sont les meilleurs endroits pour nos jeunes et c’est pourquoi j’ai toujours dit que les écoles seraient les dernières à fermer et les premières à rouvrir. »

Les clubs de petit-déjeuner et après l’école peuvent également rouvrir, et d’autres activités pour enfants, y compris le sport, peuvent redémarrer «si nécessaire pour aider les parents à travailler».

Les familles et les bulles de garde d’enfants seront encouragées à se faire tester régulièrement.

M. Johnson a également annoncé un programme de rattrapage de plusieurs millions de livres pour les enfants anglais qui ont été perturbés par Covid-19.

La nouvelle intervient alors que le ministère de l’Éducation (DfE) a annoncé que les examens d’été seront volontaires et que les commissions d’examen établiront un certain nombre de questions dans chaque matière que les enseignants pourront utiliser pour des évaluations internes s’ils le souhaitent.

Le secrétaire à l’éducation a également confirmé le 25 février que les masques seront portés dans les salles de classe des écoles secondaires, déclarant que c’est «une mesure temporaire» qui sera «remplacée à Pâques».

Toutes les écoles primaires et secondaires ont été fermées depuis le 5 janvier à la suite de l’introduction d’un troisième verrouillage national en Angleterre, et ont depuis offert l’apprentissage à distance aux élèves. Seuls les enfants vulnérables et les enfants de travailleurs clés sont actuellement autorisés à fréquenter les écoles pour un apprentissage en face à face.

Les élèves en phase de fondation au Pays de Galles et ceux de la première à la troisième année du primaire en Écosse ont repris l’apprentissage en face à face le 22 février. À partir du 15 mars, la prochaine phase du retour de l’école en Écosse – comprenant des élèves du primaire et certains élèves du secondaire – commencera

Certains élèves du primaire d’Irlande du Nord retourneront en classe le 8 mars, tandis que les élèves du secondaire des années d’examens clés retourneront à l’école le 22 mars.

L’optimisme de M. Johnson quant à la réouverture de l’école repose sur le succès du programme de vaccination, car plus de 17 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin au Royaume-Uni le 22 février.

Que prévoit le gouvernement pour aider les enfants à rattraper leur retard?

Boris Johnson a annoncé un financement supplémentaire de 400 millions de livres sterling – en plus des 300 millions de livres sterling promis en janvier – pour aider les élèves à rattraper le temps d’apprentissage perdu après des mois de fermeture d’écoles.

Dans le cadre du programme de relance, des offres d’été seront introduites pour les élèves qui en ont le plus besoin, tels que les élèves de 7e année, tandis que les programmes de tutorat individuel et en petit groupe seront élargis.

Le programme comprend une «prime de relèvement» de 302 millions de livres sterling pour les écoles primaires et secondaires afin de soutenir les élèves défavorisés – ce qui pourrait inclure l’organisation de clubs et d’activités supplémentaires en été, ou d’opter pour des approches fondées sur des preuves pour aider les enfants à partir de septembre.

Un montant supplémentaire de 200 millions de livres sterling sera mis à la disposition des écoles secondaires pour organiser des cours d’été en face à face.

Les responsables du ministère de l’Éducation (DfE) étudieraient les preuves et la rentabilité de l’ajout de classes supplémentaires au début et à la fin de la journée.

Le gouvernement a également nommé un tsar de la relance de l’éducation, Sir Kevan Collins, pour faire face à la quantité d’apprentissage que les enfants ont manquée pendant la pandémie. Sir Collins dirigera une équipe d’experts qui rédigera des propositions sur la manière d’aider les enfants à rattraper leur retard.

Dans une interview à la BBC, Sir Kevan a déclaré: « Je pense que nous devons penser aux heures supplémentaires non seulement pour apprendre, mais aussi pour que les enfants soient ensemble, jouent, s’adonnent à un sport de compétition, pour la musique, pour le théâtre parce que ces sont des domaines critiques qui ont été manqués dans leur développement. «

Y a-t-il des changements aux examens?

Le secrétaire à l’éducation, Gavin Williamson, a annoncé le 6 janvier que les examens GCSE, A-Level et AS n’auraient pas lieu cet été, les notes prévues par les enseignants et les tests internes étant utilisés pour évaluer les étudiants.

Le ministère de l’Éducation a annoncé le 25 février que les commissions d’examen prépareront une série de documents de test pour chaque matière, mais les enseignants seront autorisés à choisir de les utiliser ou non pour informer leurs notes prévues.

Si l’enseignant décide d’utiliser les questions de l’examen, les étudiants n’auront pas besoin d’y répondre dans les conditions de l’examen et les enseignants ont le pouvoir discrétionnaire de savoir si on y répond en classe ou à la maison.

Le 25 février, le secrétaire à l’Éducation a déclaré à la Chambre des communes qu’il était important de s’assurer que «le système est juste pour chaque élève», ajoutant: «Il est essentiel qu’ils aient confiance qu’ils obtiendront la note qui reflète fidèlement leur travail. .

«Les commissions d’examen publieront des descriptions de notes pour aider les enseignants à s’assurer que leurs évaluations sont équitables et cohérentes. Celles-ci seront largement liées aux normes de performance des années précédentes afin que les enseignants et les élèves sachent clairement ce qui est attendu à chaque année.

« Ce faisant, combiné à un processus rigoureux d’assurance qualité, ne sont que deux des moyens par lesquels ce système garantira une plus grande équité et cohérence. L’assurance qualité par les commissions d’examen fournira un contrôle significatif dans le système et nous assurera que nous pouvons éradiquer les mauvaises pratiques. . «

Les notes seront soumises au comité d’examen avant le 18 juin afin de maximiser le temps d’enseignement, et les jours de résultats pour les étudiants GCSE et A-Level les 10 et 12 août respectivement.

Cela intervient alors qu’un grand comité d’examen soutenu a appelé à une réforme du niveau A et du GCSE à la suite de Covid-19, affirmant que les qualifications doivent être «adaptées au 21e siècle».

La société mère d’Edexcel, Pearson, a lancé un examen des qualifications britanniques des jeunes de 14 à 19 ans, affirmant que la pandémie a obligé tout le monde à «s’adapter et à repenser» la façon d’évaluer les jeunes.

Comment les tests dans les écoles fonctionneront-ils?

Les élèves du secondaire et du collégial seront testés pour Covid-19 quatre fois au cours des deux premières semaines du trimestre et ils seront ensuite invités à effectuer les tests rapides de coronavirus à domicile deux fois par semaine.

Les élèves des écoles secondaires et des collèges seront invités à utiliser un appareil à écoulement latéral à leur retour le 8 mars – et s’ils sont testés négatifs, ils seront autorisés à reprendre les cours en face à face. Mais les enfants des écoles primaires n’auront pas besoin de passer un test rapide de coronavirus.

Le télégraphe a révélé que les parents recevront des tests d’écoulement latéral pour effectuer les tests à la maison.

Il est entendu que les responsables des écoles secondaires et des collèges auront une certaine flexibilité pour échelonner le retour des étudiants à partir du 8 mars afin de s’assurer que les élèves sont testés avant de retourner en classe.

En janvier, le gouvernement a mis fin aux plans de dépistage quotidien des élèves et des enseignants du secondaire au lieu de l’isolement s’ils sont entrés en contact étroit avec une personne qui a été testée positive.

Public Health England a déclaré avoir « revu » ses conseils et constaté que l’équilibre entre les risques et les avantages d’un programme de tests quotidiens dans les écoles n’est « pas clair ». Mais il a confirmé que l’autre partie du plan de test – les deux tests par semaine pour les élèves et les enseignants – se poursuivra.