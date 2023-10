Tout ce que vous devez savoir sur les smartphones pliables Galaxy ① – Samsung Global Newsroom

Les pliables Galaxy ont gagné en popularité, révolutionnant le marché des téléphones pliables et démontrant le potentiel de nouveaux facteurs de forme en s’éloignant des smartphones traditionnels de type barre. En particulier, les derniers Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 ont retenu l’attention des consommateurs, notamment en Corée du Sud et en Europe.

Dans cette série en deux parties, Samsung Newsroom plongera dans les technologies remarquables conçues par les développeurs Galaxy et expliquera la terminologie associée pour que tout le monde puisse la comprendre.

Indice IP

IP, ou indice de protection, est une norme qui mesure la capacité d’un appareil à résister aux éléments. Le premier chiffre d’un indice IP indique le niveau de défense contre la poussière et les particules étrangères, tandis que le deuxième chiffre représente le niveau de protection contre les liquides : plus le chiffre est élevé, meilleure est la protection. Les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 ont été les premiers produits pliables à atteindre l’indice IPX8, suivis du Z Fold4, du Z Flip4, du Z Fold5 et du Z Flip5.

Fenêtre flexible

Flex Window, l’écran de couverture d’un appareil Galaxy Z Flip, a été inclus pour la première fois dans le Galaxy Z Flip5. L’écran permet aux utilisateurs de prendre des photos, de répondre aux messages ou de lire du contenu sans ouvrir le téléphone.

Étui à rabat

Il s’agit d’un accessoire pour le Galaxy Z Flip5 qui utilise la technologie de communication en champ proche (NFC). Lorsqu’une carte Flipsuit est insérée dans le boîtier, la Flex Window lit le contenu lié à la carte.

FlexCam

FlexCam est une fonctionnalité d’appareil photo utilisant la fenêtre Flex du Galaxy Z 5 et la caméra arrière de haute qualité, permettant aux utilisateurs de prendre des photos sous différents angles sans ouvrir le téléphone. De plus, une prise de vue mains libres pratique est possible lorsque le mode Flex et la caméra Cover Screen sont activés.

Multi fenêtre

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ouvrir plusieurs fenêtres sur l’écran du Galaxy Z Fold, en prenant en charge jusqu’à trois à la fois. Multi Window offre une expérience multitâche pour effectuer simultanément diverses tâches telles que le streaming, les achats, la navigation sur le Web et les jeux.

Geste de glissement

Swipe Gesture est une fonctionnalité pratique qui permet à un utilisateur de contrôler l’écran pliable du Galaxy par des gestes du doigt. Par exemple, divisez l’écran horizontalement et ouvrez une nouvelle application en faisant glisser deux doigts vers le haut, de bas en haut. Ces gestes intuitifs améliorent l’efficacité du multitâche, offrant ainsi une manière optimale d’utiliser l’appareil.

Verre ultra fin

Le verre ultra fin (UTG) est un composant crucial des écrans pliables Galaxy. La finesse exceptionnelle du matériau permet une flexion flexible — en même temps, il possède des propriétés de résistance aux rayures, caractéristiques du verre traditionnel.

Charnière flexible

La charnière flexible est le composant qui permet de plier et de déplier un Galaxy pliable, améliorant ainsi la durabilité du téléphone et permettant la fonctionnalité du mode Flex.

Mode flexible1

Une fois partiellement plié, l’appareil Galaxy passe en mode Flex. Les utilisateurs peuvent placer leurs pliables sur une surface plane sans avoir besoin d’un support de téléphone séparé pour regarder facilement un film, écrire un e-mail ou appeler un ami en vidéo.

Panneau de mode flexible

Le panneau de mode Flex permet une utilisation transparente du panneau de commande tout en profitant de vidéos, de musique ou d’autres contenus lorsque le Galaxy pliable est réglé en mode Flex. Cette fonctionnalité peut être activée dans Labs.

Barre des tâches

La barre des tâches présente de manière pratique les favoris et les raccourcis vers les applications récemment utilisées au bas d’un écran Galaxy déplié, permettant aux utilisateurs de basculer facilement entre les applications et de profiter d’une expérience multitâche transparente, un peu comme ils le feraient sur un PC.

Sous la caméra d’affichage

La caméra sous-écran (UDC) permet d’obtenir un affichage véritablement plein écran en dissimulant la caméra du Galaxy Z Fold sous l’écran. Avec UDC, la caméra frontale est parfaitement intégrée pour éliminer le besoin d’encoches ou de trous dans l’écran. Samsung a initialement introduit la technologie UDC de pointe dans le Galaxy Z Fold3 et a continué à la mettre en œuvre dans le Z Fold4 et le dernier Galaxy Z Fold5.

* Les images sont uniquement à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.

1 Le mode Flex est pris en charge à des angles compris entre 75° et 115°.