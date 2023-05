Tout ce que vous devez savoir sur les SAF

À l’autre extrémité du spectre, certains biocarburants à base de cultures peuvent en fait produire globalement plus d’émissions de dioxyde de carbone que les combustibles fossiles, déclare Pavlenko. C’est souvent le cas pour les biocarburants fabriqués à partir d’huile de palme, car la culture de cette culture peut décimer les forêts tropicales. Même les e-carburants synthétiques peuvent approcher l’impact du carburéacteur s’ils sont produits à partir d’électricité à partir de combustibles fossiles.

Aujourd’hui, la plupart des carburéacteurs alternatifs disponibles dans le commerce sont fabriqués à partir de graisses, d’huiles et de graisses. S’ils proviennent de sources de déchets comme les huiles de cuisson usagées, ces combustibles réduisent les émissions de dioxyde de carbone d’environ 70 à 80 % par rapport aux combustibles fossiles.

Il convient de noter que même si les SAF peuvent approcher les émissions nettes de dioxyde de carbone, la combustion des carburants produit toujours d’autres types de pollution, y compris d’autres gaz à effet de serre et des particules. Les carburants peuvent également contribuer à la formation de traînées de condensation, qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère.

Quelle est la prochaine étape pour les SAF ?

Il existe quelques autres technologies sur la table pour réduire les impacts climatiques dans l’aviation, y compris les avions à hydrogène et à batterie. Cependant, sans progrès technique supplémentaire, ces options peuvent être limitées à des avions plus petits effectuant des trajets plus courts, et la plupart des émissions mondiales de dioxyde de carbone proviennent aujourd’hui de vols d’environ 900 miles (1 500 kilomètres). C’est là que les SAF pourraient aider. Les carburants alternatifs sont attrayants pour l’industrie aéronautique parce qu’ils constituent une solution de remplacement, nécessitant peu d’ajustement des aéronefs et des infrastructures aéroportuaires. (Les avions pourraient avoir besoin de petits ajustements pour fonctionner avec 100 % de SAF à l’avenir, en fonction du mélange de produits chimiques dans le carburant.)

De nombreux plans net zéro pour l’aviation, comme celui publié par l’Association du transport aérien international, supposent que les SAF constitueront la majorité des progrès climatiques de l’industrie au cours des prochaines décennies. Au cours de l’année écoulée, plusieurs vols d’essai propulsés à 100 % par des SAF ont décollé. Cependant, les carburants alternatifs représentaient moins de 0,2 % de l’approvisionnement mondial en carburéacteur en 2022. Il y a donc beaucoup de progrès à faire pour fournir des carburants alternatifs réellement utiles pour le climat.

L’un des principaux défis pour faire décoller les SAF est d’élargir l’offre. Alors que les graisses, les huiles et les graisses sont à la base de la plupart des SAF disponibles dans le commerce aujourd’hui, le monde ne mange pas assez de frites pour que les huiles de cuisson usagées puissent répondre à elles seules à la demande mondiale de carburéacteur. En fait, même avec une collecte accrue, les déchets de graisses, d’huiles et de graisses ne fourniront probablement pas plus de 5 % de l’approvisionnement mondial en carburéacteur, dit Pavlenko.

Certains nouveaux biocarburants, comme ceux fabriqués à partir de résidus agricoles, de déchets solides municipaux et de cultures robustes comme le panic raide, commencent à entrer sur le marché ; quelques installations sont en construction ou produisent du carburéacteur à partir de ces sources dans le monde entier, et les économies d’émissions de dioxyde de carbone qu’elles permettent de réaliser peuvent aller de 50 % à 90 %.

Les récentes mesures politiques aux États-Unis et dans l’Union européenne visent à stimuler le marché des carburants alternatifs. RefuelEU Aviation, un accord finalisé en avril, exige que l’approvisionnement en carburant dans les aéroports de l’UE comprenne 2 % de SAF d’ici 2025 et 70 % d’ici 2050. La règle de l’UE ne comptera que les SAF provenant de sources de déchets, de biocarburants avancés et d’e-carburants, et non de cultures. carburants dérivés. Il a également un objectif spécifique pour les e-carburants qui vise à augmenter leur production.

Les États-Unis, en revanche, ont récemment adopté de nouveaux crédits d’impôt pour les carburants alternatifs, visant à aider les options coûteuses à atteindre la parité des prix avec les carburants fossiles. Les crédits d’impôt durent jusqu’en 2027 et s’appliquent à tout carburant qui réduit les émissions de dioxyde de carbone d’au moins 50 % par rapport aux combustibles fossiles, bien que les détails sur le calcul des réductions n’aient pas encore été publiés.

En fin de compte, les carburants alternatifs représentent l’une des voies les plus simples pour réduire les impacts climatiques de l’aviation, mais seuls certains types finiront par bénéficier au climat. « Les SAF sont une solution, mais ils doivent être très bien réalisés », déclare Mirolo. Sinon, ils risquent de devenir « un remède pire que le mal ».