Tout ce que vous devez savoir sur les Pays-Bas

Calendrier de la phase de groupes de l’Euro 2022 aux Pays-Bas

En savoir plus sur la Suède, le Portugal et la Suisse en cliquant sur le nom de l’équipe.

Comment ils se sont qualifiés

Record du tournoi majeur

Championnat d’Europe

Meilleure performance en Championnat d’Europe : Champions – 2017.

Performance la plus récente en Championnat d’Europe : Champions – 2017.

Coupe du monde Fifa

Meilleure performance en Coupe du monde : Finalistes – 2019.

Performance mondiale la plus récente : Finalistes – 2019.

jeux olympiques

Meilleure performance olympique : Quarts de finale – 2021.

Performance olympique la plus récente : Quarts de finale – 2021.

Pays-Bas à l’Euro 2022 : les Pays-Bas conserveront-ils leur titre ?

Peu d’équipes ont connu autant de succès que les Pays-Bas ces dernières années, alors les Oranje domineront-ils à nouveau le football européen ?

Il y a cinq ans, à domicile, les Pays-Bas remportaient leur premier titre européen, remportant les six matches, dont une victoire 4-2 contre le Danemark en finale.

Deux étés plus tard, ils ne sont devenus que la quatrième nation européenne à atteindre une finale de Coupe du monde, devant le Japon, l’Italie puis la Suède.

Cependant, les Pays-Bas ont manqué de justesse dans ce tournoi, battus 2-0 par les États-Unis à Lyon.

Puis, l’été dernier, malgré 21 buts ridicules en phase de groupes, la Hollande a chuté de manière décevante en quart de finale des Jeux Olympiques.

Après un match nul 2-2 palpitant à Yokohama, ce sont les États-Unis qui ont de nouveau écrasé les espoirs néerlandais, cette fois lors d’une séance de tirs au but.

Tout cela est venu sous Sarina Wiegman, qui est maintenant l’entraîneur-chef de l’Angleterre, et, depuis le changement forcé de direction, ils ne sont plus tout à fait les mêmes.

La place d’Oranje en Coupe du monde n’est pas encore assurée ; ils devront battre les autres prétendants islandais à domicile en septembre pour se qualifier automatiquement.

Pendant ce temps, ils ont subi des défaites contre la France lors du Tournoi de février, puis, lors du match amical d’avant-tournoi de la semaine dernière, ils ont été démolis 5-1 par l’Angleterre.

Néanmoins, lorsque les Championnats d’Europe arriveront, l’équipe de Mark Parsons aura toutes les chances d’aller jusqu’au bout.

Le premier match de la phase de groupes des Pays-Bas sera leur plus difficile, affrontant les médaillés d’argent olympiques suédois à Sheffield.

Alors que la Suisse et le Portugal complètent le groupe C, les Suédois et les Néerlandais devraient atteindre les huitièmes de finale.

Acteurs clés : Daniëlle van de Donk

Dans une équipe bourrée de talents, Daniëlle van de Donk est la milieu de terrain qui tient tout ensemble.

Elle a 32 buts internationaux à son actif, bien qu’un seul d’entre eux ait été inscrit lors d’un tournoi, lors de la demi-finale de l’Euro 2017 contre l’Angleterre.

Néanmoins, la joueuse de 30 ans a récemment amélioré son nombre de buts, marquant huit buts en qualification pour ce tournoi et quatre en qualification pour la Coupe du monde.

Van de Donk a commencé les 24 matchs des tournois majeurs de Hollande depuis ses débuts seniors en 2010, soulignant son importance pour cette équipe.

En club, pendant six saisons avec Arsenal, elle a remporté les trois trophées nationaux, dont le titre FAWSL en 2019.

L’été dernier, elle a rejoint l’Olympique Lyonnais, pour qui elle a été directement impliquée dans sept buts en 14 apparitions.

Au cours d’une saison blessée, Van de Donk a remporté une médaille de vainqueur de Division 1 et a été un remplaçant inutilisé pour le succès de la finale de la Ligue des champions.

Si van de Donk est en forme et tire, elle pourrait détenir la clé du succès des Pays-Bas.

Acteurs clés : Lieke Martens

En attaque, les Pays-Bas disposent d’une grande puissance de feu, dont la joueuse de l’année 2017 de l’UEFA, Lieke Martens.

Pour son pays, l’ailier a marqué 54 fois, y compris lors de la victoire finale de l’Euro 2017 contre le Danemark, sa troisième de ce tournoi.

Le dernier mijotage, Martens a remporté des accolades contre la Zambie et la RP Chine, ce qui signifie qu’elle a maintenant terminé le set, marquant dans les trois compétitions majeures.

En club, après avoir remporté l’argenterie avec le Standard Liège et Rosengård, elle rejoint Barcelone en 2017.

Pour les géants catalans, Martens a marqué 72 buts en seulement 157 apparitions, remportant dix grands honneurs.

Le joueur de 29 ans a participé à trois finales de la Ligue des champions pour le Barça, en commençant deux, remportant le trophée contre Chelsea en 2021.

Cet été, elle a fait partie d’un exode massif au Barça, signant un contrat de trois ans au Paris Saint-Germain.

Avant de rejoindre la capitale française, Martens continuera d’être la clé du succès de son pays.

Son rythme derrière étire les défenses, créant de l’espace pour un certain avant-centre prolifique.

Acteurs clés : Vivianne Miedema

À l’âge de 23 ans, Vivianne Miedema était déjà la meilleure buteuse des Pays-Bas de tous les temps ; seulement 18 femmes ont marqué plus qu’elle pour n’importe quelle équipe nationale.

Le joueur de 25 ans a déjà marqué 92 fois en orange, dont quatre tours du chapeau, marquant dix fois en quatre matches olympiques l’été dernier.

Pas plus tard qu’en avril, Miedema a marqué pas moins de six buts en un match alors que les Pays-Bas battaient Chypre 12-0 lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Mais ne pensez pas qu’elle est une brute sur le plat, avec 17 de ses buts marqués lors de tournois majeurs.

Cela comprend quatre lors de la dernière édition de l’Euro, avec le premier match en demi-finale puis un doublé lors de la victoire finale contre le Danemark.

Au niveau des clubs, Miedema a remporté des titres de Bundesliga consécutifs avec le Bayern Munich avant de rejoindre le club actuel d’Arsenal en 2017.

Avec les Gunners, elle a remporté le titre WSL et une Coupe de la Ligue, marquant 113 buts ridicules en 132 apparitions.

Pas plus tard que le mois dernier, l’attaquante superstar a signé une prolongation de contrat avec Arsenal, faisant d’elle la joueuse la mieux payée de Grande-Bretagne.

Lors de ce tournoi, si les Pays-Bas aspirent à conserver leurs titres, les buts de Miedema seront l’une des principales raisons de tout succès potentiel.

Les Pays-Bas pourraient être titulaires de l’Euro 2022

L’équipe complète des Pays-Bas pour l’Euro 2022

