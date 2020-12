La mise à jour du logiciel Apple iOS 14.3 est désormais disponible pour votre Apple iPhone. La mise à jour iOS 14.3 est maintenant disponible au téléchargement pour la nouvelle série iPhone 12, ainsi que pour l’iPhone XS Max, l’iPhone XS, l’iPhone XR, l’iPhone SE (2020), l’iPhone X, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone 8, l’iPhone 7 Plus , iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s et iPhone SE de première génération. La mise à jour iOS 14.3 succède à iOS 14.2.1 et apporte un tas de nouvelles fonctionnalités ainsi que des corrections de bogues. Certaines des nouvelles inclusions incluent le mode photographie ProRAW pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, la prise en charge des écouteurs Apple AirPods Max qui sont en vente aujourd’hui ainsi que la prise en charge du service d’abonnement Apple Fitness + qui est maintenant disponible dans certains des pays. Cette mise à jour corrige également le problème rencontré par certains utilisateurs d’iPhone concernant l’impossibilité de recevoir des messages MMS, bien qu’il ne soit pas clair si cette mise à jour corrige également le bogue iMessage qui n’avertirait pas les utilisateurs en cas de nouvel iMessage sur leur téléphone.

La mise à jour iOS 14.3 introduira également la possibilité d’enregistrer des vidéos à 25 ips, ainsi que d’autres mises à jour de la caméra. Pour les amateurs de photographie, la mise à jour iOS 14.3 apporte le mode ProRAW aux appareils photo Apple iPhone 12 Pro – cela vous donne essentiellement une image RAW dans une taille de fichier beaucoup plus grande que les images standard que vous prenez, pour l’édition avec certains ajustements sur la réduction du bruit et exposition que les algorithmes auraient déjà fait pour vous. Les photos ProRAW peuvent être modifiées dans l’application Photos sur l’iPhone. Il y aura également une option maintenant pour enregistrer des vidéos à 25 ips. La mise à jour iOS 14.3 apporte également l’option miroir pour les selfies pris sur les anciens iPhones – la liste prise en charge comprend l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus, l’iPhone SE, l’iPhone 7, l’iPhone 7 Plus, l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X.

L’application Apple TV reçoit également une mise à jour avec le nouvel onglet Apple TV + qui facilitera la découverte et la visualisation du contenu de votre abonnement pour la plate-forme de streaming, y compris Apple TV + Originals, ainsi qu’une recherche améliorée vous permettant de parcourir par genre et meilleurs résultats affichés pour tous les matchs pertinents dans les films, émissions de télévision, artistes, etc.

L’autre ajout sera Apple Fitness +, un service de fitness basé sur un abonnement alimenté par l’Apple Watch, déployé aujourd’hui dans de nombreux pays. Et les utilisateurs auront besoin d’iOS 14.3 pour pouvoir s’inscrire. Le service Apple Fitness + fonctionne avec Apple Watch Series 3 ou version ultérieure et l’abonnement sera initialement disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il y aura des séances d’entraînement et des séances d’entraînement ainsi que des recommandations personnalisées. L’application comprendra des entraînements vidéo avec de nouveaux ajouts chaque semaine pour dix types d’entraînement les plus populaires – il s’agit de l’entraînement par intervalles à haute intensité, du cyclisme en salle, du yoga, du tronc, de la force, de la danse, de l’aviron, de la marche sur tapis roulant, de la course sur tapis roulant et du temps de recharge en pleine conscience.

Les AirPods Max d’Apple, qui sont en vente aujourd’hui dans de nombreux pays, y compris sur la boutique en ligne Apple India, offrent un son haute fidélité, un égaliseur adaptatif, une suppression active du bruit, un mode de transparence et un son spatial. Dans chaque oreille se trouvent des pilotes audio de 40 mm qui ont été conçus par Apple. La société insiste sur le fait que «le moteur unique à double aimant annulaire en néodyme permet aux AirPods Max de maintenir une distorsion harmonique totale inférieure à 1% sur toute la plage audible, même au volume maximum.» Ces écouteurs utilisent également les prouesses de la puce H1 qui possède 10 cœurs audio et peut effectuer jusqu’à 9 milliards de calculs de calcul par seconde tout en gérant l’égalisation adaptative, la suppression du bruit, le mode de transparence et les options audio spatiales. Si vous en avez acheté un et que vous souhaitez commencer à les utiliser, votre iPhone doit exécuter iOS 14.3 pour pouvoir les configurer.

Avec iOS 14.3, de nouvelles mises à jour arrivent pour l’application Santé, l’application Météo qui comprend désormais des recommandations sur la qualité de l’air ainsi que le navigateur Web Safari, qui ajoute désormais la possibilité de définir Ecosia comme moteur de recherche par défaut. Apple présentera également la nouvelle section d’informations sur la confidentialité pour toutes les applications répertoriées sur l’App Store. La mise à jour iOS 14.3 corrigera également le problème du chargeur MagSafe Duo où il peut charger un iPhone à une puissance inférieure à la puissance maximale, introduira des correctifs pour l’affichage du groupe de contacts ainsi que la lecture vidéo dans l’application Photos.