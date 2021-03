Avez-vous déjà entendu parler d’une œuvre d’art dont la valeur a augmenté après sa destruction complète? Eh bien, dans le monde de la crypto, il semble que tout soit possible après qu’un groupe de passionnés de crypto et d’entreprises se soient réunis et aient brûlé une œuvre d’art de Banksy, pour la vendre sous forme de jeton numérique à un prix beaucoup plus élevé. L’œuvre a été transformée en un NFT qui a été vendu aux enchères pour 394 000 $. Le produit de la vente aux enchères sera reversé au NHS pour avoir travaillé sans relâche sur la pandémie de coronavirus au Royaume-Uni.

Qu’est-ce qu’un NFT?

L’illustration numérisée, créée à partir de l’œuvre originale de Banksy de 2006 «Morons», est un NFT – un jeton non fongible. Les NFT ne sont pas des actifs physiques mais des propriétés numériques qui existent dans la blockchain. Un NFT symbolise essentiellement la propriété d’un certain élément physique. Puisqu’il est stocké dans la blockchain, il est transparent et ne peut donc pas être copié ou volé. James Murphy, PDG de Future Fallout, écrit que tout comme un billet de concert symbolise la propriété de l’espace d’un siège dans l’arène de concert, et qu’un Bitcoin représente la valeur sous-jacente de la monnaie numérique en monnaie physique, un NFT symbolise la propriété d’un article qui a été numérisé.

Pourquoi les NFT sont-ils dans l’actualité?

Les NFT font des vagues dans le monde de la cryptographie et de l’art depuis un certain temps. Le phénomène est récemment devenu une fureur après qu’un groupe anonyme de passionnés de cryptographie a brûlé un Banksy original, d’une valeur de 95000 $ lors de l’achat, et au lieu de créer un NFT pour représenter l’œuvre d’art. Le NFT a ensuite été vendu aux enchères sur le marché Open Sea NFT pour la somme exorbitante de 394000 $ (Rs 2,87,44,861 environ).

Qu’est-ce que les «crétins»?

L’œuvre «Morons» a été créée par Banksy en 2006 en réponse au prix exorbitant d’un tableau intitulé «Tournesols» de Vincent Van Gogh récupéré en 1987. Un magnat japonais a payé 39 921 750 $ pour la peinture emblématique. L’œuvre de Banksy contenait les mots «Je ne peux pas croire que vous, les crétins, achetez réellement cette merde». Il a été acheté à la Taglialatella Gallery de New York pour 95 000 $.

Pourquoi ont-ils brûlé le Banksy?

L’incendie du Banksy a eu lieu lors d’un incident cérémoniel du groupe anonyme, qui se fait désormais appeler «Burnt Bansky». Une vidéo de la gravure a été partagée sur YouTube le 4 mars. Selon le groupe, «tant que la pièce physique existe, la valeur de cette pièce restera avec le physique». Le groupe aussi ajoutée que «en supprimant la pièce physique de l’existence et en n’ayant que le NFT, nous pouvons nous assurer que le NFT, en raison de la capacité de contrat intelligent de la blockchain, garantira que personne ne peut modifier la pièce et c’est la vraie pièce qui existe dans le monde. En faisant cela, la valeur de la pièce physique sera alors déplacée sur le NFT ».

Incidemment, le groupe qui a brûlé le Banksy s’est inspiré de l’artiste lui-même. En 2020, l’artiste de rue rebelle a déchiqueté son œuvre d’art emblématique « Girl With Balloon » quelques instants après sa vente aux enchères chez Sotheby’s de Londres pour 1,4 million de dollars. L’œuvre d’art « transformée » a été surnommée « L’amour est dans la poubelle » et a été conservée par la femme qui l’a achetée à la vente aux enchères. La pièce déchiquetée a été considérée par beaucoup comme une critique abstraite du monde de l’art matérialiste.

Les NFT sont-ils une menace pour le monde de l’art?

Le tout premier tweet du PDG de Twitter, Jack Dorsey, a été transformé en NFT et vendu aux enchères à la plus haute offre actuelle de 2,5 millions de dollars. La collection d’art de Grimes, la petite amie du musicien et PDG de Tesla, Elon Musk, intitulée « WarNymph », a été publiée le 28 février et vendue 5,8 millions de dollars (424 891 760 Rs) sous le nom de NFT. Injective Protocol, la société à l’origine de la vente aux enchères, a déclaré aux médias qu’elle était actuellement en pourparlers avec un autre artiste populaire qui s’est engagé à convertir son œuvre en un jeton numérisé. NFT représente une intersection intéressante entre l’art et la technologie. Selon artiste Trevor Jones, le marché de l’art numérique est sur le point de croître et pourrait facilement atteindre 67 milliards de dollars américains dans un proche avenir.

L’avenir du monde de l’art inclurait-il donc le remplacement des œuvres d’art encadrées par des écrans affichant des œuvres d’art numériques ou des NFT? Nous n’aurons peut-être pas à attendre très longtemps pour le savoir.