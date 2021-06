Tout ce que vous devez savoir sur les enfants recevant des injections Covid

Alors que le programme de vaccination Covid entre dans sa phase finale chez les moins de 30 ans, on ne sait toujours pas si les invitations seront étendues aux moins de 16 ans.

Les experts du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) n’ont pas encore décidé s’il est nécessaire de piquer les enfants et les adolescents.

Les adolescents (12-15 ans) en Israël se voient désormais proposer un vaccin contre le coronavirus Crédit : AP

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du JCVI, a déclaré que l’organisme présentera probablement une gamme d’options au gouvernement.

Après cela, les ministres décideront de la manière d’aller de l’avant avec les jeunes piquants, Israël et l’Italie étant déjà en tête.

Le professeur Harnden a souligné que nous devons être «absolument sûrs que les avantages pour eux (les enfants) et potentiellement pour la société dépassent de loin les risques».

S’adressant à BBC Breakfast samedi, il a également déclaré qu’il existe des « dilemmes éthiques » lorsqu’il s’agit de vacciner les enfants, alors que des millions d’adultes dans les pays les plus pauvres sont confrontés à une aggravation des épidémies de Covid.

D’autre part, le professeur Sir David King, l’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, a exhorté les ministres à déployer le jab pour les plus de 12 ans « rapidement ».

Et d’autres experts en santé publique ont déclaré que la vaccination des enfants dès que possible empêcherait les épidémies dans les écoles et donc l’enseignement à domicile.

Le professeur Adam Finn, de l’Université de Bristol, qui est membre du JCVI, a déclaré qu’une décision sur l’opportunité de piquer des jeunes est un « appel difficile ».

Matt Hancock, le Health Sec, a déclaré qu’il y avait « beaucoup de bonnes raisons » de donner des injections de Covid aux enfants.

Mais il a déclaré que « nous voudrons également être très prudents et écouter les avis scientifiques sur l’approche exacte à adopter ».

Quelle est l’efficacité du vaccin chez les enfants?

Il existe plusieurs essais sur les principaux vaccins en cours chez les enfants.

Pfizer et Moderna ont révélé des résultats jusqu’à présent, et ils sont prometteurs.

Les essais ont révélé que les jabs Pfizer et Moderna étaient efficaces à 100% pour prévenir la maladie de Covid chez les 12 à 15 ans.

Lorsque Moderna a recherché des cas plus bénins après une dose, le vaccin s’est toujours avéré efficace à 93%.

AstraZeneca menait des essais sur des enfants âgés de six à 17 ans au Royaume-Uni, mais les a récemment interrompus en raison de l’effet secondaire rare des caillots sanguins chez les jeunes adultes.

Johnson & Johnson effectue des tests sur des enfants âgés de 12 à 18 ans, tandis que des essais sur des enfants âgés de six mois à 11 ans sont également organisés par Moderna et Pfizer.

Y a-t-il des effets secondaires ?

L’étude Pfizer a montré que les effets secondaires les plus courants chez les enfants âgés de 12 à 15 ans sont similaires à ceux observés chez les personnes âgées de 16 ans et plus.

Ils comprennent des douleurs au point d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des frissons et de la fièvre.

Ces effets sont généralement légers ou modérés et s’améliorent en quelques jours.

Quand les enfants seront-ils vaccinés contre le Covid ?

Après les résultats étonnants de Pfizer en mars, le régulateur britannique des médicaments, la MHRA, a autorisé le jab chez les enfants âgés de 12 à 15 ans la semaine dernière.

Moderna a également demandé l’autorisation d’utiliser son jab chez les 12 à 17 ans.

Après autorisation, la JCVI conseille le Gouvernement sur la meilleure manière d’utiliser les jabs.

L’agence italienne du médicament AIFA a approuvé le vaccin Pfizer pour les jeunes de 12 à 15 ans. Sur la photo: un garçon reçoit son jab le 6 juin Crédit : EPA

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré à la radio LBC que « l’infrastructure est prête » pour vacciner les enfants et les adolescents.

Mais il a déclaré que la décision appartenait au JCVI.

Il a été rapporté que si le feu vert était donné, les vaccins pourraient être déployés jusqu’à plus de 12 ans dès la deuxième quinzaine d’août, a rapporté le Sunday Telegraph selon une source gouvernementale.

Sur quoi sera basée la décision ?

Impact dans le monde réel

Le professeur Finn a déclaré que l’un des « petits mercis » de la pandémie était que les enfants ne tombaient pas gravement malades.

Par conséquent, le but – prévenir les maladies graves et la mort – ne sera pas aussi valable chez les enfants.

Mais ce que les jabs peuvent être utiles chez les enfants, c’est de freiner la transmission du virus.

Le professeur Finn a déclaré que si une immunité suffisante était développée grâce au programme de vaccination des adultes, la vaccination des enfants pourrait ne pas être justifiée.

Le professeur Harnden a déclaré à BBC Breakfast: « Je pense que la grande majorité des avantages ne seront pas pour les enfants, ce sera un avantage indirect pour les adultes … »

La prévention des cas de Covid chez les enfants réduira également le risque qu’un adulte contracte le virus, soit parce que son jab n’a pas fonctionné, qu’il a refusé son offre de jab ou qu’il ne peut pas l’avoir pour des raisons médicales.

Éthique

De nombreux scientifiques et députés ne sont pas d’accord avec la vaccination des enfants, qui sont peu susceptibles de tomber gravement malades avec Covid, alors que des millions d’adultes dans le monde attendent un vaccin.

Dans les pays les plus pauvres où les programmes de vaccination ont été lents, les cas de Covid sont souvent encore très élevés.

Le mois dernier, le directeur de l’Oxford Vaccine Group a déclaré qu’il était « moralement répréhensible » d’offrir des vaccins aux enfants des pays riches alors que les personnes vulnérables des pays les plus pauvres ne sont toujours pas vaccinées.

Le professeur Andrew Pollard, qui a aidé à développer le jab Oxford/AstraZeneca Covid-19, a déclaré au Groupe parlementaire de tous les partis sur le coronavirus que l’iniquité mondiale en matière de vaccin était « évidente à voir ».

Même les célébrités soutiennent la cause pour que les pays riches partagent leurs doses.

David Beckham, Olivia Colman, Orlando Bloom, Whoopi Goldberg et Billie Eilish font partie d’un groupe de célébrités et d’ambassadeurs de l’Unicef ​​qui ont écrit aux dirigeants mondiaux pour appeler à l’action.

Le professeur Devi Sridhar, président de la santé publique mondiale à l’Université d’Édimbourg, a fait valoir que la vaccination des enfants empêcherait les épidémies de Covid de Covid dans les écoles Crédit : AFP

L’Unicef ​​a averti que sans assurer un approvisionnement «juste et équitable» en jabs, le monde court le risque de voir apparaître de futures nouvelles variantes de Covid – ce qui pourrait également avoir un impact sur le Royaume-Uni.

M. Hancock a indiqué que ce serait son « premier devoir » de voir les enfants du Royaume-Uni vaccinés plutôt que de donner des doses aux pays en développement.

Le professeur Devi Sridhar, président de la santé publique mondiale à l’Université d’Édimbourg, a suggéré qu’il y avait suffisamment de jabs pour couvrir les enfants et aider d’autres pays.

Il est peu probable que les enfants reçoivent AstraZeneca, et ils peuvent donc être envoyés dans des pays à l’étranger, a déclaré le professeur Sridhar.

Elle a ajouté: « Nous avons l’approvisionnement – ce n’est pas une grande quantité, c’est quelques millions de doses pour couvrir cette population de 12 ans et plus. »

Avantages pour les enfants

Le professeur Sridhar a fait valoir que la vaccination des enfants empêchera les épidémies de Covid dans les écoles, et donc l’apprentissage à domicile en raison de l’auto-isolement.

Elle a déclaré à Good Morning Britain : « Si nous voulons que les écoles continuent sans interruption à l’automne et lèvent les restrictions afin que les enfants puissent avoir une expérience normale, nous devons les vacciner, et si nous attendons et surveillons les preuves, il sera trop tard. les prochaines semaines.

« Étant donné que nous savons que les enfants peuvent transmettre, où nous allons voir des problèmes à l’avenir, ce ne sera pas dans les maisons de soins, ce ne sera pas dans les hôpitaux, ce sera dans les écoles, car c’est là que vous allez voir de grands groupes d’enfants non vaccinés ensemble. »

Le long covid affecte également les enfants qui contractent le coronavirus, bien que les recherches suggèrent qu’il est très rare.

M. Hancock a déclaré dimanche à Trevor Phillips de Sky News qu’il était « très rare » que les jeunes soient affectés « très négativement » par une infection à coronavirus.

Immunité collective

Sir David a lancé l’idée que le gouvernement prévoyait secrètement de renforcer l’immunité collective chez les jeunes.

Il a déclaré à Sky News : « Permettez-moi de vous demander, si vous me le permettez, de demander au gouvernement s’ils croient réellement à l’immunité collective parmi les écoliers ?

« Est-ce pour cela qu’ils disent : « enlevez les masques », afin que la maladie se propage rapidement et qu’ils deviennent tous immunisés en ayant eu la maladie ?

« Si c’est une politique, ne devrions-nous pas être honnêtes avec le public et nous dire que c’est la politique ? »

L’immunité collective – lorsque tant de personnes sont immunisées contre une maladie qu’elle crée une bulle protectrice – est une stratégie controversée car elle signifie plus de maladie.