Tout ce que vous devez savoir sur les Eagles de Philadelphie contre les Chiefs de Kansas City

Les Eagles de Philadelphie affronteront les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl LVII le 13 février. Les Chiefs seront les favoris pour remporter le match à succès car ils ont remporté les trois derniers matches contre les Eagles de Philadelphie. De plus, les Chiefs de Kansas City disputent leur troisième Super Bowl au cours des quatre dernières années. L’équipe sera la favorite pour remporter le Trophée Vince Lombardi. L’équipe d’Andy Reid se dirige vers le Super Bowl sur une séquence de sept victoires consécutives et compte le joueur le plus utile de la NFL dans son alignement. Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a récemment remporté son deuxième prix MVP en carrière. Mahomes a été sensationnel en 2022 alors qu’il menait la ligue avec un sommet en carrière de 5 250 verges et 41 passes de touché. Mahomes a également remporté le prix en 2018.

Les Chiefs se vantent de la meilleure attaque de la ligue, grâce à Mahomes.

Mais les Eagles de Philadelphie font partie de l’équipe la plus complète de la NFL, terminant troisième en attaque totale (389,1 verges) et marquant (28,1 points) et deuxième en défense totale (301,5). La façon dont la défense en tête de la ligue des Eagles résiste aux Chiefs de Kansas City pourrait finalement déterminer le vainqueur lundi. La statistique révélatrice est que Kansas City (16-3) avait l’offensive de passes la mieux classée de la ligue pendant la saison régulière, avec une moyenne de 297,8 verges.

Le Super Bowl 57 est aussi proche d’un tirage au sort que possible. Surnommé la bataille des poids lourds, le match devrait être passionnant. En plus d’un football incroyable, les fans attendent également avec impatience la performance de Rihanna à la mi-temps. A la veille du Super Bowl LVII, voici tout ce qu’il faut savoir.

Quelle est l’équipe locale du Super Bowl 57 ?

Les Eagles de Philadelphie sont l’équipe locale du Super Bowl 57. L’équipe locale désignée alterne chaque année entre les champions NFC et AFC.

À quelle date le Super Bowl 57 se jouera-t-il ?

Le Super Bowl 57 se jouera le 13 février.

À quelle heure commencera le Super Bowl LVII ?

Le Super Bowl LVII débutera à 5 h 00 IST.

Quel est le lieu du Super Bowl LVII ?

Le Super Bowl LVII se jouera au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici