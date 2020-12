Le rôle crucial joué par des tests diagnostiques précis COVID-19[feminine l’infection a été au cœur même des efforts concertés contre cette infection virale potentiellement mortelle. Des tests rapides et généralisés aident non seulement les systèmes de santé et les professionnels à comprendre la propagation de la maladie, mais ils contribuent également à la création de protocoles de traitement, de vaccins et de médicaments qui peuvent fournir un meilleur degré de soins aux patients.

Avantages et inconvénients de la RT-PCR

Il est essentiel de développer des outils de diagnostic rapides et fiables et d’augmenter la capacité de diagnostic pendant la pandémie. Actuellement, la méthode de diagnostic la plus précise COVID-19[feminine est le test de réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse en temps réel ou RT-PCR. Le matériel génétique du virus SRAS-CoV-2 est constitué d’un seul long brin d’acide ribonucléique (ARN).

Le test RT-PCR détecte la présence de cet ARN viral dans des échantillons d’hôte tels que des écouvillons nasaux ou oraux, de la salive, etc. et ainsi vous obtenez un résultat positif ou négatif pour la présence du virus dans votre corps. Bien que la RT-PCR ne soit pas précise à 100%, elle est considérée comme la méthode la plus efficace pour COVID-19[feminine détection à ce jour. Cependant, il existe deux problèmes majeurs avec les tests RT-PCR. Premièrement, il nécessite une instrumentation assez volumineuse, qui est coûteuse et ne peut être hébergée que par des laboratoires centralisés. Deuxièmement, il faut une heure ou deux pour créer un test (la procédure d’enquête), ce qui signifie que le test est un processus plutôt lent.

nanoPCR – une nouvelle technologie pour COVID-19[feminine détection

Une nouvelle étude publiée dans la revue Génie biomédical de la nature révèle que les scientifiques ont maintenant réussi à créer la technologie nanoPCR, qui vise à surmonter ces limites des tests RT-PCR. Créée par des chercheurs basés à l’Institute of Basic Science en Corée du Sud, cette technologie implique un appareil portable qui utilise la méthode de base impliquée dans la RT-PCR mais accélère les processus impliqués dans la création du test.

Le thermocyclage est la méthode utilisée pour amplifier l’ARN dans un échantillon et nécessite l’application de chaleur. Les scientifiques ont utilisé une méthode de chauffage plasmonique (qui utilise la résonance magnétique et les vibrations pour générer la chaleur plus rapidement) à l’aide de nanoparticules pour ramener la durée totale du test de diagnostic à environ 17 minutes.

Ces chercheurs ont testé la nouvelle technologie sur des échantillons nasaux, oraux et salivaires de 75 COVID-19[feminine patients et 75 participants en bonne santé et a constaté que l’ARN du SRAS-CoV-2 a été détecté avec précision dans la durée susmentionnée. Cette méthode est rapide, portable et automatisée, et peut donc révolutionner la technologie de diagnostic non seulement COVID-19[feminine mais d’autres infections virales aussi.

Autres tests pour COVID-19[feminine

En dehors de la RT-PCR, il existe quelques autres tests de diagnostic qui peuvent détecter le virus SARS-CoV-2, mais pas avec la même précision. Ces tests ne doivent pas être confondus avec les tests d’anticorps, qui sont sérologiques et non moléculaires. Les tests d’anticorps révèlent si vous avez développé des anticorps contre le virus ou non, ce qui pourrait indiquer si la réponse immunitaire de votre corps fonctionne fortement et si vous êtes entré en phase de convalescence ou non. Cependant, un test d’anticorps ne peut pas être utilisé comme outil de diagnostic. Voici quelques-uns des autres COVID-19[feminine tests de diagnostic actuellement utilisés dans diverses régions du monde:

TrueNat: Développé par une société indienne, TrueNat est un test RT-PCR basé sur puce et alimenté par batterie qui détecte l’ARN viral du SRAS-CoV-2 en environ une heure. Ce test est considéré comme hautement sensible et spécifique.

Développé par une société indienne, TrueNat est un test RT-PCR basé sur puce et alimenté par batterie qui détecte l’ARN viral du SRAS-CoV-2 en environ une heure. Ce test est considéré comme hautement sensible et spécifique. Test LAMP: Ce test utilise la technologie d’amplification médiée par boucle en temps réel (LAMP) pour isoler et détecter la présence du virus SARS-CoV-2. Cette méthode est rapide (car elle fournit des résultats en 30 minutes), précise et ne nécessite pas beaucoup d’instrumentation. Une variété de ce kit de test a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour les tests à domicile en novembre 2020.

Ce test utilise la technologie d’amplification médiée par boucle en temps réel (LAMP) pour isoler et détecter la présence du virus SARS-CoV-2. Cette méthode est rapide (car elle fournit des résultats en 30 minutes), précise et ne nécessite pas beaucoup d’instrumentation. Une variété de ce kit de test a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour les tests à domicile en novembre 2020. Test rapide d’antigène: Ce test, qui ne prend généralement que 15 à 30 minutes pour déclarer les résultats selon la FDA, détecte si votre corps a des antigènes (certaines protéines du SRAS-CoV-2) pour COVID-19[feminine COVID-19[feminine COVID-19[feminine

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Test RT-PCR pour COVID-19[feminine .

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.