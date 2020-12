Dans une étude récemment publiée, un groupe de chercheurs de l’Université de Genève, Suisse Etat qu’ils ont trouvé sept anomalies génétiques qui augmentent le risque d’une personne de développer un anévrisme cérébral. Les résultats de cette étude sont publiés dans la revue Génétique de la nature.

Un cerveau ou un anévrisme cérébral fait référence à une zone mince dans une artère du cerveau qui se gonfle et commence à exercer une pression sur le cerveau. Au fil du temps, un anévrisme peut se rompre, entraînant une hémorragie ou un saignement à l’intérieur du cerveau.

Les estimations suggèrent qu’environ 3% des personnes dans le monde risquent de développer un anévrisme cérébral et que cinq personnes sur 100 000 dans le monde souffrent d’un anévrisme intracrânien rompu. Environ 50% des personnes ayant un anévrisme rompu en meurent (près de 15% avant même d’arriver à l’hôpital).

Jusqu’à présent, la cause exacte des anévrismes n’est pas connue. Cependant, les experts suggèrent que divers facteurs comme l’hypertension artérielle, l’athérosclérose et les traumatismes cérébraux peuvent vous mettre en danger.

Les anomalies génétiques trouvées dans la nouvelle étude sont toutes associées à la fonction endothéliale (couche interne des vaisseaux sanguins) et ont un effet cumulatif sur le risque d’anévrismes. Les auteurs de l’étude disent qu’en utilisant leurs recherches, ils peuvent rechercher des marqueurs possibles dans le corps d’une personne qui aideraient à déterminer si un anévrisme se romprait ou non.

Les symptômes d’un anévrisme cérébral

Les petits anévrismes (moins de 10 mm) restent pour la plupart asymptomatiques. Cependant, les plus gros présentent des symptômes tels que:

Douleur faciale, en particulier au-dessus et derrière l’œil

La faiblesse

Engourdissement

Vision double

Paralysie d’un côté du visage

Un anévrisme rompu présente les symptômes suivants:

Nausée et vomissements

Mal de tête aigu sévère

Raideur dans le cou

Photosensibilité

Saisies

Évanouissement

Arrêt cardiaque

Causes et facteurs de risque

Comme mentionné ci-dessus, la cause exacte des anévrismes cérébraux est encore inconnue. Cependant, les chercheurs affirment que certaines personnes naissent avec des vaisseaux sanguins faibles et ont donc tendance à développer des anévrismes. Voici quelques-uns des facteurs de risque associés aux anévrismes cérébraux:

Fumeur

Hypertension artérielle

Âge plus avancé (> 40 ans)

Sexe féminin

Une histoire familiale d’anévrismes

Alcoolisme

Un traumatisme crânien

Diagnostic d’un anévrisme cérébral

Les anévrismes cérébraux asymptomatiques ne sont généralement pas diagnostiqués. Cependant, si vous présentez des symptômes indiquant un anévrisme, votre médecin effectuera les tests suivants pour confirmer le diagnostic:

Angiographie cérébrale

CT scan

IRM

Analyse du liquide céphalo-rachidien

Traitement des anévrismes cérébraux

Les anévrismes cérébraux asymptomatiques sont généralement simplement surveillés pour une augmentation de la taille ou un risque possible de rupture. On vous demandera d’arrêter de fumer, d’éviter les médicaments stimulants et de gérer votre tension artérielle.

Le traitement dans d’autres cas peut inclure des interventions chirurgicales telles que:

Coupure microvasculaire: Il s’agit d’une chirurgie ouverte dans laquelle le chirurgien utilise de petits clips pour arrêter l’écoulement du sang dans l’anévrisme. Cette procédure empêche la récurrence des anévrismes.

Il s’agit d’une chirurgie ouverte dans laquelle le chirurgien utilise de petits clips pour arrêter l’écoulement du sang dans l’anévrisme. Cette procédure empêche la récurrence des anévrismes. Enroulement endovasculaire: Il s’agit d’une procédure minimalement invasive dans laquelle une petite bobine est utilisée pour arrêter le flux sanguin vers l’anévrisme.

Des médicaments comme les anticonvulsivants et les inhibiteurs calciques sont administrés pour contrôler les symptômes associés aux anévrismes et un traitement est parfois nécessaire pour restaurer les fonctions corporelles normales qui peuvent être affectées en raison d’une rupture d’anévrisme.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Anévrisme cérébral.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.