Tout ce que vous devez savoir sur le tournoi

Les tournois internationaux par groupes d’âge peuvent souvent donner vie aux rêves des jeunes. Après avoir accueilli avec succès la Coupe du monde masculine U-17 de la FIFA en 2019, l’Inde accueillera désormais la coupe du monde féminine U-17.

Le tournoi passionnant débutera le mardi 11 octobre, avec seize équipes nationales féminines U-17 de six confédérations en compétition pour le titre convoité.

La Coupe du monde devait initialement avoir lieu l’année dernière mais a été contrainte d’être reportée en raison de la pandémie de Covid-19. L’Inde a récemment perdu les droits d’hébergement en raison d’une suspension de la FIFA, mais a rapidement retrouvé les droits lorsque l’interdiction a été levée.

La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 sera la septième édition du tournoi. La Corée du Nord est la nation la plus titrée du tournoi, ayant remporté deux titres depuis sa création en 2008. Les précédents vainqueurs sont la Corée du Sud, la France, le Japon et l’Espagne. L’Espagne est championne en titre, après avoir remporté le tournoi 2018 en Uruguay, battant le Mexique en finale.

Les 16 équipes sont réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les phases à élimination directe, qui comprendront les quarts de finale, les demi-finales et la finale. L’Inde, la Tanzanie et le Maroc sont trois pays débutants qui espèrent réussir leur campagne et aller au-delà des tours de groupe.

Avant la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, voici tout ce que vous devez savoir :

Les équipes du tournoi

groupe A

Inde

les États-Unis d’Amérique

Maroc

Brésil

Groupe B

Allemagne

Nigeria

Chili

Nouvelle-Zélande

Groupe C

Espagne

Colombie

Mexique

Chine

Groupe D

Japon

Canada

Tanzanie

France

Calendrier et dates

La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 se déroulera du 11 au 30 octobre.

11 octobre

Brésil vs Maroc – 16h30 IST – Stade Kalinga, Bhubaneswar

Nouvelle-Zélande vs Chili – 16h30 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Nigeria vs Allemagne – 20h00 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Inde vs États-Unis – 20h00 IST – Stade Kalinga, Bhubaneswar

12 octobre

France vs Canada – 16h30 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Chine vs Mexique – 16h30 IST – Patil Stadium, Navi Mumbai

Japon vs Tanzanie – 20h00 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Espagne vs Colombie – 20h00 IST – Stade Patil, Navi Mumbai

14 octobre

Brésil vs États-Unis – 16h30 IST – Stade Kalinga, Bhubaneswar

Nouvelle-Zélande vs Nigeria – 16h30 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Chili vs Allemagne – 20h00 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Inde vs Maroc – 20h00 IST – Stade Kalinga, Bhubaneswar

15 octobre

Chine vs Colombie – 16h30 IST – Stade DY Patil, Navi Mumbai

France vs Tanzanie – 16h30 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Canada vs Japon vs – 20h00 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Espagne vs Mexique – 20h00 IST – Stade DY Patil, Navi Mumbai

17 octobre

Nouvelle-Zélande vs Allemagne – 16h30 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Nigeria vs Chili – 16h30 IST – Stade Kalinga, Bhubaneswar

Brésil vs Inde – 20h00 IST – Stade Kalinga, Bhubaneswar

États-Unis vs Maroc – 20h00 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

18 octobre

Chine vs Espagne – 16h30 IST – Stade DY Patil, Navi Mumbai

Colombie vs Mexique – 16h30 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

France vs Japon – 20h00 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Tanzanie vs Canada – 20h00 IST – Stade DY Patil, Navi Mumbai

21 octobre

Premier quart de finale : Vainqueur du groupe A contre deuxième du groupe B – 16 h 30 IST – Stade DY Patil, Navi Mumbai

Deuxième quart de finale : Vainqueur Groupe B contre Deuxième Groupe A – 20h00 IST – Stade DY Patil, Navi Mumbai

22 octobre

Troisième quart de finale : Vainqueur Groupe C contre Deuxième Groupe D – 16h30 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

Quatrième quart de finale : Vainqueur Groupe D contre Deuxième Groupe C – 20 h IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

26 octobre

· Demi-finale 1 : Vainqueur QF 1 vs Vainqueur QF 3 – 16h30 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

· Demi-finale 2 : Vainqueur QF 2 vs Vainqueur QF 4 – 20h00 IST – Stade Jawaharlal Nehru, Margao

30 octobre

Troisième place : Demi-finale 1 perdant vs Demi-finale 2 perdant – 16h30 IST – DY Patil Stadium, Navi Mumbai

Finale : 20h00 IST – Stade DY Patil, Navi Mumbai

Télédiffusion et diffusion en direct

La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 sera diffusée en direct sur Sports18 Network en Inde. Tous les matchs seront diffusés en direct sur l’application Voot Select et Jio TV.

