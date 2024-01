Tout ce que vous devez savoir sur le rucking

Il n’existe pas d’exercice comparable au rucking, bien que des mouvements tels que le transport d’un partenaire, le transport d’un pompier et d’autres mouvements impliquant le déplacement d’une charge externe “peuvent simuler le rucking”, explique Gerhart. Il doit être soigneusement programmé, a conseillé Gerhart, afin que les avantages améliorent la fonctionnalité de l’athlète et non l’inhibent. »

Que dois-je savoir sur les défis de rucking ?

En novembre 2010, McCarthy a lancé le premier défi GORUCK. McCarthy a collecté 60 briques à Columbus Circle et vers 1h30 du matin, un groupe s’est réuni pour les transporter dans leurs sacs à dos. “La classe est arrivée, je me dis : ‘Très bien, mets-les dans tes rucks, suis-moi.’ Cinq minutes plus tard, ils faisaient échantillons de fond à l’intérieur de ce lac à Central Park. » Il s’agissait d’un « véritable rite de passage dont les gens ont faim », dit-il.

À ce jour, GORUCK a organisé plus de 10 000 événements et créé « une nouvelle catégorie de fitness en ligne avec le yoga, la course à pied, faites votre choix », explique McCarthy. En créant ces communautés, McCarthy a l’impression de rassembler les gens et de renforcer leur santé physique et mentale, ce qui l’intéresse plus que les routines et les protocoles hyper-optimisés. « L’activité est fondamentale », dit-il, « toutes ces astuces de vie qui en gros, ça ne marche pas.”

Quel est le lien avec l’armée ?

McCarthy a été initié pour la première fois au rucking en tant qu’exigence de condition physique dans l’armée. Sa plus longue et pire période de déplacement au cours de son service a duré environ 20 heures, avec un sac de 125 livres, après avoir sauté d’un avion. “Cela a toujours été un test pour les unités militaires, des légionnaires romains aux SAS britanniques en passant par toutes les forces d’infanterie, partout où il faut pouvoir transporter des choses”, a-t-il déclaré. “Cela dure depuis longtemps et nous n’avons pas inventé cela.” Il ne considère pas non plus le rucking comme une sorte de mode miracle en matière de santé.

« Ce n’est pas une nouvelle machine que nous avons inventée ou un groupe censé tout guérir. Cela n’existe pas vraiment », dit-il. Bien que GORUCK ait de profondes racines militaires, ce n’est pas une composante essentielle de son activité. “Le rucking n’est pas perçu positivement au sein des forces armées, dit McCarthy. L’armée pousse cela à l’extrême.” Pour mémoire, le rucking qu’il recommande aux civils est beaucoup plus léger, moins intense et n’implique aucun avion.

Quelle est mon expérience en matière de rucking ?

Après des heures d’utilisation Le sac à dos GR1 de GORUCK (à partir de 345$) et Plaque lestée de 30 livres (120 $), je comprends l’attrait du rucking. C’est moins ennuyeux que courir et moins ennuyeux que simplement marcher. Cela craint juste assez pour avoir envie de faire de l’exercice, mais ne laisse pas mes genoux abattus comme le fait parfois le fait de marteler le trottoir dans la rue.

Après un exercice de teambuilding en entreprise dans une installation de parachutisme en salle, je ne me suis pas rapproché de mes collègues. Au lieu de cela, j’ai mis à rude épreuve ma relation avec mon labrum – une blessure qui nécessiterait plus tard une chirurgie de reconstruction intensive. Les blessures à l’épaule sont une préoccupation courante lors du rucking, mais je n’ai ressenti aucun inconfort, douleur ou douleur pendant les heures que j’ai passées avec un sac lesté sur le dos.

Au cours de mon essai de rucking, qui couvrait divers terrains, notamment les rues de Brooklyn, une randonnée vallonnée dans le Queens et quelques sentiers à travers la région de la Nouvelle-Angleterre, j’ai pensé à augmenter mon adhésion au WHOOP afin de pouvoir voir l’effet de l’activité sur mon fréquence cardiaque et autres signes vitaux pendant et après le ruck. Mais ajouter une technologie sophistiquée à cette entreprise magnifiquement low-tech semblait antithétique. Je ne voulais pas non plus payer pour cela.