Tout ce que vous devez savoir sur le rayonnement spatial et son impact sur le corps humain

La Terre favorise la vie sur elle-même à l’aide de son atmosphère protectrice semblable à un cocon. Cependant, en dehors de ce cocon protecteur, l’univers, bien qu’apparemment vide, est rempli de radiations. Le rayonnement, par sa définition, est l’énergie émise sous forme d’ondes électromagnétiques, de rayons et/ou de particules.

Alors que le monde se lance dans de multiples voyages d’exploration spatiale et que beaucoup pensent à coloniser l’espace lunaire et Mars, la protection contre ces radiations est l’un des aspects les plus cruciaux de la mission. Examinons en profondeur ce qu’est exactement le rayonnement spatial et comment il affecte le corps humain.

Qu’est-ce que le rayonnement spatial ?

Le rayonnement spatial est essentiellement constitué de flux de protons de haute énergie et d’ions lourds. Lorsque les atomes sont accélérés à très grande vitesse, en raison de l’influence des champs magnétiques, les électrons présents dans l’atome sont arrachés et il ne reste que des protons de haute énergie. Les rayons cosmiques galactiques (GCR) constituent une autre partie importante du rayonnement spatial. Originaires du territoire en dehors de notre système solaire mais dans la galaxie de la Voie lactée, les rayons cosmiques galactiques sont constitués de particules alpha, de protons et d’ions lourds (HZE). GCR est une accumulation de noyaux voyageant à travers des orbites, accélérée par les champs magnétiques des restes de supernova pendant quelques millions d’années.

Dans quelle mesure les astronautes sont-ils exposés aux radiations ?

Les radiations comprennent des particules qui se comportent comme un boulet de canon de taille atomique. Les particules modifient tout ce qu’elles traversent. Il présente un risque pour la santé des astronautes car ils sont exposés à ces rayonnements pendant une longue période. Les rayonnements sont mesurés en Milli-Sievert (mSV). Les astronautes en exploration spatiale sont exposés à des radiations comprises entre 50 et 2 000 mSV. Pour donner une perspective, 1 mSV de rayonnement équivaut à avoir trois radiographies pulmonaires. Par conséquent, l’exposition subie par les astronautes se situe entre 150 et 6 000 radiographies pulmonaires.

Quels sont les effets néfastes des radiations sur la santé ?

La principale façon dont les radiations affectent les humains est d’endommager l’ADN en brisant ses brins. Les cellules, tout en essayant de réparer les dommages, peuvent subir une mutation qui peut potentiellement entraîner un cancer. De plus, les radiations peuvent également affecter le système cardiovasculaire en endommageant le cœur, les artères ou les parois des cellules des vaisseaux sanguins. D’autres maladies comprennent des dommages au système nerveux central ainsi que des maladies dégénératives telles que l’ostéoporose, la maladie d’Alzheimer et l’arthrose.

Comment la NASA y fait-elle face ?

La NASA est le pionnier de la recherche et de l’exploration spatiales. L’organisation a lancé le programme de ressources humaines (HRP) qui se consacre à fournir les meilleures méthodes et technologies pour soutenir des voyages spatiaux sûrs et productifs. L’objectif principal de ce programme est la santé humaine, les normes d’habitabilité, les contre-mesures et les solutions d’atténuation des risques.

