Tout ce que vous devez savoir sur le prochain Prime Day d’Amazon en octobre

Après des débuts réussis l’année dernière, nous obtenons également un deuxième Prime Day d’Amazon cette année. Amazon fait référence à ce deuxième événement comme le Journées Prime Big Deal et il se déroulera de 3 h 00 HNE le mardi 10 octobre à 3 h 00 HNE le mercredi 11 octobre. Le premier, plus grand, La vente Prime Day s’est déroulée du 11 au 12 juillet et a engrangé un chiffre d’affaires de 12,7 milliards de dollars.

Les 5 meilleurs conseils d’achat pour Amazon Prime Day

D’après ce que nous savons de l’événement jusqu’à présent, vous pouvez vous attendre à des réductions sur des catégories telles que la beauté, la technologie, la mode et la cuisine, ainsi que sur des marques telles que Sony, Dyson, SharkNinja, iRobot et Peloton.

Afin de bénéficier de cet événement d’offres avant les fêtes, vous devez être un Membre principal cependant. Si vous n’avez pas d’abonnement Prime, vous pouvez en souscrire un pour 14,99 $ par mois ou 139 $ par an. Vous pouvez également profiter de l’essai gratuit de 30 jours pour magasiner pendant ces deux jours. En plus, étudiants profitez des avantages Prime pour 7,49 $ par mois et bénéficiaires d’aide gouvernementale admissibles ne payez que 6,99 $ par mois. Tous ces adhésions à prix réduit créez un compte Prime qui mérite d’être examiné, surtout si vous pensez que vous utiliserez la livraison gratuite et le catalogue Prime Video le reste de l’année.

Quelques autres éléments à surveiller sont les offres sur invitation uniquement, auxquelles vous devrez vous inscrire et les alertes d’offres personnalisées, basées sur votre historique de navigation Amazon. Ceux-ci peuvent être utiles ou intrusifs, selon votre tolérance au suivi comportemental.

Vous pouvez également utiliser Alexa pour suivre vos offres. L’assistant intelligent peut vous informer des offres disponibles sur les articles que vous avez consultés, recherchés ou enregistrés jusqu’à 24 heures à l’avance. Vous pouvez également lui demander de vous rappeler quand la transaction est en ligne ou d’effectuer un achat pour vous.

Les Prime Big Deal Days auront lieu dans 19 pays à travers le monde. Ils débuteront le 10 octobre pour l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, Singapour, l’Espagne, la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et le Japon pourra en profiter plus tard dans le mois.

Certes, le Prime Day d’octobre n’a pas suscité autant de battage médiatique que le premier. Parce que c’est trop proche de jours comme le Black Friday et le Cyber ​​Monday, il y a de bonnes raisons de croire que les gens veulent économiser leur argent, s’attendant à des offres plus importantes et meilleures fin novembre.