Tout ce que vous devez savoir sur le plus ancien tournoi de football de l’Inde

La 131e édition de l’historique Durand Cup débute le 16 août. Le plus ancien tournoi de football d’Asie marque le début de la saison de football en Inde. L’ouverture du tournoi se jouera au Salt Lake Stadium de Kolkata et la finale aura lieu le 18 septembre au même endroit.

La future itération de la compétition opposera 20 équipes (onze équipes ISL, cinq équipes I-League et quatre équipes des Forces armées indiennes) en compétition pour le titre convoité. Toutes les équipes ont été réparties en quatre groupes comprenant chacun cinq équipes.

L’édition de cette année se tiendra dans trois villes : Kolkata, Guwahati et Imphal. Les matchs des groupes A et B auront lieu à Kolkata, tandis que les matchs des groupes C et D auront lieu à Imphal et Guwahati.

Histoire du tournoi

Mortimer Durand , l’ancien ministre des Affaires étrangères de l’Inde britannique, a fondé la Coupe Durand en 1888. Elle n’était initialement jouée que parmi les forces armées, mais a ensuite été également ouverte aux clubs de football professionnels.

La Durand Cup Football Tournament Society organise l’événement annuel en association avec la All India Football Federation (AIFF). Le vainqueur reçoit trois trophées : la Coupe Durand, la Coupe du Président et le Trophée Shimla.

Avec 16 championnats chacun, Mohun Bagan et East Bengal sont les clubs les plus titrés de la Coupe Durand. Le FC Goa est le champion en titre et est devenu la première équipe de la Super League indienne (ISL) à la remporter en 2021.

Duran Cup 2022 Groupes

Groupe A:

FC Goa

Sport musulman

Bangalore FC

Jamshedpur FC

Armée de l’air indienne

Groupe B :

Bengale oriental

ATK Mohun Bagan,

Mumbai City FC

Rajasthan United FC

Marine indienne

Groupe C :

NÉROCA FC

TRAU FC

Hyderabad FC Chennaiyin FC

Rouge armée

Groupe D :

Odisha FC

NorthEast United FC

Blasters du Kerala

Sudeva Delhi FC

armée verte

À quelles dates se jouera la Duran Cup 2022 ?

La Coupe Durand 2022 se jouera du 16 août au 18 septembre.

Où se déroulera la Durand Cup 2022 ?

La Coupe Durand 2022 se déroulera dans cinq sites désignés répartis dans trois villes :

Stade de Salt Lake, stade Naihati, stade Kishore Bharati (Bengale occidental)

Stade Khuman Lampak (Imphal, Manipur)

Stade d’athlétisme Indira Gandhi (Guwahati, Assam)

Quelle chaîne TV diffusera la Durand Cup 2022 ?

Tous les matchs de la Durand Cup 2022 seront diffusés sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des matchs de la Coupe Durand 2022 ?

Les matchs de la coupe Durand 2022 seront disponibles en direct sur Voot Select et JioTV.

