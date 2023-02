Tout ce que vous devez savoir sur le monde sauvage des pompes à chaleur

Mais au cours de leur durée de vie d’environ 15 ans, les pompes à chaleur sont déjà moins chères à acheter et à exploiter que d’autres systèmes pour certains consommateurs, surtout si elles sont utilisées à la fois pour chauffer et refroidir une maison à différentes périodes de l’année, explique Monschauer.

Et plus de 30 pays à travers le monde ont des programmes incitatifs pour les pompes à chaleur, souvent avec des primes pour les ménages à faible revenu ou ceux qui achètent des équipements à haut rendement. L’Italie accorde des subventions particulièrement généreuses aux pompes à chaleur qui sont installées lors de la rénovation de bâtiments pour l’efficacité énergétique, les clients récupérant jusqu’à 110 % du prix d’achat sous forme de crédit d’impôt.

Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act offre un crédit d’impôt de 30 % sur le prix d’achat d’une pompe à chaleur, avec des rabais supplémentaires pour les ménages à revenu faible ou moyen. Pour certains ménages, le financement pourrait couvrir 100 % du coût. Rewiring America a une calculatrice pour aider les gens à déterminer à quelles subventions de l’IRA ils ont droit.

Quel avenir pour les pompes à chaleur ?

Bien que les pompes à chaleur soient nettement meilleures qu’elles ne l’étaient il y a dix ans, il y a encore beaucoup de potentiel de croissance pour la technologie.

De nouvelles conceptions, comme les unités de fenêtre autonomes de la startup Gradient, pourraient réduire les coûts d’installation. D’autres sociétés, comme Midea et LG, ont également commencé à proposer de petites unités portables. Ces nouvelles options pourraient permettre aux pompes à chaleur de pénétrer dans de nouveaux espaces, comme des immeubles d’habitation plus anciens où l’installation pourrait autrement être coûteuse ou impossible.

Un domaine mûr pour de nouveaux progrès est celui des réfrigérants. Alors que les réfrigérants d’aujourd’hui sont une amélioration par rapport aux options plus anciennes, même les plus récents sont de puissants gaz à effet de serre. Une manipulation soigneuse et une fabrication précise sont nécessaires pour éviter les fuites. Les avantages climatiques des pompes à chaleur l’emportent sur le potentiel de réchauffement des fluides frigorigènes qui fuient, mais des alternatives pourraient contribuer à réduire davantage ce risque.

Gradient, par exemple, utilise un réfrigérant appelé R-32, qui a un potentiel de réchauffement global inférieur à celui du R-410A. D’autres classes de fluides frigorigènes, comme les hydrocarbures propane et butane, présentent encore moins de risques climatiques. Cependant, certains de ces réfrigérants plus respectueux du climat ont tendance à être extrêmement inflammables, c’est pourquoi des systèmes de sécurité sont nécessaires.

De nouvelles avancées technologiques contribueront à élargir la gamme déjà massive de pompes à chaleur sur le marché. Et les coûts devraient baisser au fil du temps à mesure que la technologie devient plus courante.

Les ventes mondiales de pompes à chaleur ont augmenté de 15 % en 2021. L’Europe a connu l’une des croissances les plus rapides, avec une croissance des ventes de 35 % en 2021, une tendance qui devrait se poursuivre en raison de la crise énergétique. L’Amérique du Nord compte encore aujourd’hui le plus grand nombre de maisons équipées de pompes à chaleur, mais la Chine remporte le prix du plus grand nombre de nouvelles ventes.

Où que vous regardiez, l’ère de la pompe à chaleur a officiellement commencé.