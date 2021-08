Tout ce que vous devez savoir sur le médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo

Pour la quatrième fois consécutive, l’Inde reviendra d’un olympiade avec au moins une médaille en lutte et cela a été rendu possible par le modeste Ravi Kumar Dahiya qui a discrètement attiré l’attention de la nation grâce à sa superbe course à la finale du style libre masculin. épreuve de 57kg.

Il a ébloui mercredi en surclassant ses adversaires dans les pré-quarts et quarts. Il a gagné par des marges de 13-2 et 14-4. Il a gardé le meilleur pour le combat de demi-finale contre le Kazakh Nurislam Sanayev.

À un moment donné, l’Indien de 23 ans était mené 1-9, qu’il a réduit à 5-9 avant que son adversaire ne prenne un temps mort médical. Une fois le combat repris, dans les dernières secondes, Ravi a produit un revers sensationnel en épinglant Sanayev pour remporter le combat et entrer en finale.

L’affrontement pour la médaille d’or a vu Ravi affronter un formidable Zavur Uguev du Comité olympique russe. Le double champion du monde n’a pas nui à sa réputation en remportant l’or, mais le Ravi a tout donné lors d’une défaite 4-7.

Il est ainsi devenu le deuxième Indien après Sushil Kumar à remporter une médaille d’argent olympique en lutte. Et il est le cinquième lutteur de son pays après KD Jadhav, Sushil Kumar, Yogeshwar Dutt et Sakshi Malik à remporter une médaille aux Jeux quadriennaux.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau médaillé olympique

Date de naissance: 12 décembre 1997

Nihari, Sonipat, Haryana Sport: Lutte

Lutte Base de formation : SAI NRC Sonipat/ Stade Chattrasaal

SAI NRC Sonipat/ Stade Chattrasaal Coach personnel : Kamal Malikov

Kamal Malikov Entraîneur national : Jagmander Singh

Réalisations

Jeux olympiques de Tokyo : argent

Championnat du monde – Bronze

Championnat d’Asie – 2 Or

Championnat du monde U-23 – 1 médaille d’argent

Championnat du monde junior – Argent

Championnat d’Asie junior – Or

Histoire de la vie

Ravi est originaire du village de Nahri dans le district de Sonepat en Haryana. Il est issu d’une famille agraire et son père travaillait dans les rizières de son village. Il a commencé à lutter à l’âge de 10 ans. Il a subi une blessure au genou lors du Senior National en 2017. Pour cette raison, il n’avait pas de sponsors et a dû dépendre de ses sympathisants pour récupérer de sa blessure.

Mais son talent l’a emmené avec le garçon Haryana déterminé à se faire un nom dans le monde de la lutte et à récompenser la foi montrée par son père qui travaillait dans des rizières louées et le célèbre entraîneur Satpal Singh.

Avec une médaille d’argent à Tokyo, il a réalisé un rêve d’enfant.

Gouvernement clé. Interventions

Inclusion de personnel de soutien personnel dans les camps nationaux

Participation aux championnats d’Asie, championnat du monde senior, tournoi de classement Matteo Pellicone, Yasar Dogu et Word Cup entre 2018 et 2021 via l’ACTC

Camp d’entraînement en Russie avec personnel de soutien personnel pour la préparation des Jeux olympiques de 2020

Aide au visa pour la participation à l’Open de Pologne 2020

