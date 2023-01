Tout ce que vous devez savoir sur le grand jeu – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Rourke/AP/Shutterstock

Le Super Bowl LVII a lieu le 12 février 2023.

Le match opposera les Eagles de Philadelphie aux Chiefs de Kansas City.

L’événement mettra en vedette Rihanna, Chris Stapleton, Babyface et Sheryl Lee Ralph.

La saison régulière est terminée, les séries éliminatoires sont terminées et il ne reste plus qu’un match : le Super Bowl LVII ! La conclusion de la saison 2022-23 se résume à un affrontement entre les deux dernières équipes : les Eagles de Philadelphie, menés par le quart-arrière Jalen fait malet les Chiefs de Kansas City, avec Patrick Mahomes cherche à ajouter une autre bague de championnat NFL à sa main. Le match, qui aura lieu le 12 février, promet d’être bon, les deux meilleures équipes de la ligue cherchant à ramener le trophée Lombardi tant convoité dans leurs maisons respectives.

Bien sûr, le Super Bowl ne se limite pas au football. Il y a le spectacle épique de la mi-temps, et l’édition 2023 semble éclipser l’action sur le terrain lorsque Rihanna reviendra à la musique avec sa première performance live depuis des années. De plus, il y a le trio de talents – Babyface, Chris Stapleton, et multi-trait d’union Sheryl Lee Ralph – le coup d’envoi des festivités. Sans oublier toutes les publicités. Ainsi, alors que vous commencez à planifier votre journée de jeu avec des boissons, des collations et plus encore, voici toutes les informations dont vous avez besoin pour entrer dans le Super Bowl LVII.

Les équipes s’affrontent

Le Super Bowl 2023 verra les deux équipes têtes de série n ° 1 s’affronter. Les Eagles ont terminé leur saison régulière avec un dossier de 14-3, tout comme les Chiefs. Les deux équipes ont obtenu un laissez-passer au premier tour dans les séries éliminatoires de la NFL, mais les similitudes semblent s’arrêter là.

Lors des séries éliminatoires de la division, les Chiefs ont failli être contrariés par les Jaguars de Jacksonville. Malgré un rassemblement tardif au quatrième quart par les Jags, les Chiefs ont relevé le défi de gagner 27-20, même si Patrick Mahomes a subi une entorse à la cheville dans le match. Ce genre de blessure prend des semaines à se remettre, mais Mahomes a surmonté la douleur pour mener les Chiefs sur les Bengals de Cincinnati 23-20.

« C’est un groupe difficile. Je suis de tout cœur avec eux, mec, ce sont des durs à cuire », a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid après le match, par ESPN. «Ils ont travaillé si dur cette semaine. Pat et [Travis] Kelce étaient tous les deux un peu cognés. Ils ont réussi et de grandes choses se sont produites.

De l’autre côté, les Eagles ont survolé la compétition. Ils ont battu les Giants de New York 38-7 lors de la ronde divisionnaire (un sujet douloureux pour les New-Yorkais qui ont vu l’Empire State Building s’illuminer en vert et blanc après que Philly se soit rendu au Super Bowl.) Dans le match de championnat NFC, le Les Eagles n’ont eu aucun problème à renvoyer les 49ers de San Francisco en Californie, gagnant 31-7.

Il s’agit de la deuxième saison du quart-arrière Jalen Hurts en tant que partant à temps plein, après avoir rejoint les Eagles en 2020 lorsque l’équipe l’a choisi 53e au repêchage. ”

“Je sais que j’ai vécu beaucoup de choses personnellement, mais je ne veux pas m’éloigner de la qualité de cette équipe à jouer ensemble, à être ensemble et à se défier”, a déclaré Jalen après que l’équipe ait fait au Super Bowl, selon ESPN.

Les 49ers ont commencé le match avec Brock Purdy, leur troisième quarterback de la saison. Brock remplacé Jimmy Garoppoloqui a lui-même remplacé les blessés Trey Lance. Brock est tombé pendant le match du championnat NFC avec une blessure au coude et a été remplacé par la quatrième corde Josh Johnson. Johnson s’est également blessé avec une commotion cérébrale pendant le match, entraînant le retour de Brock.

Maintenant, c’est aux Chiefs de Kansas City et aux Eagles de Philadelphie.

Où se jouera le Super Bowl cette année ?

Le Super Bowl LVII se tiendra au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, domicile des Cardinals de l’Arizona (qui ont terminé la saison 2022 avec un dossier de 4-13). Il s’agit du quatrième Super Bowl organisé dans le stade, le dernier étant le Super Bowl XLIX de 2015.

Le jeu sera diffusé sur FOX aux États-Unis. C’est le dernier Super Bowl diffusé dans le cadre de l’extension du contrat de télévision NFL signé en 2011. NBC, CBS et FOX diffusent à tour de rôle le Super Bowl, il sera donc intéressant si cela continue ou si un réseau pourrait jouer pour des droits exclusifs.

À quelle heure est le Super Bowl ?

Le Super Bowl débutera à 18h30 HE sur FOX. FOX aura beaucoup de couverture tout au long de la journée, on peut donc s’attendre à un visage plein de football de midi à minuit.

Frères dans le Super Bowl

Pour la première fois, des frères s’affronteront au Super Bowl. Chez les Chiefs, il y a Travis Kelce, 33 ans, un ailier serré avec trois touchés en séries éliminatoires et 12 en temps réglementaire. Sur les Eagles, il y a Jason Kelce35 ans, un centre qui a aidé les Eagles à avoir l’une des meilleures défenses de la NFL.

Jason et Travis ont chacun une bague du Super Bowl, Jason jouant dans l’équipe qui a remporté le Super Bowl LII et Travis dans l’équipe qui a remporté le Super Bowl LIV. “J’ai un sweat-shirt de Kansas City que je vais porter pendant les trois prochaines heures, puis c’est tout pour le reste de l’année”, a déclaré Jason avant la victoire des Chiefs, selon USA Today. “Gagner ou perdre, j’ai fini d’être un fan des Chiefs en trois heures.”

Leur mère, Donna Kelce, a tweeté “#HeightsHighandUCBearcatSuperBowl” – une référence à ses deux fils fréquentant le lycée Cleveland Heights et l’Université de Cincinnati, par CNN. Elle a aussi un match difficile devant elle. “Ce sont vos espoirs et vos rêves qui se réalisent, mais ce sont vos pires craintes”, a-t-elle déclaré à PJ RENARD 8 de voir ses garçons jouer entre eux. “Quelqu’un va rentrer chez lui perdant, et aucun d’eux ne perd très bien.”

La dernière fois que les Chiefs de Kansas City étaient au Super Bowl

Les Chiefs de Kansas City ont l’honneur douteux d’être la première équipe à perdre un Super Bowl, alors que les Packers de Green Bay les ont battus lors du match inaugural en 1967. Les Chiefs sont revenus en 1970, battant les Vikings du Minnesota pour remporter leur premier championnat de la NFL. . Ce qui a suivi a été une sécheresse de 50 ans, sans apparition jusqu’au Super Bowl LIV en 2020. Là, les Chiefs ont battu les 49ers pour remporter le deuxième championnat NFL de la franchise. Les Chiefs sont revenus l’année suivante, pour se faire fumer par Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay, 31-9.

Considérez LVII comme une chance pour les Chiefs de se racheter après cette défaite de 2021.

La dernière fois que les Eagles de Philadelphie étaient au Super Bowl

Les Eagles de Philadelphie ont fait leur première apparition au Super Bowl en 1981 dans un effort perdu contre les Raiders d’Oakland. Les Eagles sont revenus 24 ans plus tard… pour perdre contre Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors du Super Bowl XXXIX de 2005. Il faudrait plus d’une décennie avant que les Eagles ne retrouvent le chemin du Super Bowl. Cette fois, lors du Super Bowl LII de 2018, ils ont battu Brady et les Pats, 41-33, pour remporter le premier championnat NFL de Philly.

Spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Attendez-vous à ce que toute la MARINE se branche quand Rihanna joue le spectacle de mi-temps du Super Bowl Apple Music. La performance marque sa première performance depuis qu’elle est apparue aux côtés DJ Khaled et Bryson Tiller aux Grammy Awards 2018 (h/t Pitchfork).

Rih ne sera pas le seul interprète à jouer le concert. Chris Stapleton interprétera l’hymne national des États-Unis, tandis que Visage de bébé chantera “America The Beautiful” et Sheryl Lee Ralph rappellera à tous qu’elle est une chanteuse nominée aux Tony Awards en interprétant “Life Every Voice and Sing”.

HollywoodLa Vie couvrira le week-end du Super Bowl, y compris le grand match et la performance épique à la mi-temps. Revenez ici le 5 février pour voir tout ce qui se passe.

